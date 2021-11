Horóscopo do dia (13/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Saindo da zona de conforto

Marte em Escorpião faz quadratura a Saturno em Aquário e começa também uma oposição a Urano em Touro. Estes aspectos desafiadores ao planeta vermelho nos trazem situações que nos forçam a sair da zona de conforto e das estruturas estabelecidas, buscando renovação e quebra de paradigmas. Força emocional para romper barreiras.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe aspectos desafiadores hoje. Você já passa por um momento de transformação emocional grande que lhe pede coragem e inovação. O aspecto tenso a Saturno mostra que questões coletivas, de grupos, organizações ou amizades podem ser aparentes obstáculos, mas que lhe motivam a renovação íntima. A oposição a Urano lhe pede que saia da zona de conforto, em especial em termos financeiros e materiais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Hoje as relações podem ser desafiadoras. Há um processo que lhe auxilia agora a enxergar as diferenças entre você e o outro e isto pode ser muito saudável. Você está se renovando e isto está trazendo renovações na dinâmica do relacionar. Questões de trabalho, autoridade e limites também podem lhe desafiar nas relações e parcerias agora.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você está sendo desafiado a quebrar paradigmas e hábitos nocivos. Questões subconscientes lhe pedem que renove a vida material, o trabalho, rotinas e saúde. Alguns objetivos futuros podem lhe desafiar a mudar suas ações no presente; ou ainda, planos futuros podem mudar e você precisa sair da zona de conforto, buscando as alternativas e possibilidades.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você é desafiado a se posicionar mais e de maneira mais ousada e única. Ideias, grupos e amizades inovadores lhe motivam. Em especial pode haver conflitos com suas emoções profundas, com um senso de rejeição emocional ou inadequação. Será preciso coragem e ousadia para encarar tais emoções difíceis, mas você está equipado com um senso de objetividade que facilita o processo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O setor emocional e familiar pode ser bem desafiador hoje. Você é chamado a buscar sua individualidade dentro do grupo familiar e nas relações mais próximas, fazendo isso com consciência. Inovações no trabalho e senso de independência trazem um novo olhar neste sentido. As relações e parcerias podem ser desafiadoras e lhe pedem mais assertividade emocional.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente e comunicação podem ser bem desafiadores hoje. Sua visão de futuro está mais ampla e cheia de possibilidades. Todavia, questões de ordem prática, no trabalho ou saúde podem lhe desafiar. Busque enxergar as possibilidades para além das limitações do momento. Busque canalizar a raiva em força de ação em prol de realizações futuras.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Questões de ordem material e financeira podem ser bem desafiadoras neste período. Suas emoções profundas são mobilizadas para que você saia da zona de conforto e tenha ações transformadoras. A busca de sua autoridade e poder pessoal está em alta agora, mas tome cuidado para excessos egóicos não se tornarem empecilhos nas questões materiais e emocionais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, recebe aspectos desafiadores hoje. Seu regente no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz muita força e senso de individualidade. A oposição a Urano mostra que relações podem lhe desfiar a assumir mais sua individualidade. A quadratura a Saturno traz desafios ligados ao setor pessoal e familiar, mas que lhe trarão aprendizado e crescimento.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você é desafiado a transformar suas emoções subconcientes com coragem e determinação. Imprevistos e mudanças no campo do trabalho, rotina ou saúde lhe pedem que encare suas emoções de verdade, assim como sua profundidade. O campo mental podem ser um desafio; busque flexibilizar a mente para não se prender a ideias e conceitos rígidos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Movimentos inovadores, grupos, amizades e forças coletivas podem lhe desafiar hoje. Saturno, seu regente, se encontra em seu setor financeiro e material, lhe trazendo mais estabilidade. Todavia, deverá sair da zona de conforto, se abrindo mais a visões novas de como lidar com talentos, finanças e recursos. Você é incentivado a ousar mais e ser mais corajoso.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Ambos os seus regentes, Saturno e Urano, estão em aspecto desafiador entre si e também com Marte. Sua ação no trabalho está intensa e lhe desafia a ir para além das próprias limitações. Mudanças nas estruturas familiares também lhe desafiam a assumir mais sua própria autoridade e autonomia, aprendendo a colocar limites justos. Força de ação para sair da estagnação.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você é desafiado em seu sistema de crenças, fé e visão de mundo. Ideias inovadoras, informações irreverentes e contatos podem lhe trazer questionamento quanto a ideais e planos futuros. Busque ter flexibilidade e enxergar as muitas possibilidades. Questões emocionais, subconscientes e espirituais são desafiadoras, porém lhe propulsionam nas mudanças desta fase.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.