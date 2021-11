Horóscopo do dia (22/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Equilíbrio de polaridades

O sextil de Marte em Escorpião com Vênus em Capricórnio traz um equilíbrio de polaridades para hoje. O aspecto benéfico entre o par traz ação com parceria e amor, assim como amor com mais ação e intensidade. Vênus em Capricórnio preza as relações sérias e com compromisso e Marte entra com intensidade afetiva e sexual, trazendo aprofundamento e senso de propósito.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe aspecto benéfico de Vênus. Sua busca por intensidade, troca, sexualidade e transformações está intensa, porém recebe o tom calmo, pragmático e amoroso desta Vênus. As relações ganham força a partir do aprofundamento e resolução facilitada de questões emocionais. Valor profissional também tende a se afirmar pelo contato com a própria assertividade emocional.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe aspecto benéfico de Marte. Sua busca por valor, prazer e amor está expansiva e agora recebe a força de Marte. A força de parceiros e dos outros pode lhe ser muito útil para lhe auxiliar nas expansões, ganhos e novas possibilidades. Ações conjuntas lhe permitem vislumbrar possibilidades vastas e novos horizontes a se desbravar.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz equilíbrio entre o sentir e o executar. Suas emoções profundas lhe impulsionam a agir o campo material e prático. Valores conjuntos pedem proatividade e resolução na prática. A troca afetiva e sexual propicia mais ação corporal e entendimento do corpo como meio de vivência do prazer. Ação e emoção em equilíbrio.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe propicia equilíbrio entre ser você mesmo e estar numa relação. Terá forte senso de comprometimento nas parcerias, mas tendo fidelidade a si mesmo e sua expressão pessoal. Uso da criatividade e das emoções que auxilia a aprofundar na relação, fortalecendo os laços. Amor com estabilidade, mas também aventura e descobertas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Ocorre hoje um equilíbrio entre vida subjetiva e vida material objetiva. Suas motivações emocionais estão fervilhando e isso lhe facilita realizar algo de valor no trabalho, na rotina e nos cuidados com a saúde. Esforços familiares e/ou pessoais em prol de conquistas materiais. Equilíbrio entre assertividade emocional e relações de trabalho.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu lado criativo e lúdico se expressa com facilidade e você estimulará isso muito pelas suas ideias e comunicação. Terá mais coragem e iniciativa no romance e na aventura. Também a relação com crianças, jogos e diversões ganha um tom audacioso e competitivo, mas sem perder o equilíbrio. Maior via de comunicação para o que é essencial.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe aspecto benéfico de Marte. Seu amor pela vida pessoal, familiar e íntima tem sido motivado e hoje isso ganha um tanto de ação prática. Terá maior disposição de demonstrar o seu afeto através de ações pragmáticas. Bom para decorar e embelezar seu lar. Confiança material e financeira a partir do reconhecimento do próprio valor.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, recebe aspecto benéfico de Vênus. Você tem sido estimulado a ser autêntico e fiel às suas emoções. Hoje isso se equilibra com uma mentalidade mais amorosa e afetiva. As trocas com as pessoas serão um misto de amor e autenticidade. Os estudos podem ser muito beneficiados e lhe auxiliar em questões pessoais e no entendimento de si mesmo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Ocorre hoje um equilíbrio entra as esferas emocional e prática. Terá clareza de questões emocionais e subconscientes que afetam sua vida material e financeira. O esforço sutil e de bastidores, assim como o uso do magnetismo, lhe facilitarão os ganhos e melhorias materiais. Força espiritual que facilita assumir mais o senso de valor próprio e merecimento.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe permite um equilíbrio entre individualidade e relações coletivas. Vênus lhe predispõe a se valorizar mais e se relacionar e Marte lhe permite relacionar, mas sendo você mesmo. Terá capacidade de expressar seu valor próprio com equilíbrio dentro de grupos e com amizades, agregando e senso objetivo. Ações pelo coletivo facilitando a valorização de si mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Ocorre hoje um equilíbrio entre seus campos material e emocional. Terá grande assertividade e força de comando e autoridade, mas aliados a uma grande compaixão e senso de amor universal. O resgate de valores sutis, emocionais e espirituais lhe permite buscar senso de propósito e ação no mundo e na carreira.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz um equilíbrio nas relações de amizade, grupos e sociedades. Sua ação em conjunto e com as pessoas terá um tanto de fé aguerrida e força de vontade. Terá mais fé na humanidade e na superação de dificuldades. Seus esforços serão intensos, porém equilibrados. Busque a harmonia entre as pessoas, mas sendo fiel aos seus princípios.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.