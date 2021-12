Horóscopo do dia (29/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Equilíbrio racional

Mercúrio, Lua e Saturno fazem aspectos harmônicos entre si. Nossa mente encontra fé, otimismo e propósito através de um equilíbrio entre emoção e praticidade, razão e sentimento. Capacidade de enxergar os dois lados de uma questão e encontrar significado e visão ampla.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua visão está hoje ampliada, generosa e com alta capacidade de percepção das realidades maiores. Em especial no que se refere às relações, grupos, amizades, parcerias e amor, terá equilíbrio de percepção e comunicação. Propicio para inspirar os outros com suas ideias e otimismo, num misto de afetividade e realismo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você conta hoje com uma clareza sobre suas profundidades emocionais e sobre as questões alheias também. Um forte senso de autoridade, responsabilidade e limites se alia a uma sensibilidade crítica para que tais questões emocionais sejam transmutadas e entendidas. Conciliação entre vida afetiva e material, trabalho e subjetividade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe aspectos benéficos, lhe facilitando a expressão. Terá clareza de comunicação nas parcerias, mas sem deixar de ser você mesmo. Propício para entendimento mútuo e resoluções que demandem tanto limites quanto sensibilidade. Um forte senso de comprometimento com seus ideais lhe permitirá encontrar caminhos em conjunto.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz equilíbrio entre o andamento da rotina e suas emoções. A Lua, sua regente, lhe facilita o contato harmonioso com suas emoções e isto pede expressão a nível prático; faça suas tarefas com amor, cuide com carinho da saúde e ponha sua subjetividade no trabalho. Novas ideias podem vir pela intuição, indicando caminhos no campo material.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz clareza sobre quem você é e como comunica aquilo que cria. Há uma forte consciência lhe levando a gerar novas coisas, expressar-se e definir mais seu território. Um forte senso de compromisso com o outro e sensibilidade na comunicação lhe levam a buscar ser forte também em prol do auxílio aos demais.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe aspectos benéficos, lhe facilitando a expressão. Em especial a expressão emocional íntima se faz facilitada. Terá capacidade de expressar e verbalizar melhor o que sente, trazendo reforma íntima. Um misto de compromisso e sensibilidade lhe facilitam o processo. Equilíbrio entre lar, trabalho e finanças. Expressão dos próprios talentos e ideias.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe facilita a expressão comunicativa, verbal e racional. Suas palavras serão cheias de significado, esperança e otimismo. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe facilita falar subjetivamente e Saturno auxilia lhe dando mais autoridade e propriedade sobre aquilo que comunica. Os estudos serão tanto pragmáticos quanto intuitivos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você conta hoje com uma visão racional facilitada quanto à vida financeira, recursos, bens, valores pessoais e talentos. Terá mais clareza para comunicar, estudar e modificar o que for necessário. Um forte senso de compromisso com sua visão pessoal e sua conexão com o espiritual e/ou sensibilidade lhe facilitam enxergar as nuances íntimas que afetam sua vida objetiva.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe facilita muito a verbalização de si mesmo e expressão flexível da personalidade. Isto hoje é facilitado pela conexão emocional com amizades, grupos e causas, que lhe auxiliam na força pessoal. Também ganha força pela atuação de Saturno, que lhe traz firmeza e consistência ao se comunicar.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz muita clareza quanto a questões subconscientes, psicológicas ou espirituais. Terá capacidade analítica para entender padrões subjetivos e transformá-los. Saturno, seu regente, contribui com um senso de realismo e objetividade ao encarar tais questões. Também poderá fazer descobertas surpreendentes entre o lado sutil da vida e as consequências sobre sua vida material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se encontra hoje num estado facilitado que lhe permite enxergar situações coletivas, grupais, inovadoras e irreverentes com facilidade e equilíbrio. Terá sensibilidade ao abordar temas de fé, princípios e crenças, buscando abordar isto com ponderação. Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça a autoridade pessoal em trazer tais inovações à tona.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se encontra equilibrada e lhe projetando muitas possibilidades futuras em termos de carreira, realização e caminhos no mundo. Tudo isso é facilitado pela conexão equilibrada com suas emoções profundas. Sua autoridade emocional e espiritual lhe facilita entender os motivos de como as coisas são na vida material e como fazer para muda-las através deste poder.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.