Horóscopo do dia (24/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções com leveza e racionalidade

A Lua em Gêmeos nos pede mais adaptabilidade e racionalidade para se lidar com as emoções. O trígono a Mercúrio em Libra facilita o olhar ponderado e imparcial neste sentido. Busque entendimento das questões emocionais e íntimas e encare com maior leveza, senso de humor e uma visão mais desapegada.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe propicia sensibilidade para se comunicar. Sua mente está buscando diplomacia, interatividade e ponderação. Sua sensibilidade lhe leva a se expressar e comunicar. Ótimo para expor aquilo que sente, mas sem drama ou excessos emocionais. Busque doar um pouco mais de sua sensibilidade com leveza e razão.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz boa percepção quanto ao mundo material. Seu senso de valor próprio, finanças, posses e talentos está aguçado e isto se encaixa perfeitamente com sua comunicação no trabalho, rotinas e métodos. Justamente por esta confiança, poderá entender com clareza como agir em termos materiais, na rotina, trabalho e saúde.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior subjetividade à tona. O trígono com Mercúrio, seu regente, intensifica ainda mais o processo. O dia de hoje lhe permite uma facilidade de expressão emocional e pessoal, mas sem perder sua natural leveza, alegria e flexibilidade. Sua capacidade de verbalizar a si mesmo e suas emoções está facilitada.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra no seu setor espiritual, emocional e psíquico. A necessidade de maior introspecção, recolhimento e meditação está alta. Sua capacidade de entender as emoções com racionalidade está facilitada. Excelente para processos terapêuticos e também para expressar seus conteúdos subjetivos pela arte ou práticas espirituais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe propicia maior sensibilidade na comunicação pessoal e coletiva. Sua capacidade de acolher as pessoas está alta, mas com um tom de leveza e objetividade. Suas palavras trarão um tanto de acolhimento e intimidade para as pessoas. Busque comunicar aquilo que sua intuição está sinalizando.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto harmônico da Lua. Sua mente se volta para a necessidade de ganhar dinheiro, expressar seus valores e talentos e progredir no mundo material. Todavia, tudo isso vem alinhado à sua sensibilidade e emoções. Busque se escutar quanto às suas reais necessidades materiais e sutis, ligando matéria e sentimento.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz maior segurança na sua fé, princípios e visões de mundo. Isto lhe traz maior capacidade de verbalizar quem você é e quais os seus princípios. Este é um momento propício para s éter a coragem de se firmar pelos próprios pés e comunicar aquilo que você é de verdade, independente das expectativas alheias e exteriores.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe facilita muito o entendimento de padrões emocionais desgastados e hábitos que precisam ser transformados. Sua visão será mais desapegada e objetiva. Também uma boa dose de espiritualidade e fé raciocinada lhe serão úteis neste sentido. Questões subconscientes relacionadas à sexualidade e/ou partilha tem propensão para a cura hoje.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe propicia maior segurança emocional e comunicação nas relações. Terá maior facilidade em falar sobre sua vida amorosa com amigos, grupos ou na vida social. Seu amor e cuidado para com todos se expressa fortemente, mas sem perder seu natural bom humor e adaptabilidade. Se permita a troca com as pessoas amadas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz segurança na rotina e na conexão com o mundo material. Suas emoções e a mente se alinham num tom de pragmatismo e realismo, como é natural da sua energia, mas também com leveza e adaptabilidade. Excelente para expressar seu amor pelo que faz. Poder de oratória em alta. Ótimo também para adaptar suas rotinas e cuidados com saúde.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe aumenta muito a intuição, fé e poder da mente abstrata. Se permita estar seguro de si mesmo para se fortalecer neste sentido. A necessidade de viver com mais coragem e de forma mais aventureira e flexível se faz presente. Busque ser quem você é, firmando raízes na voz de sua consciência com otimismo e alegria.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe propicia um olhar mais aprofundado sobre suas próprias emoções, vida familiar, pessoal e sobre questões do passado. Busque entender com esse aprofundamento, mas também sem perder a ponderação e razão. Aproveite a facilidade de hoje para deixar ir velhos padrões emocionais e apegos que não se alinham com quem você é no presente.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.