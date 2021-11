Horóscopo do dia (05/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio em Escorpião e Vênus em Capricórnio

Mercúrio entra em Escorpião, levando nossa mente a níveis mais profundos e significativos. Estamos mais investigativos, intuitivos e determinados a ir ao fundo das questões. Vênus entra em Capricórnio e nos pede mais seriedade e compromisso nas relações e parcerias. Ter um olhar maduro para o amor e finanças, sabendo gerir, investir e poupar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente sonda as profundezas e questões emocionais profundas. Excelente período para entender, processar racionalmente e integrar partes desconexas de si mesmo, além de sondar temas da sexualidade. Seu senso de valor próprio será muito aplicado agora à vida profissional e imagem pública. Busque mostrar seu lado melhor, comprometido e carismático lá fora.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se volta neste período para a relação com o outro e como pode se aprofundar mais nesta área. Se coloque receptivo para escutar as emoções, sentimentos e dificuldades alheias. Vênus, sua regente, lhe pede um pouco mais de fé no seu senso de valor e também nas relações. Expansão com compromisso em alta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A mente agora se aprofunda no cumprimento diligente das tarefas, rotinas e trabalhos. Seu regente, Mercúrio, lhe pede que encare o mundo material com um olhar profundo e transformador e também na relação com o corpo e saúde. A posição de Vênus lhe traz maior necessidade de se aprofundar na afetividade e sexualidade, doando de si na medida justa.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente e capacidade comunicativa se voltam para a intensidade de sua autoexpressão e criatividade. Você tem o dom de se expressar com irreverência e isso é potencializado agora. Seu senso de valor se volta muito para as relações, devendo buscar um senso mais sério e compromissado nas parcerias. Lembre-se que será fundamental ter diálogo aprofundado com o outro neste período.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente se volta agora para o familiar, lar, passado e raízes. Será preciso analisar critica e objetivamente estas emoções que nem sempre são fáceis, mas que devem ser analisadas e curadas. Seu senso de valor se aplicará muito nas tarefas rotineiras, trabalho e rotina. Busque agregar amor em tudo aquilo que faz na vida material.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente estará muito mais ativa, investigativa e profunda neste período. Mercúrio, seu regente, lhe traz grande capacidade de enxergar além do óbvio, fazendo conexões profundas e lhe possibilitando integração emocional através da análise intelectual. A posição de Vênus lhe abre mais para os romances, expressão artística e criativa. Busque se amar e se valorizar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, lhe pede maior aprofundamento no terreno emocional, pessoal e familiar. Isto deve ser feito sob o tom maduro e pragmático capricorniano, mas não deve ignorar esta área da vida. Mercúrio lhe volta neste período para as questões de ordem prática e financeira. Terá mais consciência do seu valor próprio e daquilo que precisa ser modificado no plano material. Valores e bens familiares pedem resolução com diplomacia.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Mercúrio passa pelo seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo maior dom intelectual e prático. Suas intensas emoções são decodificadas pelo deus da comunicação, que lhe auxilia a ter uma visão mais flexível de si mesmo. A posição de Vênus lhe traz maior prazer em estudar e se comunicar. Busque os prazeres do intelecto, aprimorando seus conhecimentos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente passa a sondar questões emocionais que estão sob a superfície. Use este período para uma boa análise psicológica, emocional e/ou espiritual, curando e integrando sua profundidade emocional pelo crivo da mente. Na área financeira é um excelente momento para agregar, lucrar e se valorizar. Busque expandir com estratégia e disciplina.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se volta para o contato social, amizades e grupos. Comunicar em tais instâncias de maneira profunda e significativa será importante. Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe aflora o lado mais sociável. Busque partilhar mais um pouco de si mesmo, se permitindo interatividade. Excelente período para valorizar mais a si mesmo e sua estética.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se volta agora para a carreira, autoridade e compromissos. Sua capacidade de transformação nestas áreas está em alta. Se permita também flexibilidade e esteja aberto às alternativas que lhe chegam. Comunique e divulgue mais seu serviço ou produto. Seu senso de valor virá muito do lado espiritual e/ou emocional. Recicle seu valor e comunique ao mundo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se volta muito para a profundidade de sua fé. Busque estar de mente aberta para transformar sua visão do divino. Também estará com capacidade comunicativa mais aberta e ampla e honesta. Sua sociabilidade e senso gregário se voltam agora para as amizades e grupos. Busque interagir e se permita expandir horizontes em conjunto.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.