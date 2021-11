Horóscopo do dia (09/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções com sabedoria

Pallas volta ao movimento direto em Peixes. Após meses de revisão, podemos agora usar da sensibilidade e espiritualidade com mais sabedoria e discernimento. A Lua em Capricórnio nos traz um senso de pragmatismo e realismo para lidar com as emoções, facilitando o uso sábio das emoções junto de Pallas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O período lhe traz a sabedoria do desapegar e relaxar. Apesar de sua conexão emocional com trabalho e compromissos, busque mais fluidez. Tempo de descanso e meditação serão importantes, até mesmo para clarear seus caminhos materiais. Sua sabedoria espiritual está mais clara neste período; Busque ouvir suas necessidades emocionais e espirituais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede mais sabedoria quanto a visões de mundo e crenças. Nem sempre as coisas são ou devem ser do seu jeito. Use da sabedoria de abrir mais a cabeça, se entregar às muitas possibilidades na vida. Amizades podem ser uma excelente fonte de ideias sábias e renovadoras.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede maturação, lapidação e desapego de padrões emocionais antigos e desgastados. Muito em especial no que se refere à sexualidade, bens compartilhados e emoções profundas. Use de sua autoridade e autonomia com sabedoria, justiça e ponderação para lidar com esta esfera da vida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje pede mais maturidade e realismo na área dos relacionamentos. A Lua, sua regente, lhe pede uma disposição mais pragmática e séria. Use da sabedoria de sua fé para encarar as relações com mais racionalidade e imparcialidade. Se permita um otimismo inteligente ao se lidar com pessoas e suas dificuldades.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz uma profunda sabedoria emocional que lhe pede mais atenção a seu mundo interno e pode ser útil para te fazer enxergar questões materiais que precisam mudar. A posição lunar lhe pede método, rotina e pragmatismo. Todavia, isto deve ser feito a partir da conexão real e profunda com seu discernimento emocional.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Há hoje uma retomada da sabedoria no relacionar, ponderar e fazer parcerias. Permita que o outro lhe mostre possibilidades diversas e se abra com inteligência emocional também. A posição lunar lhe relembra que deve ser fiel a si mesmo, mas também se permitir mais interação. Sabedoria da expressão de si mesmo nas relações.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz uma sabedoria crítica e pragmática que lhe permite um olhar mais objetivo e desapegado para as questões emocionais. Sua conexão com família, raízes, passado e emoções pessoais se faz alta com a posição lunar. Todavia, sua sabedoria crítica e objetiva será um trunfo para discernir bem este campo subjetivo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz sabedoria em ser quem você é lhe permite a quebra a rigidez mental. Sabedoria da coragem emocional em alta. Busque ouvir seu coração antes de se ater a ideias rígidas ou preconcebidas. Sua sabedoria emocional também tende a se expressar com clareza no setor comunicativo. Seu exemplo será importante para muitos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje traz retomada de sabedoria emocional forte que lhe permite direcionar seus esforços materiais e pessoais de acordo com aquilo que sente. Busque nas suas raízes seus valores mais profundos. Seu discernimento emocional lhe facilitará a fluidez no campo financeiro e no cultivo de talentos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Há uma retomada da sabedoria de ser mais flexível, adaptável e leve. Sua mente estará brilhante e cheia de insights. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais conexão para consigo mesmo e conexão com esta sabedoria subjetiva. Busque expressar suas emoções com objetividade e leveza. Soluções racionais, mas que levam as emoções em conta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Emoções subconscientes são trabalhadas hoje, pedindo-lhe mais fluidez emocional e espiritual. Há uma retomada da sabedoria do pragmatismo que facilita encarar tais instâncias com realismo e os pés no chão. Questões emocionais suprimidas pedem lapidação e que haja liberação ordenada e racional. Intuição aguçada para soluções materiais e financeiras.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Pallas retoma o movimento direto no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo maior capacidade de escolha a partir da sabedoria da sua sensibilidade. Terá um excelente discernimento que leva em conta as instâncias mais subjetivas, energéticas e espirituais. A posição lunar mostra que você terá comunhão com grupos, amizades e coletividade, mas deve usar desta sabedoria emocional para canalizar emoções inteligentes neste sentido.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.