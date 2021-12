Horóscopo do dia (02/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Limpeza emocional

A Lua faz conjunção a Marte em Escorpião. O estado emocional fica um tanto aguerrido e intenso. Bom momento para se limpar velhas emoções, especialmente pelo fato da fase ser Minguante. A força de Marte traz mais independência ao sentir da Lua, mas sem perder a sensibilidade do signo de água. Intensidade afetiva e emocional também se faz presente, mas deve ser expressa com sabedoria e de maneira mais serena possível.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, se encontra com a Lua nas profundezas escorpianas. O dia de hoje te traz um tanto de uma subjetividade, além de aguçar seus instintos e intuição. A vivência da troca afetiva e sexual terá um misto de intensidade e acolhimento. Deixe que suas emoções e mesmo sua personalidade passem pelo processo de reciclagem, que ao final lhe fortalecerá.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O terreno do amor e das parcerias ganha hoje um tanto de intensidade. Será preciso ventilar algumas emoções e reavaliar alguns posicionamentos perante os outros. Busque a sabedoria de sua intuição ao se lidar com emoções alheias. Necessidade de aprofundamento nas parcerias, mas também do justo espaço para cada um.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz grande mobilização emocional no campo das rotinas, trabalho e saúde. Mas será preciso que você use de sabedoria e discernimento, pois precisa reciclar e deixar ir alguns métodos ou situações aprisionantes. Algumas restrições podem lhe levar a estados mais raivosos ou intensos, mas use de sua natural leveza e flexibilidade para equilibrar as situações.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, seu regente, se encontra com Marte nas profundezas escorpianas. Todavia, esse encontro se dá num setor muito “solar” do seu céu. Sua força e intensidade emocional se faz altamente expressiva e lhe auxilia a tomar os melhores rumos. Mas tome cuidado para não exagerar no excesso egóico, já que a fase Minguante lhe pede uso sábio da própria personalidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções são altamente mobilizadas hoje. O encontro de Marte e Lua no seu setor pessoal e familiar lhe traz emoções intensas do passado e coisas guardadas. É provável que precise de certo distanciamento e objetividade para se escutar e se dar seu devido espaço. Busque ter um olhar maduro e sábio ao se lidar com relações próximas e questões íntimas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe intensifica o setor mental com rapidez e intuição. Sua mente buscará enxergar o que é disfuncional ou aquilo que precisa ser transformado. Cuidado para não se apegar a quadros negativos, mas busque trazer suas ideias renovadoras com sabedoria. Deixe ir também os excessos mentais que prejudicam através de meditação e interiorização.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz grande mobilização emocional no campo material, financeiro e de valores pessoais. Estará mais propenso a buscar mudanças e transformações. Em especial busque reciclar, doar ou reutilizar aquilo que não serve mais. Este é um período de renovação e você deve se lembrar de abrir espaço para as novas coisas que aí chegam em breve.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua se encontra com Marte, seu regente, em seu signo (solar ou ascendente). Este movimento lhe traz maior interiorização e subjetividade. Busque ouvir de verdade a si mesmo e todas as suas facetas, mesmo as mais incômodas. Este é um período de reciclagem das emoções, muito em especial da raiva, para que possam ser canalizadas de forma saudável.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz conexão profunda com questões emocionais subconscientes e psíquicas. Busque ter um olhar mais desapegado e objetivo para entender emoções que devem ser recicladas. Também no campo espiritual contará com uma força que é tanto assertiva quanto acolhedora. Tenha uma visão mais desapegada dos excessos do ego e mais holística.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz intensidade para se lidar com amizades, grupos, causas, questões coletivas ou vida online. Emoções intensas podem derivar destes contextos, mas lembre-se de respeitar a sua individualidade e a dos outros no processo. Auxilie no que puder, mas tenha uma visão mais objetiva, sábia e desapegada para melhor ajudar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz intensidade emocional ao se lidar com questões de trabalho, carreira, autoridade e compromissos. Busque ter assertividade, mas também sensibilidade e acolhimento. Algumas questões lhe pedem mais desapego de uma autoimagem muito inflada. Use de sabedoria emocional e também de intuição para cumprir o que deve ser feito.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz intensidade emocional para se lidar com objetivos futuros, crenças, religião, fé e princípios. Busque se pautar no que acredita, mas não seja radical. Alguns aspectos destas realidades talvez precisem ser repensados e reciclados. Sua necessidade emocional de liberdade se faz alta e lhe pede amplitude, mas com ponderação.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.