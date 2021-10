Horóscopo do dia (19/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Expansão motivada

Ocorre hoje um trígono entre Marte em Libra e Júpiter em Aquário. Recém saído da retrogradação, Júpiter recebe o ímpeto do planeta vermelho para que busquemos a expansão com coragem, ímpeto e foco. Mas tudo isso sob as cores leves, racionais e adaptáveis do elemento ar. Expansão equilibrada e motivada.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, soma forças com o gigante Júpiter. Sua capacidade de agir com estratégia e pensando grande está ampliada e otimizada. Terá mais fé tanto em si mesmo quanto nas outras pessoas. Busque ações que envolvam o coletivo, novas tecnologias, ideias de vanguarda, o virtual e qualquer ferramenta inovadora que lhe auxilie na expansão;

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede ação expansiva no mundo material. Seus esforços tendem a ser notados por figuras de autoridade ou aqueles que tem poder. Também lhe facilita canalizar seus esforços em prol da expansão de sua própria autoridade e comando. Tenha otimismo e fé nas suas possibilidades de ampliar seu campo de atuação no trabalho e na saúde.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua energia hoje tende um tanto ao ímpeto e impulsividade. Busque se utilizar do melhor disto para direcionar sua vida conforme sua real vontade e desejo. No romance estará bem mais cheio de iniciativa, vontade e decisão. Também é um excelente momento para qualquer atividade criativa, esportiva ou lúdica.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz maior iniciativa e impetuosidade no campo emocional. Estará expressando sua profundidade, mas com um tom equilibrado. Sua ação lhe permite uma expansão afetiva e/ou sexual, trazendo troca e aprofundamento. Na vida familiar terá mais independência e necessidade de ampliar o próprio espaço, mas sem perder a afetividade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua energia será muito proativa, em especial na comunicação. Terá maior clareza naquilo que quer expressar e nas suas opiniões. Isso pode lhe auxiliar na expansão de relacionamentos, no amor e na vida social. Também terá auxílio de outras pessoas a lhe motivar as ideias. Seja como for, tenha iniciativa. Nos estudos estará ávido por aprender e coletar mais informações.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe amplia os esforços e a capacidade de agir em prol de seus lucros, seu valor pessoal e conforto material. Sua força de trabalho está ampliada e terá mais ambição de crescer e expandir. Ouse se pautar mais no seu senso de valor e faça as mudanças necessárias. Força de vontade também para com as melhorias no cuidado com a saúde e hábitos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você está sendo chamado a ser você mesmo com autenticidade. Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior senso de individualidade e personalidade. O bom aspecto a Júpiter lhe aumenta o carisma, força de vontade, impulso de ação e expressividade única. Estará mais competitivo, mas sua natural ponderação lhe auxilia a não exagerar. Seja você mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, soma forças com o gigante Júpiter. Sua atuação no sentido energético, psíquico, emocional e espiritual é grandemente ampliada. Sua capacidade de atuar nos bastidores ganha alcance e lhe permite mudar realidades sutis, mas que afetam o plano objetivo. Libertação de padrões emocionais a patir de um forte senso de propósito.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, soma forças com o guerreiro Marte. No seu caso essa força se dá muito nos contextos do social e intelectual. Terá muita força e otimismo para lutar por causas sociais, por uma sociedade mais justa e fraterna. Também terá ideias inovadoras que podem ser úteis para a coletividade. Terá muito ímpeto nos estudos, em especial se for algo mais de vanguarda ou alternativo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Ocorre hoje um grande alinhamento de forças em prol de sua vida material. Terá muita energia e força para agir na carreira e em busca do reconhecimento de seu valor e esforço. Seus talentos serão ampliados e você terá garra para mostrar sua competência profissional, mas sem perder o charme e atratividade. Expansão de valor pelo esforço profissional pessoal.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua fé é muito acionada agora. Terá uma visão mais ampla de si mesmo e da vida, devendo buscar otimismo e novos horizontes. O convite aqui é para agir com fé, acreditando mais em si mesmo e no seu potencial. Seu magnetismo está alto e lhe permite expansões consideráveis, mas você precisa ter agora o foco em si mesmo primeiro.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, soma forças com o guerreiro Marte. Sua ação de bastidores é ampliada e pode repercutir grandemente. Seu senso de fé e espiritualidade lhe facilita superar as mais difíceis condições agora. Sua força para superar as crises e se transformar está facilitada. Também a energia sexual e emocional está intensa e deve ser vivida com alegria.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.