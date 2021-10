Horóscopo do dia (21/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Renovação com maturidade

A conjunção da Lua com Urano em Touro traz a necessidade de renovação de nossa vida emocional, material e tudo aquilo que é estabelecido, mas gera uma falsa sensação de conforto. A Lua também faz quadratura a Saturno, nos pedindo lapidação das emoções, menos infantilidade e mais amadurecimento para que as mudanças se processem.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz um convite à renovação material. Busque um olhar mais desapegado de bens materiais e de tudo aquilo que aparenta ser bem estabelecido. Há uma sabedoria que agora lhe guia rumo a novas realizações e empreendimentos. Lembre-se também de suas responsabilidades sociais e coletivas e ouse renovar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua se encontra com Urano no seu signo (solar ou ascendente). Urano tem lhe demandado sair de sua zona de conforto e a Lua lhe traz a segurança emocional necessária para isto se processar. Lembre-se que mudanças podem trazer muitas coisas novas e boas. Use da sabedoria da fé e coragem para renovar a si mesmo e se arriscar mais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A conjunção de Urano com a Lua traz questões do seu subconsciente à tona. Velhos complexos, apegos ou hábitos pedem revisão e desapego. Tenha sabedoria e discernimento emocional, pois este é um período que pode ser de extrema importância na liberação de conteúdos tóxicos. Momento para mudanças planejadas e realistas. Esteja seguro de sua fé.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra com o elétrico e inovador Urano. Mudanças nas amizades e grupos dos quais faz parte se processam. A Lua aqui lhe lembra de encontrar um equilíbrio entre amar e deixar ir, entre ser acolhedor e colocar limites. Use da sabedoria da imparcialidade para fazer julgamentos mais racionais sobre suas relações. Trocas profundas pedem limites e objetividade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Urano tem lhe motivado mudanças de carreira e estruturas estabelecidas. A vibração de hoje lhe relembra de não se agarrar a estruturas que já não são compatíveis com quem você é. Tenha mais desapego emocional. Reflita sobre o que quer de verdade. A sua sabedoria e força de trabalho serão fundamentais. Relações e parcerias pedem paciência e compromisso.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A conjunção de Urano e Lua lhe faz questionar crenças, princípios e objetivos e este é um momento importante para se permitir mais flexibilidade. Observe mais antes de julgar ou tomar decisões. Busque a sabedoria de ser quem você é, de escutar seu coração primeiro antes de se entregar a rotinas e atitudes mecânicas. Ouse pensar diferente.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A posição de Urano tem lhe demandado um olhar renovado sobre suas emoções profundas e sexualidade. A Lua aqui lhe pede reciclagem emocional e Urano traz rapidez ao processo. Permita hoje uma análise mais fria e pragmática daquilo que sente. Use de sabedoria emocional para ter uma visão objetiva, amorosa e mais desapegada. Renovações e mudanças podem ser benéficas e libertadoras.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição de Urano tem lhe pedido revisão das parcerias, relacionamento e amor romântico. A busca por relações mais livres, diversas e inovadoras está em alta. Ou ainda reformas na relação já existente. Use da sabedoria de seu lado mais flexível para buscar o que lhe faz feliz de verdade. Necessidade de renovação emocional quanto ao parceiro e vida social.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Urano tem lhe transformado o cuidado com o plano material, em especial sua rotina, trabalho e saúde. Você é convidado a sair da zona de conforto. Inove, faça algo diferente e não convencional com seus esforços materiais. Momento para mudar hábitos de saúde. Lembre-se de ter uma mentalidade realista para dar conta de fazer estas mudanças.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Urano tem lhe motivado a inovar sua expressão, ser mais autêntico, generoso, corajoso e genuíno. Momento propício para ousar mais. Use da sabedoria de ser quem é e do autoconhecimento para renovar sua vida profundamente em vários níveis. Saturno, seu regente, lhe relembra do ancoramento em seus valores pessoais para facilitar o processo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A posição de Urano tem lhe trazido mudanças em sua vida familiar, lar e emoções pessoais. Deve sair de sua zona de conforto, que é onde está seu caminho de crescimento. Seja quem você é, busque mais objetividade para lidar com o pessoal. Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra de ter mais compromisso para consigo mesmo e suas prioridades.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Urano tem lhe feito questionar suas ideias e conceitos e isto é algo muito valioso, pois está abrindo sua mente para conceitos maiores, mais humanitários, solidários, científicos e inovadores. Há também o compromisso em se lapidar questões emocionais pessoais e também coletivas e esta renovação mental pode ser muito útil no processo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.