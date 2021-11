Horóscopo do dia (21/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sol em Sagitário

O Sol entra em Sagitário. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nossos princípios, ética, fé e crenças. Nossas capacidades acadêmicas também são exaltadas, assim como a vontade de expandir. Brilho que transparece pela alegria, otimismo, fé e percepção das possibilidades através de uma visão ampla de furturo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe trará muita consciência daquilo que precisa de renovação e especialmente expansão em sua vida. A busca por novas metas e objetivos será alta. Terá mais consciência da própria fé e crenças. Viver a vida como uma grande aventura será a tônica deste período. As possibilidades serão muitas e você deve estar aberto para enxerga-las.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este será um período de consciência de suas emoções profundas. Nem sempre fácil, mas muito recompensador quando se cura tais emoções, trazendo libertação emocional. Sua necessidade afetiva e/ou sexual se faz expansiva, otimista e bem intensa. Tente resignificar tudo aquilo que sente e se liberte de padrões emocionais desgastados.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este será um período de grande consciência do outro em sua vida. Há um foco grande no relacionar. Você tende, no geral, a buscar relações que lhe tragam um senso de liberdade e aventura. Este período lhe propicia estas vivências. Ou então resignificar e inovar numa relação já existente. Busque o "nós" com alegria, liberdade e otimismo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz consciência de suas realidades materiais. Busque expandir seu trabalho, sua capacidade de servir e ser útil. Novas perspectivas de trabalho em alta. Também a consciência de sua saúde, corpo físico e alimentação precisam ser considerados, em especial para evitar exageros. Cura pela fé e otimismo para transformar o plano material.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este será um período em que seu brilho estará ainda mais alto. Busque aquilo que lhe faz ser alguém único e especial e o faça com expansão, alegria e otimismo. Romances em alta, assim como sua criatividade em geral. Expresse sua criança interna, seja espontâneo e brilhe. Momento importante para lidar com sua vida a partir de sua consciência profunda.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este será um período de consciência e clareza das próprias emoções. Busque ter um olhar mais filosófico e benevolente para com as próprias emoções, a família, o passado e o lar. Necessidade de expansão na esfera pessoal e renovação do lar. Expresse os sentimentos com propriedade. Resignificação de emoções e daquilo que se passa em seu íntimo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe traz maior clareza mental. Suas ideias estarão mais brilhantes e interessantes. Bom para brilhar em qualquer área que envolva comunicação ou intelecto. Bom também para iniciar estudos e vivenciar sua curiosidade. Bons contatos podem lhe expandir os horizontes. Esteja atento às muitas possibilidades que estão em seu entorno.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe trará grande consciência de seu valor pessoal, das realidades materiais e financeiras. Tenha mais otimismo e fé para crescer nestas esferas. Possibilidade de ganhos materiais pela criatividade e sendo quem você é genuinamente. Viva com alegria também os prazeres materiais e sensoriais. Expansão que traz regeneração e prosperidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Feliz aniversário!!! O Sol retorna à sua posição de nascimento, lhe reforçando suas naturais capacidades de otimismo, fé, alegria, impulso, coragem e sabedoria. Este período lhe faz brilhar e ter mais consciência de si próprio. Viva com coragem essa grande expansão e capacidade de se enxergar através do divino. Início de um novo ciclo em sua vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz uma reciclagem de energias antes da chegada de seu aniversário. Estará resignificando emoções. Tente entender onde você se sabota, em especial se não se permite mais liberdade e aventura em sua vida. A análise psicológica pode ser muito útil para se reconectar com partes esquecidas de si mesmo. Também a introspecção e cultivo da espiritualidade lhe serão úteis para se curar nos próximos 30 dias.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz grande consciência de seu papel social, daquilo que você deve fazer de mais criativo e único em prol dos semelhantes e da humanidade. Terá mais liderança em grupos neste período. Amizades podem lhe auxiliar a se compreender melhor. Lute pelo bem de todos, mas sem deixar de ser você mesmo. Consciência do novo e alternativo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe traz grande consciência e oportunidades na esfera profissional. Seu brilho estará aumentado, assim como sua capacidade de assumir mais compromissos. Mostre o que tem de melhor e mais criativo para o mundo lá fora. Sua vida profissional pede mais otimismo, fé e audácia. Clareza de propósito no seu destino e propósito no plano material.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.