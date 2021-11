Horóscopo do dia (27/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Minguante em Virgem

A Lua entra na fase Minguante no signo de Virgem. Somos chamados a ter mais calma, aterramento e sabedoria. Em especial no cuidado com saúde e rotinas, devemos prezar a qualidade e saber o tempo certo das coisas. O trabalho pede uso de discernimento emocional. Também é um bom momento para ter uma visão mais crítica e madura sobre as próprias emoções.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe pede conexão com o mundo material e seu andamento. Todavia você deve fazer isto com mais realismo, calma e discernimento. Busque usar da sabedoria da experiência para realizar com mais qualidade e eficiência. Bom momento para se repensar hábitos, métodos e cuidados com a saúde. Busque dar seu ritmo ao seu dia.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A posição lunar lhe traz conexão sábia para consigo mesmo. Sua energia criativa é motivada, mas também deve deixar ir criações que já não servem mais. Sua expressão emocional tende aqui a ser madura e pragmática. Use da sabedoria de ser você mesmo para acolher e também deixar ir o que for preciso. Lapidação das arestas de si mesmo em alta.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



A vibração lunar lhe será intensa, pois ela se encontra em seu setor natural da intimidade, lar, família e emoções. Assim como há necessidade de enraizamento aqui, também há a de desapego sábio, crítico e justo. Excelente momento para ter um olhar crítico para com o setor pessoal da sua vida. Muito bom também para dar uma boa faxina e reorganizar sua casa.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, entra minguando no aterrado signo de Virgem. Isto lhe traz uma disposição mais pragmática, calma, introspectiva e organizada. Em especial no terreno mental e intelectual, buscará esta sabedoria de ter resoluções práticas. Também uma visão mais racional das emoções se faz presente. Auxílio a quem se encontra no seu entorno.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Hoje você deve buscar um pouco mais de aterramento, conexão com o plano material e prazer. A Lua lhe pede uso sábio dos recursos financeiros e materiais a partir da intuição e senso crítico. Bom para doar, reciclar e jogar coisas fora. Também é um período bem regenerativo que lhe pede mais calma e serenidade.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede mais introspecção e contato com sua própria intimidade. Emoções antigas são recicladas e transformadas. Sua sensibilidade e capacidade de acolhimento também devem ser usadas com amor e parcimônia. Escute a sabedoria dos seus instintos, já que eles tem também sua função e lhe auxiliam a enxergar as verdades da vida.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe pede mais recolhimento, introspecção e conexão com seu lado espiritual. Este é o momento para fazer uma boa faxina do subconsciente, entendendo motivações sutis com senso crítico e aparando arestas. Propício para rotinas terapêuticas ou espirituais. Tenha senso crítico para com emoções e velhos apegos que precisam ser sacrificados e transcendidos.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A vibração lunar de hoje lhe pede conexão com grupos, amizades e a coletividade. Todavia, deve fazer isso no seu tempo e dar a sua contribuição à sua maneira. Seu trabalho por causas e pelo bem estar coletivo será produtivo, mesmo que quando somente nos bastidores. Acolhimento para todos. Muitos buscarão sua sabedoria e acolhimento com discernimento.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A posição lunar de hoje lhe pede uso de sabedoria e pragmatismo na carreira, trabalho, compromissos e concretização. Sua conexão com o dever será forte, mas deve ser feita com sabedoria e no seu tempo. Deixe ir velhos compromissos e estruturas que não cabem mais. Sua capacidade de acolher e auxiliar está mais projetada no mundo lá fora.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe pede expansão com calma e sabedoria. Busque enxergar o que é realmente essencial e necessário antes de embarcar em qualquer aventura ou caminho. Há também uma forte conexão com a fé, em especial a faceta feminina e prática do divino. Busque expressar o que lhe faz crer. Saiba também ser flexível para deixar ir velhos ideais e metas.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Suas emoções hoje estão aprofundadas e você terá um maior senso crítico para enxergar o que precisa ser mudado. Velhos apegos, carências e infantilidades passam por um processo depurativo. A vivência afetiva e sexual se faz presente e necessária, mas deve ser vivida com real afeto, maturação e senso de entrega. Sabedoria da partilha e da transformação.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Hoje você se sentirá mais conectado com os outros, mas isso deve ser feito de maneira pragmática, sábia e madura. Questões emocionais que envolvam parcerias e o amor devem ser lapidadas e repensadas. Busque estar atento e ouvir as necessidades alheias, mas respeitando seu tempo e espaço. Auxílio aos outros, sendo útil na medida do possível e do que pode.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.