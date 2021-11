Horóscopo do dia (31/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Conflitos de autoridade

A quadratura do Sol em Escorpião com Saturno em Aquário pode nos trazer conflitos quanto ao uso da autoridade e limites, mas também traz importantes lições e consciência. Pode haver conflitos de autoridade, em especial com figuras masculinas. Saiba quais são os seus limites e aqueles do meio social em que está inserido. Muitas vezes devemos dosar nossa expressão emocional com maturação, sabendo lapidar as próprias arestas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você terá plena consciência de suas emoções profundas. Todavia, deve se lembrar que nem toda mudança coletiva se processa rapidamente, independente do seu nível de frustração ou raiva. Pode ser que amizades e grupos lhe desafiem na questão afetiva, emocional ou sexual. Busque ter uma perspectiva madura e saiba estabelecer limites sem criar conflitos desnecessários.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

As relações podem lhe trazer agora questionamentos quanto à sua autoridade, construções e limites. Busque ser fiel aos seus valores, mas sem entrar em grandes conflitos. A crítica do outro pode ser útil no sentido de lhe auxiliar no aprimoramento e amadurecimento. Mas também saiba de seus limites frente a críticas ou agressividades infundadas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição do Sol lhe traz consciência do andamento de sua vida material, saúde e trabalho. Visões de autoridades religiosas, científicas ou acadêmicas podem conflitar com seus métodos e maneira de agir. Busque ponderação, amadurecimento e flexibilidade. Impossibilidades de concretizar suas visões no mundo real pedem paciência e um refinamento de planejamento.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A posição do Sol lhe traz maior confiança, coragem e ímpeto. Todavia, há questões emocionais profundas que pedem tempo, cautela e paciência. Nem toda repressão afetiva ou sexual pode ser desfeita rapidamente, mas podemos nos esforças com persistência, amor e maturação. Não deixe que emoções negativas lhe joguem para baixo, mas tenha um olhar mais objetivo e maduro para esclarecer.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, recebe aspecto desafiador de Saturno. Em especial na área dos relacionamentos, pode se deparar com limitações que podem lhe afetar as emoções e sensibilidade. Busque não tentar mudar o outro a todo custo, mas tenha receptividade para entender suas dores e dificuldades. Saiba também a hora de se retirar ou dizer não ao outro.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz consciência de ideias novas e possibilidades. Todavia, isso pode conflitar com métodos tradicionais ou rotinas muito arraigadas. Nem toda ideia nova pode ser implementada da noite para o dia. A comunicação no trabalho também pede um pouco mais de cautela e amadurecimento. Fique atento aos conflitos de autoridade no trabalho.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Será preciso ter um equilíbrio entre o que se quer fazer e as possibilidades materiais. Busque ter mais planejamento e controle sobre sua vida material. Isto não deve ser motivo para tristeza, mas para que aprimore seu lado empreendedor e suas ambições. Conflitos quanto a questões financeiras pedem um olhar mais realista e maduro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior consciência de si mesmo, sua individualidade e força de ação. Todavia, deve estar atento a questões de ordem familiar, paterna, pessoal e/ou emocional. Busque saber de seus limites nestas áreas, mas sem perder a si mesmo de vista. Assuma os compromissos necessários, mas seja fiel a si mesmo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões de ordem subconsciente, psicológicas, emocionais e espirituais estão sendo mobilizadas e lhe trazem consciência. Todavia, isto pode conflitar com ideias preestabelecidas ou ideias rígidas de outras pessoas. Nem sempre será possível mudar a mentalidade dos outros, mas busque ter alguma flexibilidade para mudar a sua própria.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, lhe traz muita fidelidade ao seu senso de valor próprio e ponto de vista. Todavia, questões de ordem coletiva podem lhe desafiar. Busque enxergar que nem sempre o seu valor é o mesmo dos outros e que isto é natural. Você mesmo pode estar precisando mudar algumas visões enrijecidas. Evite conflitos desnecessários em contextos sociais e com grupos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, se encontra no seu signo, lhe trazendo comprometimento em relação a si mesmo e sua vida pessoal. Todavia, questões ligadas ao trabalho e exercício da autoridade podem ser conflitantes. Pode ser que tenha de ser mais duro ou hierárquico, mesmo tendo uma visão mais horizontal. Será preciso equilibrar vida pessoal e profissional. Esteja atento ao se lidar com figuras de autoridade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há consciência de sua fé, capacidade de expansão e otimismo. Todavia, também terá clareza que existem questões emocionais, espirituais e subconscientes que precisam ser trabalhadas, lapidadas e amadurecidas para que se possa expandir de verdade, sem idealizações. Ao integrar as próprias sombras e limitações será possível entender a vida com mais clareza.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.