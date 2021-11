Horóscopo do dia (20/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

A Lua em Gêmeos passa pelo Nodo Norte, nos pedindo busca consciente de nossas emoções, mas sob a ótica leve, racional e divertida deste signo. O trígono a Saturno em Aquário traz uma facilidade de amadurecer tais emoções com leveza. Consciência facilitada e racional sobre as próprias emoções.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Busque hoje a verbalização e comunicação de seus sentimentos. Expresse com leveza aquilo que se passa no seu íntimo. Segurança emocional em estar no momento presente. Uma visão mais racional, fria e objetiva facilita o processo. Subjetividade na relação com irmãos, familiares e conhecidos. Busque expressar entendimento e receptividade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Busque hoje segurança em seu senso de valor próprio e capacidade de se bancar e nutrir. A qualidade geminiana mostra que você se nutre de comunicação e habilidades mentais também. Esteja seguro de si mesmo. Este momento lhe traz amadurecimento do setor profissional e isto colabora com sua força de gerar valor e ter segurança material.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz uma volta para suas próprias necessidades pessoais e subjetivas. Busque tirar mais tempo para refletir sobre si mesmo e se escutar. Sua subjetividade será decodificada pelo seu intelecto. A firmeza de sua fé lhe será útil para encarar suas questões subjetivas com mais amadurecimento e um olhar amplo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você deve hoje se concentrar na consciência de suas emoções. Questões passadas, subconscientes ou espirituais são trazidas à tona. Busque verbalizar e analisar as mensagens do seu subconsciente. Há um processo de maturação emocional ocorrendo, que lhe permite enxergar com mais clareza. Questões familiares também são transformadas aqui.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede segurança emocional para se relacionar com seus semelhantes. Busque trocar afeto, mas com leveza e tom de amizade. Segurança interna para realizar mudanças. Suas emoções lhe levam a enxergar a vida para além de seu próprio mundo. Você está num período de amadurecimento e lapidação das relações e deve buscá-las conscientemente.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este é um período de busca por segurança e proatividade profissional. Faça de seu trabalho seu porto seguro, busque cuidar bem de sua imagem profissional e dos seus negócios. Magnetismo para realizar no mundo. Sua capacidade de servir e trabalhar tem sido aprimorada neste período para que possa alcançar melhorias na vida profissional.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este é um momento de grande expansão para você. Busque ampliar seus horizontes e se aventurar. Segurança na fé, no otimismo, na busca por sabedoria e conhecimentos. Você está amadurecendo seu senso de individualidade, poder pessoal e criatividade, o que lhe facilita viver a vida de peito aberto e ter mais coragem e flexibilidade para buscar mudanças.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Esta fase lhe pede transformação emocional profunda, entrega à sensibilidade e um renascimento total. Mas tudo isso sob o tom leve e curioso de gêmeos. Busque viver suas emoções com mais leveza e profundidade. Há um amadurecimento emocional ocorrendo que lhe pede que cresça para além do que já foi no passado. Segurança emocional com maturação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe pede mais conexão com os outros, sair um pouco mais de si mesmo. Busque conexão afetiva leve. Viva as parcerias com comunicação dos sentimentos. Você está amadurecendo sua capacidade de se comunicar e fazer escolhas e isto lhe permite um refinamento na área dos relacionamentos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Busque agora de maneira consciente sua segurança no trabalho, nos cuidados com o corpo físico e com o mundo material. Coloque mais dos seus sentimentos naquilo que faz, mas com leveza e tranquilidade. Este pode ser um momento de várias possibilidades novas na esfera material. Você está amadurecendo seu senso de valor pessoal e isto lhe facilita o bom uso dos talentos para fins úteis.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe pede que busque mais segurança em ser você mesmo. Expresse seu lado mais divertido, intelectual e flexível. Saiba ser você mesmo, saindo de ideias e comportamentos massificados. Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede compromisso e amadurecimento para consigo próprio.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe pede mais conexão interna, que busque ouvir a sensibilidade e verbalize mais os sentimentos. Busque enxergar o passado e as emoções com mais leveza e racionalidade. Este é um período de amadurecimento e limpeza emocional que lhe será muito proveitoso. Busque interiorização e escuta de si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.