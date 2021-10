Horóscopo do dia (27/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Equilibrando emoção e razão

A Lua em Câncer nos pede mais interiorização, um olhar honesto sobre nossas emoções e motivações subjetivas. A quadratura a Mercúrio em Libra mostra que será preciso balancear mente e coração; devemos ponderar e raciocinar, mas sem reprimir as emoções. A oposição a Plutão mostra que será preciso encarar as mudanças com maturidade, em especial no que se refere às relações e interação com os outros.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Questões familiares e emocionais lhe pedem mais equilíbrio e ponderação. Suas emoções estão intensas. É preciso que você expresse e verbalize suas opiniões com clareza, diplomacia e racionalidade, mas também de maneira transformadora e respeitando seus limites. No trabalho também deverá encontrar esse equilíbrio entre emoção e razão para evitar reatividades e brigas desnecessárias.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje pode lhe trazer certa oscilação entre mente e intuição, fé e racionalidade. Por mais que tenha segurança em certas ideias, busque transformar crenças para não se limitar. Seu senso crítico está aguçado e lhe permite analisar os dois lados da questão. Evite a reatividade através da ponderação e respiração antes de falar.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O senso de segurança e pertencimento em seus valores e posses pessoais se faz alto hoje. Todavia, é chamado a partilhar e se envolver mais. Mercúrio, seu regente, lhe permite uma posição de poder pessoal e expressividade, mas sem perder a empatia. Se permita ouvir, partilhar, mas sem perder seu senso de individualidade ou justiça no processo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra no seu signo (solar ou ascendente), lhe aumentando e potencializando sua natural capacidade de acolher, amar, sentir e expressar emoções. Todavia, aspectos tensos na área familiar e de parcerias podem ser desafiadores. Busque verbalizar mais o que sente para ter transformações significativas nas relações.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções lhe pedem hoje mais recolhimento e espiritualidade. Desafios do mundo material, saúde ou trabalho lhe mexem com emoções subconscientes, mas você está equipado de racionalidade e senso de ponderação para vencer estas demandas. Busque equilíbrio entre o que sente e o que pensa, usando desta sabedoria para transformar a vida material.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções relativas a grupos, amizades e contextos sociais estão muito ativas. Todavia, deve também se pautar no seu senso de poder pessoal e autoconsciência. Acolha e ame, mas saiba de seus limites. Mercúrio, seu regente, se encontra numa posição muito favorável para que você respeite seu senso de valor próprio, mas também seja generoso.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua segurança emocional se encontra em viver sua carreira e autoridade com plenitude. Todavia, questões familiares, emocionais ou pessoais podem lhe desafiar neste sentido. Busque estabelecer limites claros e o que realmente é importante para você pessoalmente. Mercúrio e Marte no seu signo lhe trazem um ponto de vista pessoal forte para auxiliar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções estão expansivas e cheias de visões futuras. Todavia, deve ter também um senso crítico, racional e realista, já que Plutão, seu regente, se encontra no seu setor mental. Fomente seus planos futuros, mas não se esqueça dos pequenos passos e ações presentes que podem fazer toda a diferença. Use de sua intuição para balancear estes dois extremos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções lhe pedem partilha, troca, sexualidade e esforço conjunto. Todavia, também precisa fortalecer seu senso de valor próprio e capacidade de se bancar por si mesmo. Busque o equilíbrio entre seu valor pessoal e valores partilhados. Sua mente está equipada com ponderação, objetividade e imparcialidade para equilibrar estas polaridades.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz emoções intensas, em especial na área dos relacionamentos e parcerias. Busque amar, mas lembre-se de seus limites e sua visão pessoal. Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um ponto de vista profundo, transformador e de quebra de padrões e isto lhe instiga a mudar as relações. Sua mente está mais objetiva e lhe permite equilibrar estas polaridades.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções estão hoje muito voltadas para o mundo material e seu funcionamento. Todavia, deve estar atento para suas questões emocionais, espirituais e psíquicas e como influenciam a vida material. A transformação íntima facilita a mudança material aqui. Sua mente se volta para a fé, lhe permitindo ter um olhar mais otimista sobre tudo isso.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções estão autocentradas e criativas. Há grande foco em si mesmo. Todavia, deve também estar atento às necessidades dos outros, da vida social, amizades e grupos. Busque equilibrar emoção e razão para atuar da melhor forma nestes contextos. Sua mente se encontra num estado aprofundado e lhe permite intuição forte e enxergar para além das aparências.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.