Horóscopo do dia (28/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Combinando amor e realidade

A Lua Minguante em Virgem faz oposição a Netuno em Peixes, fazendo uma oposição. Há uma oscilação entre sonho e realidade, entre visualizar e executar. Emoções partilhadas devem ter um equilíbrio entre ideal e pragmatismo. A Lua vem com uma sabedoria calma e pragmática e Netuno traz espiritualidade e ideais.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Seu senso de cuidado material e espiritual está em alta. A segurança nas rotinas se faz presente, mas é preciso um olhar honesto para o reino das emoções, lapidando arestas que lhe facilitarão a reorganização material, de trabalho e/ou saúde. As boas inspirações espirituais ou da análise psíquica lhe facilitarão o direcionamento no plano material.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O contato emocional com amigos e grupos lhe facilita muito a rever o olhar sobre si mesmo e como se cuida. Esteja mais receptivo aos bons conselhos e amor dado por tais pessoas. Tenha também um senso de zelo por si mesmo para que possa também auxiliar a muitos. Evite idealizar as pessoas, usando de seu natural senso crítico e objetivo para auxiliar.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Hoje você é relembrado que precisa cuidar tanto da vida pessoal quanto profissional. As demandas do mundo lhe chamam, mas não se esqueça da justa medida para com o familiar, nem para mais, nem para menos. Sua autoridade lhe pede que enxergue o emocional com mais pragmatismo e senso crítico. Evite idealizar carreira e figuras de autoridade.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Os cuidados com a sua fé e crença em algo maior lhe auxiliam a enxergar o mundo com sensibilidade e pragmatismo. Suas ideias e questionamentos sobre expansão, sobre o divino e sobre questões sociais lhe pedem também respaldo prático e senso crítico. Evite idealizar os outros, em especial lideranças religiosas ou políticas, mas use de seu senso crítico.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Vivenciar sua vida afetiva, sexual e emocional profunda lhe será muito importante e terá impacto sobre sua vida material e valores. Será preciso lapidar arestas emocionais que podem estar lhe bloqueando o senso de prosperidade a valor próprio. Se nutra e se me, compartilhando isso com os outros. Evite idealizações no terreno afetivo e sexual.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A Lua Minguante em seu signo (solar ou ascendente) lhe traz segurança em si mesmo para se abrir emocionalmente, sem perder o senso crítico e pragmático. Netuno lhe relembra que precisa se entregar e doar mais nas relações, auxiliar como puder e vivenciar um amor mais sublime. Evite, todavia idealizar o outro ou ser ingênuo em parcerias e sociedades.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Suas emoções mais sutis e subconscientes passam por um processo de limpeza e purificação, auxiliando no progresso material, na sua capacidade de trabalhar, servir e fluir no mundo material. Use de sua sensibilidade para melhor executar suas tarefas no mundo. Evite, porém, idealizar suas tarefas, trabalho ou relações com colegas.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Sua conexão com o coletivo é enfatizada pela Lua, lhe pedindo serviço e cuidado para com todos. Todavia, você é relembrado por Netuno que também precisa sentir a si mesmo e sua criatividade, não só por si mesmo, mas pelo bem coletivo. Seja uma pessoa melhor por si e pela comunidade. Doe de seu amor generoso, mas não se idealize ou se engane no processo.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Sua contribuição profissional amorosa e pratica está em alta, muitos lhe buscam por sua sabedoria. Todavia é lembrado que sem conexão e reforma íntima isto não se processa. Trabalhe e transcenda suas emoções para florescer no âmbito profissional, onde sua sensibilidade será requisitada. Evite idealizar família, emoções e lar.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Sua conexão com suas crenças está em alta, mas será preciso flexibilidade para deixar ir um senso duro, lapidando a própria mente com flexibilidade e se permitindo enxergar o mundo e seu entorno com mais amor, sensibilidade e disposição para auxiliar. Use as palavras com amor universal. Evite idealizar ideias e conceitos.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Sua abertura para a troca afetiva e/ou sexual está alta, porém lembre-se que é preciso trabalhar a si mesmo para fazer tal esfera da vida funcionar. Não seja rígido no plano afetivo, mas saiba aparar arestas para potencializar o melhor da comunhão afetiva. Busque se entregar a seus próprios valores, mas não idealize as realizações materiais e financeiras.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Netuno no seu signo (solar ou ascendente) e lhe reforça suas naturais qualidades de espiritualidade, afetividade, compaixão, amor universal e transcendência. Essa vibração lhe pede disposição para servir e trabalhar. O contato emocional com o outro será um misto de amor e pragmatismo. Sua sensibilidade lhe leva a acolher o outro com sabedoria.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.