Horóscopo do dia (08/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Força feminina prática

A Lua Nova entra em Capricórnio, nos trazendo potencial de uso pragmático e objetivo das emoções. Estamos mais contidos, disciplinados e realistas no campo emocional. A conjunção a Vênus traz a possibilidade de viver o amor como algo real, prático e objetivo. Amores passados podem emergir, mas com um tom mais objetivo. O potencial para aumentar os lucros com realismo e força emocional também está alto.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz grande força e magnetismo aplicados à carreira e progresso material. Terá muita força, carisma e magnetismo em sua atuação, estando em evidência no olhar do público e das autoridades. Sua própria autoridade terá um tanto da sensibilidade feminina. Busque a retomada de valores profissionais que se alinham com quem você realmente é.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, é potencializada em subjetividade pela conjunção com a Lua. Em especial naquilo que se refere à fé, estudos superiores, viagens internacionais e possibilidades futuras, terá grande nostalgia e ao mesmo tempo necessidade de fazer algo novo com realismo. O amor pede renovação realista, alçando novos rumos e possibilidades.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A conjunção de Lua e Vênus lhe pede reciclagem e resignificação de emoções desgastadas, em especial em termos de amor romântico e sexualidade. Terá grande força e magnetismo neste sentido, mas deve viver amor e sexo como uma união com compromisso. Questões de heranças ou bens conjuntos também são mobilizadas e devem ser tratadas com senso de limites e realismo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe traz mais abertura emocional nas relações, em especial pela conjunção a Vênus. Antigos relacionamentos podem vir à tona, ou então questões passadas da atual relação. Seja como for, será preciso encarar tais emoções com realismo, limite e se colocando no lugar do outro para que haja entendimento. Retomada do prazer e contato emocional realista na relação a dois.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você terá hoje grande força emocional para executar tarefas com harmonia, beleza, estética e amor. A necessidade de se fazer algo de útil com seus talentos e possibilidades se faz alta na sua subjetividade. Busque cumprir tarefas com amor e dedicação, se valendo de um senso de realismo e praticidade. Parcerias de trabalho pedem honestidade emocional.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz segurança emocional na expressão da beleza e atratividade, mas sob um tom realista. Sua criatividade, energia e magnetismo serão altos e lhe permitem a criar aquilo que deseja em termos pragmáticos. Romances antigos ou que lhe envolvam podem surgir, mas terá senso de realidade e limites. Expressão do amor feminino em alta.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com a Lua no seu setor emocional. Terá mais disposição para partilhar com os mais próximos, no campo familiar e subjetivo, mas respeitando o senso de limites. Relações do passado podem ressurgir, mas devem ser encaradas realisticamente. Segurança nos valores partilhados em família ou na intimidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A conjunção de Vênus e Lua lhe permite um olhar mais amoroso, feminino e compassivo para com as pessoas ao seu redor, mas sem perder seu senso de limites. Sua fala será carregada de acolhimento, amor e afetividade. Retomada de estudos antigos ou de algo que lhe mobilize pelo coração e subjetividade. Enxergue e distribua o amor em seu entorno.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz grande segurança emocional em se pautar nos próprios valores. A sensação de se bancar lhe trará segurança. Suas emoções mobilizam muito a vida material, portanto esteja atento ao que vibra neste sentido, lapidando arestas de rejeição ou sensação de fraqueza. Força feminina para viver o melhor do plano material e suas possibilidades.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Lua e Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe mobiliza muito mais a afetividade, a doação amorosa e a sensibilidade. Valorize o que tem de melhor no seu mundo interior e sua riqueza interna. Terá mais disposição para se relacionar e sair um pouco de si mesmo, mas sem perder seus limites.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Lua e Vênus lhe traz mais segurança nas vivências subjetivas, subconscientes e espirituais. Deverá acolher a si mesmo e a muitos outros, mas respeitando seu senso de limites e espaço. Reciclagem de questões familiares, financeiras e românticas. Busque a parceria com seu lado espiritual, psicológico ou sutil para restaurar as energias.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz mais amor e doação para com a coletividade, amizades e grupos. Sua vibração feminina está alta e acolhedora para com todos, mas deve respeitar seu senso de limites. Antigas amizades podem ressurgir, ou a retomada de emoções importantes em relações já existentes. Doe o melhor de si, seus valores e emoções pelo bem de todos.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.