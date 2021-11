Horóscopo do dia (06/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Repensando as relações

O sextil de Mercúrio em Escorpião e Vênus em Capricórnio nos traz uma mentalidade mais profunda em relação à sexualidade, relacionamentos e compromisso. Busque entender o que precisa ser melhorado e lapidado, quais fraquezas devem ser transformadas. A Lua entra em Sagitário, trazendo um tom mais otimista e de fé no futuro, mas também com realismo pelo aspecto a Saturno.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe traz observações mais aprofundadas sobre compromissos nas relações. Busque entender se há jogos de poder nocivos ou se é um compromisso sem vida. Há uma facilidade em resgatar o lado emocional, afetivo e sexual nas relações. A Lua traz mais fé nas transformações. Também parcerias de trabalho são revisadas neste período.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, lhe pede resignificação e expansão nas relações. Haverá a necessidade de dialogar com o outro, entender motivações conjuntas e resignificar os objetivos e propostas das parcerias. Busque ter mais fé no ser humano e nas possibilidades, mas também tenha honestidade e canal de comunicação aberto.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, lhe traz maior senso crítico, analítico e pragmático neste período. O sextil a Vênus lhe permite entender a sexualidade e valores conjuntos com mais objetividade. A necessidade de expressão corporal do afeto se faz alta. Busque ter diálogo aberto com o parceiro sobre sexualidade e sobre as necessidades conjuntas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede expressão mais clara de si mesmo e que isto seja feito também no âmbito das relações e parcerias. Busque expressar o que você acredita e quem você é para os outros. A Lua, sua regente, lhe traz maior confiança para se expressar com fidelidade a si mesmo. Esteja com os outros, mas seja fiel à própria consciência.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe facilita a conexão com suas emoções pessoais e como isso deve se expressar em termos de trabalho, valores, parcerias de trabalho, serviço e andamento do mundo material. Sua criatividade está abundante pela posição lunar e isto precisa ser canalizado em algo prático. Busque expressar o que sente sob o viés da produtividade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, lhe faz mais comunicativo e interativo. O aspecto a Vênus traz essa comunicação muito voltada ao romance, vaidade, alegria, diversão e autoexpressão. Terá mais facilidade no flerte, na aventura e na expressão divertida de si mesmo. A posição lunar lhe facilita a expressão emocional e subjetiva, lhe pedindo honestidade de sentimentos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, lhe traz conexão mais profunda com suas emoções pessoais, nas relações familiares e íntimas. Mercúrio facilita o processo, trazendo pragmatismo e uma mentalidade objetiva ao processo. Conversas sobre relações pessoais e bens compartilhados tendem a se desenvolver. A posição lunar lhe pede que comunique aquilo que sente de verdade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente e comunicação se voltam agora para as relações à sua volta e a necessidade de expressar sua visão pessoal e subjetiva daquilo que percebe. Terá também mais facilidade em expressar seu afeto e amor no seu entorno. Os estudos tendem a se desenvolver, em especial se há prazer e sentimento envolvidos. Traga mais amor para sua comunicação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz fortalecimento de seus valores próprios, finanças e capacidade de se bancar. Todavia, isto só será possível pela conexão com questões subconscientes e emocionais. Sua intensidade emocional e espiritual será chave para potencializar sua força material agora. A Lua no seu signo lhe traz força emocional para esta tarefa.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe facilita o equilíbrio entre sua expressão individual e no coletivo. Estará fiel aos seus valores pessoais, mas também se permitindo a troca de ideias com as pessoas, grupos e amizades. Sua capacidade de socializar está potencializada, mas sem que perca você mesmo de vista. A posição lunar lhe traz mais espiritualidade e sensibilidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz conexão emocional e espiritual que tende a se refletir como mudanças de propósito ou postura no mundo, no trabalho e autoridade. Busque ouvir sua sensibilidade e expresse isso de maneira madura e ponderada. Um pouco mais de introspecção e conexão sutil podem lhe facilitar o entendimento de seus propósitos no mundo material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe facilita a comunhão de ideais com amigos, grupos e causas. Terá facilidade em expor seus princípios e pontos de vista, em especial de maneira diplomática e gregária. Amizades podem também lhe ajudar a enxergar novas possibilidades e caminhos futuros. A posição lunar lhe traz mais otimismo e fé para com a carreira e trabalho.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.