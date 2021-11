Horóscopo do dia (26/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência

A conjunção de Sol, Mercúrio e Vesta em Sagitário traz para hoje grande consciência da depuração mental e física. Haverá clareza de propósito e das muitas possibilidades futuras. A força da fé se faz presente, mas com o elemento da racionalidade presente. A oposição de Lua e Júpiter nos faz mais generosos, abundantes e dispostos a partilhar com os semelhantes.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz consciência de seus objetivos futuros e aquilo que deve ser transformado para que venham a se realizar. Sua fé será intensa, mas também raciocinada. Este processo lhe auxilia, em especial, a enxergar novas possibilidades e rumos nos estudos, na comunicação, rotina, trabalho, saúde e criatividade. Mantenha a fé e os propósitos firmes.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz consciência de suas emoções profundas e da necessidade de transmutar alguns padrões neste sentido. Terá clareza de questões emocionais difíceis, mas também com muita racionalidade. Temas de traumas, dores, questões sexuais, morte e renascimento lhe trarão renovação. Busque partilhar com quem confia e se permita a renovação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz consciência das relações, parcerias e vida social e de tudo aquilo que deve ser feito em prol das mudanças nesta área da vida. Terá muita fé na renovação das parcerias, mas sem perder a racionalidade, já que Mercúrio, seu regente, se encontra neste aspecto. Se permita um redirecionar e resignificar as relações e o amor, buscando novos horizontes e crescimento conjunto.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz consciência da vida material e suas possibilidades de transformação. Terá grande magnetismo e força para fazer suas tarefas e seu trabalho com criatividade e renovação. Redirecionamento de suas forças no mundo material. No campo da saúde terá grande força para mudar os rumos de como cuida do corpo e alimentação, além de força e fé para a cura.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz consciência de si mesmo e como expressa sua criatividade. Suas criações tendem a ser um misto de inspiração e pragmatismo. Busque colocar sua energia naquilo que produz. A relação com os filhos também trará consciência profunda e significação. Depuração pela alegria e expressão do lado lúdico. Flexibilidade e intensidade no romance e amor.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz consciência de sua vida pessoal, familiar, lar, emoções e questões do passado. Excelente momento para analisar de forma desapegada suas emoções. Busque ativer o fogo interno, se usando de adaptabilidade e da forte consciência e senso de propósito. Forte uso do magnetismo a favor de objetivos e mudanças na vida pessoal e íntima.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz consciência de questões ligadas ao intelecto e comunicação. Você passa agora por uma forte depuração mental, na qual velhas ideias arraigadas são “queimadas” e transformadas. Busque se colocar numa posição adaptável, sem julgamentos. Sua fala será muito inspiradora e trará otimismo para aqueles à sua volta.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz consciência de suas realidades materiais e financeiras, assim como grande intensidade para transformá-las. Seu foco em mobilizar ganhos, talentos e recursos será agudo, mas deve contar também com a adaptabilidade de Mercúrio. Busque a depuração pela calma e processos regenerativos, se dando mais cuidado, prazer e acolhimento.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz consciência de si mesmo, sua personalidade e ação. A conjunção de Sol, Mercúrio e Vesta no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande força para entender suas motivações pessoais e abarcar sua força interior. Este movimento celeste lhe fortalece a fé em si mesmo, lhe fazendo integrar as facetas de si mesmo com fé e otimismo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz consciência de suas instâncias subconscientes, emocionais e espirituais. Terá grande foco em buscar transcendência e aquilo que vá para além do mundo material. Forte comunicação intuitiva, mediúnica, artística e psíquica. Excelente momento para entender o quadro maior das coisas e depurar emoções escondidas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz consciência de questões coletivas e grupos. Haverá grande foco de sua parte em se sentir parte da coletividade e auxiliar como puder. A comunicação com amizades e grupos tende a ser inspiradora e profunda. Busque divulgar conteúdos significativos e inspiradores. Foco na equidade e fazer o bem por todos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz consciência de sua carreira, responsabilidades e caminho na vida. Há grande inspiração para que você faça escolhas acertadas quanto aos rumos de sua vida através da inspiração pela fé e otimismo. Mudanças de carreira e de propósito podem se processar. Expressão inspiradora da imagem profissional e daquilo que tem de melhor para contribuir.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.