Horóscopo do dia (29/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Relações expansivas

Vênus em Sagitário e Júpiter em Aquário fazem um sextil. As relações ganham um tom mais otimista, expansivo e aventureiro. Também o senso de valor próprio expande, nos levando a ter fé em nossa capacidade de gerar valores. O tom leve, social e expansivo dos signos envolvidos nos leva e vivenciar mais os contextos coletivos, alternativos e diversos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas relações sociais são muito mobilizadas por este trânsito. A necessidade de expansão com outras pessoas está favorecida. A busca por ideias conjuntos e grupos e amizades que se afinizam com sua forma de ver a vida será intensa e gratificante. Esforços em conjunto no setor da fé, estudos superiores e viagens beneficiados.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe aspecto favorável de Júpiter. Ela tem lhe trazido necessidade de vivenciar sua sexualidade e troca profunda e hoje isto se expande. Seus esforços em conjunto com outras pessoas também tendem a expandir e frutificar. Busque ter fé e otimismo nas transformações que ocorrem em termos de relações em sua vida.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O momento é propício para expansão na área dos relacionamentos. O amor lhe trará novas perspectivas e possibilidades. Se já está numa relação, busque aquilo que motiva o casal, planos futuros e metas. Se está solteiro, terá mais expansividade e otimismo nesta busca. Resignificação de parcerias e sociedades. Ampliação através das visões dos outros.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A intensidade emocional deste momento lhe facilita expandir o valor do seu trabalho e daquilo que faz na rotina. Terá bons insights de como expandir sua atuação e melhor ser útil. Esforços em conjunto no trabalho beneficiados. A vivência sexual será importante na descoberta dos prazeres e estímulos corporais. Conexão emoção e corpo em alta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe é muito propício para se aventurar, viver romances, jogos e diversões. Estará buscando a boa companhia de pessoas amadas que lhe apreciam. Busque expressar sua beleza, charme e valor para o outro, para seu público e na vida social. Um senso de expansão conjunta lhe motiva, mas sem que você deixe de ser autêntico.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A energia de hoje lhe propicia expansão em termos de trabalho, mas alinhada com seus valores mais íntimos e pessoais. Terá uma boa visão dos rumos que precisa tomar. Auxílio mútuo entre família e trabalho. Excelente para esforços de renovação e valorização do lar. Traga também mais prazer, alegria e expansão para a rotina e vida pessoal.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe aspecto favorável de Júpiter. Em especial no terreno intelectual e social, estará mais expansivo, seguro e disposto à troca. Sua fala será cheia de amorosidade, sociabilidade e charme. O dia de hoje lhe traz maior segurança e ímpeto de se expressar, mas com diplomacia, equilíbrio e ponderação.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A energia de hoje lhe é propícia para viver os prazeres materiais e sensoriais. Há uma forte motivação emocional que lhe impele a se cuidar mais e fazer aquilo que ama, buscar conforto e cuidado. A sensação de validação pessoal também lhe permite expandir mais seus ganhos e otimizar sua vida financeira, mas cuidado com a impulsividade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz aspecto favorável com Vênus. A energia de hoje lhe traz mais sociabilidade, vaidade, amor e lhe predispõe a se relacionar, mas sem perder a individualidade. Sua mente está expansiva e a necessidade de se expressar e comunicar se faz alta; comunique-se com amor e a partir de um lugar de amor.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz um olhar mais espiritual e belo sobre o mundo material. Fazer as pazes com facetas subconscientes lhe permite expansão material. Busca pelo senso de valor próprio a partir da própria sensibilidade. Expressar a própria fé através do mundo material também será benéfico. Busque fluidez emocional e material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz um equilíbrio entre vida social e pessoal. Sua generosidade e otimismo serão contagiantes nos contextos grupais e coletivos. Estará mais disposto a socializar, mas sendo fiel aos seus princípios e individualidade. Busque acolher e trazer uma visão mais otimista para as pessoas. Boas oportunidades no convívio social.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz aspecto favorável com Vênus. A capacidade de transformar sua fé, espiritualidade e sensibilidade em trabalho e ação material se faz alta. Use de seu forte magnetismo para melhorar sua imagem profissional. A energia que você gera agora está magnética, agradável e persuasiva, tudo isso a partir da sensibilidade e amor.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.