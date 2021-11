Horóscopo do dia (15/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua em Áries

A Lua Crescente entra em Áries, deixando o clima emocional mais individualista e aguerrido. Esteja seguro de quem você é, pois este posicionamento mostra atitude e força aumentados. Atitudes firmes a partir do enraizamento emocional em si mesmo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua passando pelo seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior confiança em si mesmo. Estará mais subjetivo e enraizado nas próprias motivações. Cuidado, porém, com a impulsividade emocional. Aprenda a expressar o que sente com assertividade e não com atitude agressiva. Sensibilidade e subjetividade aguçadas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções hoje lhe levam a um sonhar acordado, devaneios e possibilidades. Isso pode ser muito útil para trabalhos criativos e aqueles que necessitem de inspiração. Busque também fazer meditações ativas e se conectar com suas possibilidades emocionais e espirituais. Força emocional subconsciente que pede expressão.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua sensibilidade lhe pede conexão com amizades e grupos. Sem deixar de ser autêntico, pode buscar o apoio e fraternidade dos amigos. Estará mais receptivo a tais pessoas também. O amor por causas coletivas também pode lhe impelir a agir e lutar. Segurança em tomar atitudes em contextos sociais, mas com sensibilidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Hoje a Lua, sua regente, lhe traz um maior sentimento de autonomia e independência. Busque concretizar aquilo que é importante para você, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Um olhar mais objetivo com família e suas próprias emoções será útil. Força emocional em exercer o próprio ofício e autoridade, buscando comando e independência.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções estão intensas e expansivas. Estará buscando mais liberdade, expansão e novos horizontes. Também estará intensamente conectado às suas crenças, princípios e fé, expressando-os claramente. Cuidado, porém, com o exagero em tal expressão. Segurança para se aventurar e expandir, buscando inovações e possibilidades.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções hoje ganham profundidade e intensidade. A vivência afetiva e sexual é estimulada. Também a necessidade de reciclar emoções antigas se faz, mas cuidado para não se apressar e atropelar o processo. Entenda melhor suas motivações emocionais, integrando suas sombras para que a cura ocorra. Intensidade nas trocas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua conexão afetiva e subjetiva com o outro será forte. Aprenda a expressar suas emoções com clareza. Pode ser que o outro lhe mostre essa faceta emotiva e intensa e você tenha de lidar. Use de sua natural ponderação e senso de equilíbrio. Identificação emocional com as parcerias e o amor em alta.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua conexão com o mundo material está intensificada. A segurança aqui vem de cumprir tarefas e obrigações. Cuidado com os excessos no trabalho e na saúde; saiba respeitar seus limites. As relações de trabalho também serão carregadas de subjetividade, mas cuidado com uma atitude reativa. Segurança em servir e ser útil com rapidez e eficiência.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua conexão para consigo próprio e com suas necessidades está alta. Estará se cuidando e se expressando mais e com mais autenticidade. Haverá maior fluidez também para viver romances e se aventurar na vida. A criança interna está mais vibrante e disposta a se expressar. Permita-se escutar o que diz seu coração.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas motivações subjetivas falam mais alto nestes dias. Aprenda a escutar suas necessidades pessoais e sua voz interior. Se tiver a oportunidade, viva a segurança de seu lar ou daquilo que lhe traz conforto e aconchego. Escute suas emoções, mesmo aquelas mais difíceis e aprenda a integrá-las. Um pouco de recolhimento será importante para encontrar a si mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente estará hoje bem mais subjetiva e intuitiva. Verbalize suas emoções com clareza. Cuidado, porém, com a maneira que o faz para não machucar aqueles à sua volta. Expresse autenticidade e faça escolhas confiando nos seus instintos e na intuição. Percepção das emoções à sua volta em alta, facilitando a comunicação mais autêntica.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua conexão com o mundo material está maior nestes dias. Buscará maior conforto e prazer na vida. Aprenda a se pautar nos seus valores pessoais, naquilo que realmente acredita. Estará mais enraizado, pragmático e certo daquilo que valoriza e que lhe é útil. Foco em nutrir e expandir os talentos e recursos com garra e força de vontade.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.