Horóscopo do dia (04/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Nova em Escorpião

Ocorre uma Lua Nova em Escorpião. O dia de traz a energia de novos começos relacionados à nossas emoções profundas, ao poder, à sexualidade, valores conjuntos e tudo aquilo que nos faça transformar. Energia em potencial para usar de sua profundidade e renovar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Há uma grande força potencial nos seus níveis mais profundos. Sua sexualidade está muito energizada e pedindo que seja canalizada (seja no próprio ato sexual, seja em forma de atividades e trabalho). Bom dia para se começar algo junto de outras pessoas. Sua conexão com o lado invisível da vida se faz alto, devendo buscar aprofundamento em qualquer tema.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Novos começos na área dos relacionamentos e parcerias. Se já está numa relação, este é um bom período para iniciar um novo aprofundamento e conhecer mais seu parceiro. Se está sozinho, terá mais energia para buscar um par que lhe traga intensidade emocional. Ponha mais fé na sua capacidade de se relacionar. Expresse mais seus sentimentos para os outros.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Esta Lua Nova lhe possibilita novos começos ligados ao trabalho, rotina e saúde. Terá muito mais disposição para transformar sua realidade material. Sua força e intensidade para trabalhar e ser útil devem ser expressas. Também muito bom para começar um novo ciclo de cuidados com a saúde. Plante a semente dos hábitos renovados e saudáveis.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua Nova lhe traz um grande potencial de autoexpressão emocional e criativa. Estará mais intenso e expressando mais o que sente. Excelente período para criar projetos inovadores, cuidar dos filhos, estabelecer seu próprio espaço e se aventurar com mais intensidade. Possibilidade de novos romances e aventuras nesta lunação. Confie nos seus instintos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Novos começos ligados à família, ao lar e suas emoções e vida pessoal. Grande potencial para cura e transformação emocional. Pode ser um excelente momento para aqueles que buscam uma nova casa. Busque também ter honestidade afetiva e emocional para com aqueles mais próximos. Busque ouvir mais suas necessidades pessoais e emocionais.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Energia em potencial para ideias inovadoras, novos estudos e contatos. Busque se abrir mais para a troca de informações; escute aquilo que o outro tem a lhe dizer. Também está mais apto a entender suas questões emocionais através da análise intelectual. Expanda sua mente. Bom para entendimento emocional com irmãos, vizinhos e parentes.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Novos começos ligados ao mundo material e financeiro. Busque intencionar prosperidade profundamente. Sua intensidade para lidar com esta área pode trazer recompensas neste ciclo de lunação. Também desfrute dos prazeres e alegrias da vida material. Potencial para atrair recursos em alta. Viva os prazeres da vida material com entrega.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Nova no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande potencial para ser autêntico, consciente de si próprio e de suas emoções. Como signo de água, a vibração básica de seu signo é a do lado emocional. A Lua Nova lhe traz grande potencial de ser genuíno em si mesmo e na expressão de seus sentimentos. Potencial para direcionar a própria vida à sua maneira.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Nova lhe traz energia forte e potencial para transmutar questões emocionais subconscientes. Este é um momento de faxina, de limpar emoções e hábitos desgastados. Também estará apto a resgatar e se reconectar com a intensidade de suas emoções e espiritualidade. Busque ter honestidade emocional para a limpeza que ocorre neste ciclo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Novos começos ligados ao coletivo. Seu papel social neste ciclo pode se fazer mais proeminente. Busque colocar sua intensidade e poder em prol do bem estar coletivo, das necessidades reais dos seus semelhantes. Busque também maior abertura emocional com os amigos, relacionando-se sem máscaras. Plante a semente da inovação.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Nova lhe traz novos começos ligados à carreira, imagem pública e compromissos. Busque direcionar sua vida de acordo com o melhor que se passa em suas profundezas. Possibilidades de renovação e transformação na área do trabalho. Use do seu carisma para abrir novas portas. Possibilidades novas de trabalho neste ciclo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Novos começos ligados à expansão, fé, viagens e estudos. Este ciclo lhe traz profunda necessidade de se sentir livre e ir em busca de suas metas e objetivos futuros. Aprenda a crer profundamente no lado bom da vida, na abundância do universo e na benevolência divina. Ouse crescer a partir de seus esforços e intensidade emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.