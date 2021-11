Horóscopo do dia (02/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Revendo relações

A Lua Minguante entra em Libra, nos pedindo mais desapego e sabedoria nas parcerias e relações sociais. A quadratura de Mercúrio em Libra com Plutão em Capricórnio mostra que será preciso estabelecer limites e comunicar sentimentos profundos nas relações. Nem sempre o processo é agradável, mas pode ser feito com equilíbrio e calma.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você precisa rever suas parcerias, o amor e a vida social. Busque se relacionar com mais sabedoria e respeitando seu tempo e espaço. A comunicação será importante, mas não a torne um jogo de poder. Diga com honestidade o que precisa, estabeleça seus limites, mas o faça com o tom libriano da diplomacia e ponderação.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Será preciso rever algumas questões ligadas às rotinas, trabalho e saúde. Procure vivenciar tudo isso no seu ritmo e tempo. A comunicação no trabalho pede mudança, mas sem perder a diplomacia e capacidade de negociação. Expresse seus princípios e visões, mesmo quando em desacordo com os demais, mas saiba ponderar também.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição lunar lhe pede que saiba ser você mesmo, mas com sabedoria. Mercúrio, seu regente, se encontra numa posição expressiva e sociável, todavia suas emoções profundas também pedem expressão. Busque ser autêntico e verbalize o que acredita com naturalidade, mas sem comprar brigas desnecessárias. Aprofunde na visão de si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, segue minguando e chega a seu setor natural da família, emoções e subjetividade. Busque se esvaziar de conteúdos emocionais inúteis com equilíbrio e frieza. Use da sabedoria emocional de se recolher e se escutar quando necessário. As relações podem lhe desafiar na expressão emocional, em especial as parcerias. Busque expressar com clareza e tranquilidade o que sente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede que esvazie um pouco mais a mente, saindo dos excessos. Questões de trabalho, método, rotina ou saúde podem lhe desafiar, mas deve ter a perspectiva do saber silenciar ou falar somente o que for justo e necessário. Evite conflitos desnecessários no trabalho, sabendo a hora certa de silenciar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede mais calma e desapego quanto a bens materiais, vida financeira e princípios rígidos. Busque ter mais flexibilidade e sabedoria. Mercúrio, seu regente, lhe conecta ao senso de valor próprio. Todavia, deve aprofundar o senso de ser antes do senso de ter. Solte velhas amarras e aprisionamentos, fluindo mais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede maior introspecção. Saiba se escutar e respeitar seu próprio tempo. Mercúrio aqui lhe pede que integre sua totalidade em si mesmo, estando mais atento às próprias necessidades. A quadratura a Mercúrio lhe impele a escutar a sensibilidade e trabalhar temas difíceis passados, familiares e/ou emocionais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Minguante lhe pede maior recolhimento, espiritualidade e contato com emoções subconscientes. Tudo isso lhe será útil para se equilibrar e renovar as energias. Mercúrio aqui lhe integra com facetas dissociadas, trazendo unicidade. A quadratura com Plutão, seu regente, lhe relembra de transformar a vida presente a partir de tais percepções sutis.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Será preciso ter um olhar mais sereno, desapegado e sábio quanto à vida social. Busque deixar ir relações que já não agregam ou então se dê tempo e espaço antes de tomar qualquer atitude. Você está aprofundando em seu senso de valor pessoal e isto pode conflitar com a visão que as pessoas ou sociedade tenham de você. Seja sua própria base, dando a contribuição que lhe cabe ao coletivo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede um olhar mais desapegado e sábio para com sua vida profissional, compromissos, imagem pública e autoridade. Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz mais atento a realidades mais profundas e que vão além das convenções mundanas. Busque fazer o possível, mas no seu próprio ritmo e tempo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Busque relaxar um pouco mais e não se identificar com as situações. Deve deixar ir velhas metas, objetivos ou crenças que já não fazem mais sentido. Vivências emocionais, subjetivas ou espirituais lhe questionam a maneira de enxergar a vida, princípios, regras ou objetivos. Se permita maior fluidez, adaptabilidade e sentir primeiro.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede desapego de velhos padrões e hábitos emocionais. Busque reciclar suas emoções, saindo de padrões emocionais infantis ou apegos desnecessários. Questões ligadas a grupos, organizações, amizades e ao coletivo lhe intensificam o processo. Tenha a sabedoria de se voltar para dentro e reciclar suas emoções.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.