Horóscopo do dia (17/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação impulsiva

Ocorre hoje a oposição entre Marte em Escorpião e Urano em Touro. Estamos muito mais impulsivos e rápidos em nossa ação e tomada de decisões. Estímulos diversos podem nos levar a agir de repente. Em especial nas relações, será preciso sair da estagnação e ter atitudes inovadoras. Cuidado, porém, com os excessos, impulsos e irreflexões. Força para mudar também em termos materiais e financeiros.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe a influência elétrica, impulsiva e inovadora de Urano. Você estará bem mais inovador, rebelde e disposto a fazer mudanças. Em especial no que se refere a valores, posses e bens, sejam pessoais ou compartilhados. Mudanças materiais mobilizadas por esforços conjuntos. Energia sexual que tira da estagnação. Mudança emocional que mobiliza o plano material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Ocorre hoje mudanças de atitude na dinâmica das relações. Você tende a propor inovações ou visões mais alternativas de vida. O outro pode lhe trazer também propostas profundas em relação a questões emocionais e partilhadas. Ações mais impulsivas dos outros podem lhe levar a ter de sair da zona de conforto. Esteja aberto às mudanças saudáveis nas relações.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua ação no mundo material terá um tanto de impulso e senso de renovação impetuosa. Questões subconscientes e emocionais estão sendo trazidas à tona e isto se reflete na quebra de padrões rígidos. Se permita sentir esse fluxo emocional renovador que lhe direciona para trabalhar, cuidar da saúde e mobilizar o que for preciso no plano material e objetivo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você tem recebido influências de ideias renovadoras, grupos alternativos, amizades que lhe abrem a cabeça, ideais ou qualquer coisa que lhe traga renovação mental. Hoje tais influências lhe levam a agir com mais coragem, impulso e assertividade. Pode ser que tenha de se posicionar perante as pessoas, mas está com energia de sobra para fazê-lo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Mudanças em termos de carreira, trabalho e projeção no mundo lhe pedem que tenha mais ação, proatividade e saia “do casulo”. A relação com figuras de autoridade pode ter um tanto de impulsividade, mas esteja atento em como direciona isso. O uso da própria autoridade com objetividade pode lhe estimular mais autonomia e força emocional.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz mais impulsividade, em especial na comunicação e intelecto. Suas visões de futuro, princípios, crenças e objetivos são muito mobilizados, lhe levando a agir com mais impulso no presente. Todavia, tenha cuidado para não ser agressivo na fala. Novos vislumbres e insights podem ser excelentes motivadores para se dedicar com afinco aos estudos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Questões emocionais profundas estão sendo mobilizadas e hoje lhe impelem a buscar mais autonomia e assertividade no campo material e financeiro. Estará conectado aos instintos e isto lhe leva a buscar ganhos, reciclar, doar e renovar o campo dos bens materiais. A vivência da partilha, sexualidade e troca emocional profunda servirão de motivadores para que consiga vencer no nível pessoal.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem grande força de vontade e conexão com suas paixões e força. A oposição a Urano mostra que deve fazer algo em prol das relações. É preciso sair da zona de conforto e encarar o que precisa ser mudado nas relações. Pode ter se entregado muito ou pouco, pode ter se permitido estagnação ou instabilidade. Seja como for, ouse ter uma ação e olhar alternativos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Mudanças no plano material ter ocorrido pela ação de Urano, lhe pedindo jogo de cintura e adaptabilidade para novas possibilidades. Estas mudanças catalisam forças no seu subconsciente, lhe pedindo um olhar mais transcendente e espiritual sobre a vida material. Ações de bastidores, pelo uso do magnetismo e força sutil podem trazer mudanças positivas na vida prática, trabalho e saúde.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você é chamado a revolucionar a si mesmo e isto se reflete em ações mais assertivas no campo das relações humanas. Sua renovação pessoal pode lhe trazer um maior senso de impulsividade e diferenciação de amigos, grupos e relações sociais. Sua coragem em defender causas será intensa. Busque trabalhar pelo coletivo, mas sob seu ponto de vista único.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Urano, seu regente, lhe mobiliza mudanças na vida pessoal, familiar e íntima. Estas mudanças lhe instigam a assumir mais assertividade, impulso e foco no uso de sua autoridade e capacidade executiva. Busque fazer aquilo que for necessário em prol de mudanças que sabe serem necessárias. Motivações emocionais que levam à ação profunda.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Mudanças em suas ideias e conceitos tem sido estimuladas e isso hoje lhe leva a pensar e agir com grandeza e impulso. Pode tomar decisões com mais fé, mas esteja atento aos exageros. Um certo tom de inquietação lhe pede que repense seus conceitos e objetivos, buscando a renovação para aquilo que esteja mais alinhado com o que é verdadeiro.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.