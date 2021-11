Horóscopo do dia (03/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Enxergando as mudanças

A oposição de Sol em Escorpião com Urano em touro nos traz plena consciência das realidades que precisam ser transformadas. Em especial questões de ordem prática, financeira e de recursos devem ser encaradas. A relação com outras pessoas pode servir como um espelho para que enxergue e compreenda tais mudanças. Consciência também daquilo que se pode fazer em prol do bem estar coletivo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua vida material e financeira tem passado por mudanças e renovações. O dia de hoje lhe traz plena consciência disto, além de te mostrar o quanto a resolução de questões emocionais pode lhe transformar a vida material e financeira. Questões de bens conjuntos, dependência ou heranças podem lhe lembrar que precisa ousar se bancar e expressar seus valores pessoais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Urano no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido mudanças intensas e rápidas, lhe tirando da zona de conforto, mas sempre para algo mais significativo. As relações e o amor podem lhe relembrar desta necessidade de sair do apego e das convenções. O outro pode lhe mostrar realidades diversas que lhe pedem que se reorganize e se revolucione.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Questões de ordem material podem servir como estímulo para que você mude e revolucione suas emoções. Situações limite em relação a trabalho, rotinas rígidas, métodos ultrapassados, questões de saúde ou materiais lhe incitam a enxergar que você tem o poder de criar e mudar sua realidade, mas deve ser honesto para com suas realidades emocionais primeiro.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você está neste período muito conectado à sua essência, poder pessoal e criatividade. Tudo isso lhe facilita enxergar as contribuições que pode fazer em termos de coletividade, grupos, amizades e causas. Sua intensidade e coragem serão exemplos. Ao mesmo tempo você também se transforma neste processo. Lembre-se que você está ligado aos demais seres humanos e deve auxiliá-los.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Urano tem lhe trazido revoluções e mudanças no terreno da carreira, trabalho, autoridade e estruturas estabelecidas. Hoje terá maior consciência destas realidades através de sua sensibilidade, subjetividade, vida pessoal e familiar. A força de suas raízes lhe leva a revolucionar sua atuação lá fora. Busque forças emocionais para direcionar melhor sua vida.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe traz a consciência de que tem de revolucionar princípios, sua fé, estudos superiores, filosofia de vida e/ou capacidade de expandir e crescer. Sua mente, novas ideias, livros, conversas e relações podem ser estímulos para que você se lance rumo ao novo e desconhecido. Olhar o seu entorno pode ser também um estímulo para crer e revolucionar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A consciência de sua realidade material e de tudo aquilo que está estabelecido (e possivelmente estagnado) lhe traz necessidade de revolucionar suas emoções profundas e trazer mais mudanças à tona. Precisa sair um pouco mais de seu próprio mundo enclausurado, se permitindo mais envolvimento emocional, afetivo e sexual de maneira inovadora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Urano tem lhe revolucionado as relações e o dia de hoje lhe traz consciência desta realidade. O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça a consciência de si mesmo, sua autonomia e individualidade. Isto lhe permite quebrar com padrões enrijecidos de relacionamento, buscando mais liberdade e fazer as relações aconteceram fora de padrões arraigados.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A posição de Urano tem lhe tirado da zona de conforto nas rotinas, métodos, saúde, trabalho e andamento da vida material. A consciência de suas realidades psíquicas, subconscientes, emocionais e espirituais lhe permite enxergar tais mudanças sob um olhar claro e renovador. Lembre-se que o espírito cria a matéria e você tem o poder de moldar sua vida material, mas precisa estar consciente deste lado sutil e de seu poder magnético para fazê-lo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição de Urano tem lhe feito revolucionar sua expressão, comportamento e criatividade. O dia de hoje lhe traz esta consciência. O contato com grupos, amizades, ideias inovadoras e vanguardistas lhe facilita o revolucionar a si mesmo e sua expressão. Se permita viver mais alinhado ao seu coração, com mais coragem, alegria e irreverência. Acredite em si mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Urano tem lhe mobilizado mudanças e revoluções a nível emocional, pessoal e familiar. O dia de hoje lhe traz plena consciência desta realidade. Busque assumir sua autoridade, conforme a posição solar, para fazer as mudanças necessárias. Busque mais independência do campo familiar e das vivências passadas. Use de suas emoções como base para crescer, assumir autoridade e saber de sues limites.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente tem sido revolucionada pela atuação de Urano no seu setor mental. O dia de hoje lhe traz plena consciência desta realidade. Sua fé, otimismo e expansividade lhe auxiliam a quebrar com velhos padrões mentais arraigados, indecisões e medos. Use a força e consciência da fé para agir de maneira progressista no aqui e agora.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.