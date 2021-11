Jornalista de Passos vence festival no Rio com curta feito para TCC

A dura vida nos manguezais é o tema do curta-metragem que venceu festival do Rio de Janeiro (foto: Lucas Oliveira de Jesus)



O curta-metragem “Quanto Vale a Vida no Mangue”, de Lucas Oliveira de Jesus, 23 anos, egresso do curso de Jornalismo do Câmpus de Passos da Uemg (Universidade do Estado de Minas Gerais), foi o vencedor na categoria Melhor Filme Ambiental no 12º Festival Multicultural Cawcine, no Rio de Janeiro.O Festival Cawcine é uma obra carioca multicultural nacional de cinema independente promovida pelo CAW Oficial (@cawoficial), um coletivo de artistas independentes, com apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.





“Além deste festival, o curta-metragem foi selecionado nas Mostras Audiovisuais on-line da plataforma ‘Em Curtas’ e do canal ‘VRT Channel’”, explicou Lucas. Veja abaixo o trailer do vídeo documentário.





O filme ainda recebeu a indicação nas categorias Melhor Roteiro de Documentário, Melhor Edição de Documentário, Melhor Narração de Documentário e Melhor Pesquisa de Documentário.

Ele conta que o documentário é fruto de seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), em março de 2021. Teve como orientador o professor mestre Jean Carllo de Souza Silva. Contou com o apoio do Instituto Sócio Ambiental e Cultural da Vila dos Pescadores, de Cubatão (SP), onde o filme foi gravado.



Além destes, o estudante foi apoiado por Élio Lopes dos Santos, da Universidade Santa Cecília (Unisanta) de Santos(SP).



“Já ser vencedor nesta categoria, eu realmente não esperava. Ainda mais por ser uma produção totalmente individual e independente, sem nenhum financiamento”, assegurou.



Lucas Oliveira hoje é responsável pelo departamento de Marketing e Publicidade da Santa Casa de Misericórdia de Passos e levou três meses para produzir o documentário de 23 minutos de duração.



Sobre a escolha do tema, ele explicou que sempre teve uma paixão muito grande por documentário cinematográfico e decidiu fazer sobre essa temática por conhecer os ataques ambientais que atingem o povo que depende da pesca.



O vídeo documentário expõe relatos de pescadores e representantes da comunidade sobre os impactos ambientais que atingem diariamente a população que vive às margens do manguezal do Rio Casqueiro e tem a pesca como seu principal sustento.



“Através deste produto, analisamos como a iniciativa privada do Porto de Santos prejudica o meio ambiente e a vida humana durante seu processo de expansão”, conta.



De olho em apresentar o documentário em outros festivais, Lucas Oliveira disse que está dando andamento no processo de transcrição de legendas de acessibilidade e registro na Ancine para que a produção possa ser inscrita em outras competições.



Orientador

Para o professor e mestre Jean Carllo de Souza Silva, a vitória de Lucas é muito importante. “É uma alegria para nós, professores e estudantes, do curso de jornalismo da Uemg, unidade Passos, o fato do documentário produzido e dirigido pelo Lucas Oliveira ter vencido o Cawcine. Esse documentário que aborda de forma tão contundente questões ambientais e seus reflexos sociais, portanto, um tema de extrema relevância para atualidade, é o resultado do Trabalho de Conclusão de Curso do Lucas, a quem eu tive o prazer de orientar nessa etapa final da graduação. Portanto, esse prêmio, nesse sentido, é sem dúvida uma conquista para o Lucas e coroa, de algum modo, a trajetória extraordinária dele como estudante do curso de jornalismo, porém, é um prêmio para nós também, professores, que nos alegramos com o alcance e o reconhecimento de um trabalho que nasceu no âmbito da faculdade, mas que ultrapassará em muito os limites dela, com certeza”, finalizou.