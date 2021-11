Horóscopo do dia (01/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente ampla

Ocorre mais um trígono entre Júpiter e Mercúrio. A mente se volta para princípios de vida, como comunicar nossas crenças e princípios e como contribuir para com o coletivo. A conjunção de Vênus e Juno em Sagitário nos traz um senso de comprometimento com nossos valores e princípios. No amor estamos buscando o equilíbrio entre compromisso e liberdade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A mente se volta sua atuação social, relações, parcerias, casamento e sociedades. Há uma forte força renovadora e de ideias futuristas e vanguardistas lhe auxiliando a enxergar as relações sob um tom mais livre e significativo. Seu senso de compromisso com valores éticos e seus princípios se faz intenso, facilitando o processo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A mente está focada agora no trabalho e carreira. Há novas possibilidades para se expressar e você deve pensar grande. Assuma mais autoridade também sobre os cuidados com o próprio corpo e saúde, buscando um olhar libertador e racional. Vênus, sua regente, lhe pede mais compromisso e honestidade para com suas questões emocionais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, lhe conecta às suas necessidades pessoais e criatividade. Hoje ele recebe as boas influências de Júpiter, lhe aumentando a fé em si mesmo, espontaneidade e coragem expansiva. Busque mais espontaneidade. A posição de Vênus e Juno lhe possibilitam mais compromisso nas relações, mas também com um senso de liberdade e expansão.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A mente se volta para questões pessoais e familiares. Há um tom de renovação acontecendo, mas sob um prisma otimista e expansivo. Se permita as possibilidades renovadoras e de mudanças de estrutura. Sua comunicação com os mais próximos será expansiva e otimista. Seu compromisso para com o prazer aplicado ao mundo material e rotinas será alto.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A mente se encontra num estado muito ativo agora. Haverá grande necessidade de se inteirar mais da realidade dos outros, integrando visões diversas à sua própria. Momento para se enxergar a multiplicidade no seu entorno e se permitir mais adaptabilidade de ideias. Forte compromisso para com a expressão de si mesmo e de sua criatividade e beleza.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, lhe aumenta a conexão com seu senso de valor próprio e vida material. Sua energia para trabalhar está intensa, contanto seja algo alinhado ao seu real valor. Expansão de talentos e possibilidades materiais. Busque entender o seu próprio valor aliado à utilidade e eficiência. Seu senso de compromisso com seu valor pessoal, familiar e/ou emocional se faz alto e facilita o processo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz a mente mais para si mesmo e suas necessidades. As boas vibrações de Júpiter lhe trazem coragem para buscar uma vida mais criativa, livre, amorosa e excitante. Vênus, sua regente, lhe traz maior comprometimento com estudos, ideias e comunicação, mas sem perder o prazer e a alegria.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Muitas questões psíquicas, subconscientes e/ou espirituais são mobilizadas neste período. Terá a fé e visão ampla necessária para entender e transformar suas realidades emocionais, psíquicas e espirituais. Há um forte senso de compromisso para com seu valor próprio, abundância e vida material lhe auxiliando a estar mais presente no mundo material.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O posicionamento de Júpiter, seu regente, lhe pede expansão mental e intelectual. Liberte sua mente de padrões rígidos e se permita pensar com amplitude. O aspecto a Mercúrio lhe pede que se comunique com grupos, amizades e em massa. A conjunção de Vênus e Juno no eu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais sensualidade, amor, sociabilidade e compromisso para com o relacionar.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A mente lhe foca a vida profissional e metas de acordo com seu senso de valor próprio. Aproveite o momento para mudar o que quer fazer como trabalho e forma de sustento. Tenha mais fé na sua capacidade de expandir no mundo material. A posição de Vênus e Juno lhe traz maior comprometimento com valores espirituais e emocionais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A mente foca a vida a partir de parâmetros superiores, espirituais, filosóficos ou acadêmicos. Busque refletir melhor naquilo que realmente lhe traz sentido na vida. A vida lhe traz a possibilidade de expandir e ser mais livre. A conjunção de Vênus e Juno lhe traz maior comprometimento com os valores coletivos e num senso de equidade entre as pessoas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A mente se volta para as questões profundas, emocionais, sexuais e subconscientes, mas tudo sob um tom mais livre e otimista. Busque entender sua sensibilidade e emoções em seu sentido mais profundo. A posição de Vênus e Juno lhe traz maior comprometimento com a expressão de seu valor profissional e do seu carisma perante o público.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.