Horóscopo do dia (19/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Eclipse Lunar em Touro

Ocorre hoje um Eclipse Lunar em Touro. A Lua é encoberta pela sombra projetada da Terra a partir do Sol. Em termos de simbologia, a Lua é “apagada” e o Sol prevalece, portanto devemos buscar aqui uma energia de propulsão, inovadora e com foco futuro. Em Touro somos chamados a inovar em relação a recursos, finanças, bens e posses. O Sol em Escorpião nos lembra que é preciso se utilizar da força emocional para mobilizar as mudanças materiais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A energia do eclipse de hoje em Touro lhe pede ação e foco na área material e financeira. Excelente momento para potencializar ganhos, buscar novos talentos (ou o melhor uso de talentos já existentes), renovar suas posses e ambientes. Também propicia a busca por mais prazer, sensorialidade e busca pelo conforto material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A energia do eclipse de hoje no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que deixe para trás velhas crenças de quem acredita ser, abraçando a ideia do novo eu que você deve ser. Tempo para buscar novas metas e objetivos de vida. Busque ter um olhar focado no presente e futuro, se permitindo novas experiências e possibilidades.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A energia do eclipse de hoje em Touro lhe traz necessidade de desapego de velhos complexos emocionais e psíquicos. Procure ter um olhar mais maleável sobre as emoções também um olhar mais pragmático. A capacidade de uso do magnetismo para mobilizar mudanças positivas é muito potencializada neste período de eclipse para você, portanto faça bom uso.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A energia do eclipse de hoje em Touro lhe traz energias muito progressistas, vanguardistas e inovadoras. Terá maior conexão com possibilidades futuras, novas tecnologias, causas importantes. Novas amizades ou grupos podem surgir, lhe agregando valor e segurança. Busque viver a vida social pautado em seus princípios e naquilo que acredita.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A energia do eclipse de hoje em Touro lhe traz muitas possibilidades novas em termos de carreira, autoridade e caminhos no mundo. Você é estimulado a assumir mais responsabilidade e ter mais ganhos reais através do trabalho. Seu valor como profissional tende a ser mais visto e apreciado. Mostre o seu melhor para o mundo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A energia do eclipse de hoje em Touro lhe traz energia mais aventureira, otimista e impulsiva. Terá mais consistência em sua fé e nas possibilidades. Esta vibração traz mais força para arriscar e mirar alto. Reforço da fé, religiosidade, crenças ou daquilo que lhe traz mais conexão com seu lado divino e criativo. Se permita mais aventura e expansão.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A energia do eclipse de hoje em Touro lhe pede que tenha mais resiliência e desenvoltura para lidar com as emoções profundas. Busque desapego de velhas mágoas e ressentimentos. Transformações podem ser muito benéficas neste período. Busque a vivência da partilha e/ou da sexualidade com mais otimismo e disposição em se doar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A energia do eclipse de hoje em Touro lhe pede mudanças em termos de relacionamento e parcerias. Busque trazer algo de novo para a relação. Em especial, valorize aquilo que merecer ser valorizado (ou se desapegue daquilo que não lhe agrega valor). Suas emoções devem ser mais expressas para os outros, mas sem dramas ou manipulações.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A energia do eclipse de hoje em Touro lhe propicia muito trabalho e energias para servir, ser útil e ter prosperidade. Expansões e possibilidades inovadoras de trabalho podem surgir. Busque fazer o melhor a seu alcance. Também terá energia para cuidar da saúde e largar velhos hábitos nocivos, cuidando do bem estar, saúde e alimentação correta.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A energia do eclipse de hoje em Touro lhe traz foco em si mesmo e em sua criatividade. Excelente período para se aventurar e arriscar mais. Busque se expressar com confiança e solidez. Possibilidades de romances, filhos, criações e expressões lúdicas. Permita que suas energias criativas fluam de maneira rica, abundante e inovadora.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A energia do eclipse de hoje em Touro lhe mobiliza mudanças na esfera emocional e/ou familiar. Propício para quem busca o próprio lar ou espaço. Busque ter uma visão mais objetiva para com a família. Pode e deve valorizá-los, mas sem excessos emocionais ou sem pegar o problema do outro para si mesmo. Mais fluidez naquilo que sente de verdade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A energia do eclipse de hoje em Touro lhe traz novas possibilidades no campo mental e comunicativo. Esteja aberto a escutar as pessoas, informações que lhe chegam e novas ideias. Excelente momento para buscar novos campos de estudo ou aprimorar aquilo que já estuda. Novos contatos e pessoas podem lhe agregar e trazer inovações.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.