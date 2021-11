Horóscopo do dia (18/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente fluida

Mercúrio em Escorpião e Netuno em Peixes fazem um trígono. Este Mecúrio, que naturalmente aprofunda, ganha ainda mais força pelo aspecto beneficiado com Netuno. A mente busca o âmago das questões. A investigação ganha força dedutiva e intuitiva. A imaginação é facilitada e temas emocionais são bem processados.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se encontra na busca por motivações profundas e este processo é facilitado pela sensibilidade, espiritualidade e entendimento psicológico. Terá mais condições de entender traumas, medos e bloqueios, superando-os com métodos energéticos, meditativos ou magnéticos. Mentalidade fluida, emocional e transcendente em alta.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente terá hoje um tanto de aprofundamento voltado para as relações humanas. Sua sensibilidade e compaixão se farão presentes na comunicação e na interação com o outro. Boas ideias renovadoras facilitam a vivência da busca pelo amor. Amizades e amores pedem conversas e trocas que sejam relevantes, acolhedoras e significativas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto facilitado de Netuno. Sua mentalidade será fluida e intuitiva, em especial no campo material. Soluções práticas podem surgir quando se relaxa a mente e se permite o devaneio. O senso de entrega às obrigações e tarefas se faz facilitado. Busque exprimir o amor que sente pelo seu trabalho e verá bons resultados.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz grande inspiração religiosa, humanitária, científica e de princípios. Tudo isso lhe leva a verbalizar aquilo que acredita com propriedade e aprofundamento. Sua comunicação será inspiradora, em especial falando daquilo que está cheio o coração. Seu senso de aventura lhe leva a buscar possibilidades e novidades.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções profundas são mobilizadas, mas de forma curativa. Terá mais capacidade de entender antigos traumas e questões do passado com um olhar mais desprendido, amoroso e transcendente. Questões familiares pedem mais amor e desapego. Busque entender suas emoções através de processos terapêuticos, limpando e curando seu mundo interior.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto facilitado de Netuno. Sua mente está bem ativa, buscando aprofundamento e entendimento. As relações podem ser muito úteis na expansão e mudança de ideias e conceitos. Busque dialogar com o outro com profundidade, amor e de maneira intuitiva. Sua fala será intensa, transformadora e também afetiva.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mentalidade será fluida e intuitiva, em especial no campo material. Soluções práticas podem surgir pelo efeito meditativo ou da criatividade. Novas possibilidades de potencializar ganhos materiais estão beneficiadas. A dedicação amorosa ao trabalho, saúde e tarefas rotineiras tende a lhe agregar valor e suavizar o campo mental.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta a tenacidade e foco mental. O aspecto facilitado a Netuno lhe aumenta a capacidade de entender a si mesmo e suas necessidades a partir da conexão com a própria essência. Criatividade, romance, jogos, aventura e hobbies podem lhe facilitar a expressão mais profunda de si mesmo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz capacidade de entendimento facilitado de questões subconscientes, psicológicas, emocionais e/ou espirituais. Sua fluidez emocional e capacidade de conexão com sua sensibilidade estão aumentadas e facilitando o processo. A análise de questões do passado, infância e familiares pode lhe auxiliar na libertação de velhos traumas e complexos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se encontra mais aberta e fluida. Em especial nas questões sociais, no senso de justiça e equidade para todos, terá um olhar mais aprofundado sobre a condição humana. Sua intuição está aguçada e lhe permite uma fala mais acolhedora para com amigos e perante o público ou mesmo pessoas estranhas. Compaixão humanitária em alta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente está fluida, muito em especial no cumprimento de suas obrigações, na carreira e uso da autoridade. Terá muita capacidade de mostrar o melhor de seus talentos e potenciais para as pessoas. Sua fala tende agora a demonstrar todo seu talento, autoridade e ponto de vista pessoal aprofundado, trazendo um tanto de magnetismo e encanto.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Netuno, seu regente, se encontra em aspecto facilitado com Mercúrio. Sua capacidade de pensar intuitivamente se faz alta, mas também com aprofundamento. Sua compaixão, espiritualidade e afetividade tendem a uma expressão mais verbal, física e pragmática também. Ideais de fé se expressam através de sua profundidade emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.