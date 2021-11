Horóscopo do dia (30/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Marte em Escorpião

Marte entra em um de seus signos de regência natural, Escorpião. Nosso senso de ação passa a ter o colorido das nossas emoções mais profundas. Aqui muitas vezes é preciso tempo para processar antes de agir, sabendo que tudo tem um momento ideal. Ações em conjunto podem ser muito potentes. Energia sexual em alta, busca por afeto e intensidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, lhe traz maior aprofundamento no signo de Escorpião. Terá maior necessidade de se relacionar com afetividade e também na interação sexual. Terá força para fazer mudanças e passar por transformações com garra e foco. Busque um pouco mais os bastidores e o entendimento emocional profundo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Marte entra no signo oposto ao seu. Sua ação se volta muito agora para os outros, as relações e a interação. Apesar da necessidade de aprofundamento nas parcerias, haverá também a necessidade de se ter mais individualidade nas relações. Bom período para esforços em conjunto e parcerias transformadoras.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Marte lhe traz agora grande força e ímpeto para lidar com o mundo material. Sua produtividade será alta e deve canalizar essa força na execução e ordenação de suas tarefas e rotinas. Energia intensa para o corpo físico, portanto busque atividade física que lhe permita canalizar essa energia. Maior independência no trabalho e na vida rotineira.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Marte lhe traz agora maior independência, coragem e dignidade. Sua força para se expressar conforme sua consciência será alta neste período, assim como sua energia criativa. Use deste momento para expressar suas criações, jogar, competir de maneira saudável, buscar o lado lúdico e viver romances e aventuras a partir de sua sensibilidade e sentimentos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Marte lhe convida agora a um mergulho interior. Emoções intensas precisam ser transformadas e você deve “ir à caça” dos seus complexos e dificuldades. Questões familiares e emocionais pedem mais independência e respeito à individualidade de cada um. Resolução de questões do passado. Busque delimitar mais o seu espaço pessoal.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Marte lhe traz intensidade ao setor mental. Suas ideias estarão bem mais intensas e rápidas. Sua comunicação deve ser mais assertiva, dizendo o que for necessário, mesmo quando não for agradável. Excelente para iniciar estudos ou aprofundar em algum tema já estudado. Busque trazer mais direcionamento para a própria vida e tome decisões alinhadas ao seu profundo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Marte lhe pede agora iniciativa no setor financeiro. A sua força e ambição serão fatores primordiais para alavancar seus ganhos. Busque dar o melhor de si. Também excelente para aprimorar seus talentos e colocar recursos para trabalhar ao seu favor. Aproveite essa energia para doar, reciclar ou jogar fora aquilo que não lhe serve mais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, entra no seu signo (solar ou ascendente). Sua força escorpiana é potencializada. Terá força e coragem para ter iniciativas transformadoras, usando da sabedoria do seu instinto e profundidade para agir na hora certa. Busca pela autotransformação e aprimoramento. Energia pessoal, afetiva, sexual e transformadora em alta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Marte lhe pede que busque sua força nos bastidores, no sutil, emocional e espiritual. A mobilização aqui é mais precisa neste campo do que em ações exteriores. Sua força magnética será altíssima, lhe permitindo mobilizar mudanças pela força emocional e espiritual. Busque entender seu lado mais difícil e subconsciente, fazendo as pazes com seu lado sombra.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Marte lhe traz maior força para agir em questões coletivas e grupais. Sua força mobilizadora de mudanças será alta, lhe permitindo lutar pelas transformações coletivas. Sua ação em prol de objetivos futuros será intensa e transformadora. Nos contextos de amizade e grupos, sua contribuição será única; mesmo que alguns não te entendam, busque agir conforme sente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Marte lhe traz grande ímpeto e energia para vencer no mundo material e progredir na carreira. Sua independência e proatividade serão trunfos que lhe permitirão conquistar o que almeja. Ao exercer autoridade, lembre-se de ter iniciativa e confiar nos seus instintos. Ótimo para empreender e buscar iniciativas por conta própria. Tome as rédeas de sua vida.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Marte lhe traz agora a possibilidade de ampliar horizontes e expandir sua vida. Sua fé será forte e lhe permitirá ter mais iniciativa a partir de sua intensidade emocional. Busque acreditar mais em si mesmo, na vida e nas muitas possibilidades. Busque enxergar questões emocionais sob um olhar mais amplo e tenha mais senso de aventura.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.