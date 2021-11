Horóscopo do dia (14/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Compromisso nas relações

Juno entra em Capricórnio. Nosso senso de dever, casamento, família e compromisso se tornam mais sérios e maduros, mas também podem ter um tanto de rigidez. A quadratura de Vênus em Capricórnio com Quíron em Áries pode trazer à tona feridas e questionamentos quanto ao amor e o que realmente é importante neste quesito. Relações que pedem maturidade, limites e senso de compromisso.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A necessidade de se assumir mais compromisso se faz necessária, em especial no trabalho e carreira. Também nas relações afetivas buscará mais compromisso e estabilidade. Todavia, é preciso que você não suprima sua individualidade no processo. Lembre-se que cada um na relação é um indivíduo, com direito a seu espaço pessoal.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua regente, Vênus, junto com Juno lhe pedem mais compromisso, em especial para com suas metas futuras, sua fé, objetivos, estudos e princípios. As relações pedem um misto de compromisso com liberdade. Todavia, você precisa levar em conta sua sensibilidade, sentimentos e intuição para que não seja rígido ou exagerado.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A necessidade de se vivenciar a sexualidade e afetividade com mais compromisso e aprofundamento se faz necessária. O sentimento de pertencimento pede expressão, assim como o de entrega e devoção. Todavia, não se esqueça de usar de uma boa dose de racionalidade e visão objetiva para não exceder em emoções como ciúmes ou possessividade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Vênus e Juno no seu setor do relacionamento lhe trazem grande amor e senso de compromisso para com o outro. Há necessidade de aprofundar e trazer mais confiança a dois. Todavia, não se esqueça de exercer sua autoridade, carreira e senso de limites. A Lua em Áries lhe relembra de estar enraizado em si mesmo primeiro.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há grande senso de compromisso e devoção agora para com o trabalho, tarefas rotineiras, saúde e compromissos. Busque ter zelo e responsabilidade, também doando amorosamente de si nestas esferas. Todavia, você também é lembrado de não ser rígido, mas ouvir seu senso de expansão e aventura. Saiba servir, mas reconhecendo seu mérito e valor pessoal.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu senso de compromisso para consigo mesmo e sua expressão está alto. Terá maior busca por expressar seu lado belo, vaidoso, criativo e único. Todavia, deve também reconhecer suas sombras e emoções profundas. Romances estão sendo mobilizados, mas seu senso de aprofundamento lhe pede que expresse suas reais necessidades afetivas e emocionais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua regente, Vênus, junto com Juno lhe pedem mais compromisso, em especial no terreno pessoal, emocional e familiar. Questões íntimas devem ser reconhecidas e vividas com maturidade e aprofundamento. Mas lembre-se de se abrir também para novas relações e para o parceiro. Seu senso de acolhimento deve ser trabalhado agora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe pede mais compromisso para com os estudos e aprendizado. Busque ter mais consistência e foco em suas metas. Também as relações pedem mais sua atenção e receptividade. Mas lembre-se de não ficar só na teoria, você é lembrado que precisa usar seus conhecimentos para fazer algo de útil, prático e prestativo. Relações com senso crítico.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu senso de compromisso para com seus valores pessoais, posses, finanças, talentos e ganhos aumenta consideravelmente neste período. Busque nutrir aquilo que lhe traz segurança material e prazer na vida. Todavia, não deve esquecer-se da espontaneidade, alegria e diversão. Nas relações busque compromissos sólidos, mas que não restrinjam sua independência e alegria.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Vênus e Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumentam muito o senso de compromisso para consigo e sua visão de mundo. Seja fiel àquilo que deseja, suas metas e senso de individualidade. Todavia, você também é lembrado de ouvir mais a sensibilidade, o senso de pertencimento familiar e suas emoções, integrando tudo isso.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu senso de compromisso e devoção para com seu processo psíquico, emocional e/ou espiritual se faz alto neste período. Estará mais entregue aos processos sutis e entendimento da psique. Todavia, não se esqueça de usar de um bom senso de racionalidade e objetividade no processo. As relações pedem compromisso, mas também desprendimento e amor desapegado.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu senso de compromisso e devoção para com amizades, grupos e causas se faz alto neste período. Buscará se esforçar muito em prol do bem coletivo e de mudanças progressistas. Será também um aliado no auxílio a quem necessita. Todavia, não deve se esquecer de si mesmo e de se nutrir, se firmando em seus valores pessoais. As relações pedem compromisso, mas também objetividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.