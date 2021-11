Horóscopo do dia (10/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio conjunção Marte

A conjunção de Marte e Mercúrio em Escorpião nos traz muito aprofundamento e acelera a mente. Estamos mais rápidos em dar respostas, mas ainda sim com conteúdo profundo. Há veracidade na comunicação, mas cuidado para não ferir desnecessariamente. A energia sexual se faz profunda, mas também diversa e curiosa. Busca por ações profundas e diversificadas. Entendimento intelectual sobre emoções e processos de mudança profundos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, lhe coloca em movimento psíquico e emocional profundo. A conjunção a Mercúrio lhe permite entender e processar melhor os movimentos de mudança, afetividade, sexualidade e transformação. Busque verbalizar e expressar tais sentimentos, ventilando o que precisar. Suas ações e palavras estão carregadas de forte magnetismo e deve usar isto para direcionar o que deseja.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz necessidade de troca verbal e emocional com os outros. Pode ser que o outro lhe mostre pontos de estagnação seus que devem ser trabalhados. Também pode ter de lidar com o acolhimento daqueles que sofrem ou passam por mudanças. Seja como for, esteja aberto ao outro, mas respeitando as individualidades no processo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz grande proatividade no mundo material. Sua mente e ação se alinham na força de execução de tarefas, trabalhos e serviços. Mercúrio, seu regente, recebe a intensidade do planeta Marte, lhe acelerando nas tarefas que devem ser cumpridas. Na saúde também será preciso usar desta intensidade para cuidar do corpo e do bem estar.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua autoexpressão é muito potencializada pelo trânsito de hoje. Estará expressando e verbalizando mais sua identidade, seu espaço e ponto de vista. No amor e romance estará bem mais impulsivo, diverso e aventureiro. Busque viver com alegria e intensidade o que faz seu coração vibrar. O lado lúdico também pede expressão; brinque e se divirta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções estão intensas e pedem verbalização e expressão. Em especial no terreno pessoal e familiar, terá mais necessidade de independência e estabelecer seu próprio espaço. Seus instintos também estão mais aguçados, confie naquilo que sente e percebe no sutil. Busca por entendimento das transformações pessoais.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, lhe tem aprofundado a mente. O dia de hoje também acelera seus pensamentos e comunicação. Suas respostas serão ainda mais rápidas e afiadas. Busque estabelecer seu próprio espaço na comunicação e troca. Excelente para ir a fundo em alguma área de estudo ou conhecimento. Sua capacidade de decisão também será ampliada na medida em que se conecta aos instintos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz um alinhamento de ações e pensamento em prol de seus ganhos, talentos, valores e recursos. A energia é propícia para mobilizar o necessário para potencializar seus ganhos e correr atrás de mais estabilidade material. Também se pautará mais nos seus valores próprios, expressando o que acredita.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, se encontra no seu signo (solar ou ascendente), lhe reforçando suas qualidades de intensidade, paixão, transformação e envolvimento. A conjunção a Mercúrio traz mais leveza, humor e flexibilidade nestes processos. Busque verbalizar quem você é de verdade. Também tenha adaptabilidade nos processos de mudança e transformação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe é propício para a investigação e processamento de questões subconscientes, psíquicas e espirituais. Busque ir atrás destas questões e resolva com razão, objetividade e assertividade. Ação magnética e espiritual muito potencializada. Entendimento maior de como canaliza as energias nos bastidores. Necessidade de recolhimento para se encontrar.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe é propício para a expressão de ideias e ações inovadoras, vanguardistas e ousadas. Estará muito mais conectado à sua força e capacidade de transformação. Também nos grupos, amizades e causas terá mais assertividade, comunicando isso com mais clareza. Busque estar com pessoas, mas sendo fiel a si mesmo e sua individualidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede expressão de sua autoridade e independência. Terá maior consciência de que você é responsável por si mesmo e sua vida; busque direcionar sua vida, assumindo suas responsabilidades. No trabalho estará bem mais proativo e independente, comunicando isso aos demais. Cuidado, porém, com excessos autoritários. Busque seu próprio espaço pessoal e profissional.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede expressão de seu lado mais aventureiro e expansivo. Sua ação e pensamentos serão bem mais impulsivos e direcionados a se aventurar em novas possibilidades. A fé também é muito mobilizada, lhe levando a agir com mais otimismo e intensidade. Busque verbalizar o que acredita e seus princípios, mesmo quando diversos daqueles dos outros.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.