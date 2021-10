Horóscopo do dia (18/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio e Júpiter diretos

Ambos Mercúrio e Júpiter voltam ao movimento direto. Após meses, estamos aptos a raciocinar, comunicar, expandir e crer com mais propriedade. Regentes dos signos mutáveis (Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes), nos permitem ter flexibilidade, adaptabilidade e aprender com os processos e finalizações com mais tranquilidade. Mentes racional e abstrata em funcionamento facilitado.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Após meses de revisão, agora você terá mais clareza e direcionamento na esfera das relações, tanto no amor quanto nas amizades e grupos. Possibilidades de parcerias e esforços em conjunto com sucesso. Expresse agora com clareza seus objetivos e intenções para as pessoas. Clareza comunicativa e social em alta.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Após meses de revisão, agora você terá mais clareza e direcionamento na esfera material. Em especial nas possibilidades de expansão de sua carreira, busque tudo aquilo que lhe permita alçar novos voos. A clareza de métodos, rotinas e procedimentos também facilita este processo. Novas possibilidades financeiras, materiais e emocionais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, lhe levou a uma grande viagem para dentro de si mesmo e agora você está apto a expressar a si mesmo com mais fidelidade e veracidade. Júpiter direto lhe aumenta muito a fé e as possibilidades. Momento propício para crer em si mesmo e nas suas muitas possibilidades. Agora você deve expandir, usando da confiança em si mesmo como combustível.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Após meses de revisão, agora você terá mais clareza e direcionamento no campo emocional. Você teve de revisar tudo o que sente e pode ter passado por situações confusas em termos familiares, afetivos e/ou sexuais. Tudo isso agora flui com facilidade e leveza. Seu entendimento emocional será claro e lhe permitirá tomar decisões com mais coerência.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Após meses de revisão, agora você terá mais clareza e direcionamento de sua esfera mental e social. Sua mente e comunicação serão muito mais claras e objetivas. Também possibilidades de expansão nas parcerias e no amor. Você repensou muito sobre como abordar as pessoas nos últimos tempos e agora terá maestria em fazê-lo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, lhe levou a uma grande viagem em busca do seu senso de valor próprio e talentos. Agora será possível expressar no mundo externo mais desse senso, buscando situações que sejam coerentes com o que você almeja. Também no campo das rotinas e do trabalho será mais fácil expandir e vivenciar novas oportunidades.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Após meses de revisão, agora você terá mais clareza e direcionamento em relação a si mesmo, sua personalidade, ação, criatividade e expressão. Este é um momento extremamente propício para que você se comunique fiel a si mesmo, sem ficar preso às expectativas alheias e/ou sociais. Seja você mesmo e se permita buscar o que é seu.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Após meses de revisão, agora você terá mais clareza e direcionamento no campo emocional. Sua conexão com facetas subconscientes se processou e agora terá maior clareza do seu psiquismo e espiritualidade. Também no campo pessoal e familiar estará mais apto a expandir. Se está procurando um novo lar, o período é favorável. Mais liberdade emocional se processa.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, lhe levou a uma grande revisão no campo mental nos últimos meses. Teve de rever sua fé, ideias, relações com irmãos e semelhantes, assim como teve de repensar seu direcionamento na vida. Agora está apto a fazer escolhas com mais objetividade e seu raciocínio será claro. Mercúrio direto lhe permite fazer escolhas mais apropriadas no campo das relações e parcerias. Propício a viver com flexibilidade e razão.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Após meses de revisão, agora você terá mais clareza e direcionamento na esfera material. Sua carreira e autoridade lhe trouxeram grandes questionamentos e agora terá maior clareza para escolher o que lhe for mais propício. Também no setor financeiro está mais apto e favorável para expandir com fé e otimismo. Novas possibilidades de trabalho em alta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Após meses de revisão, agora você terá mais clareza e direcionamento quanto a si mesmo, sua personalidade, ação, fé e princípios. O período retrógrado lhe serviu como um questionamento daquilo sobre o que pauta sua vida, seus planos futuros, quem você é e como se expressa. Agora terá clareza destes temas, expressando a si mesmo com mais expansividade e alinhado ao que acredita.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, lhe levou a uma grande revisão no seu campo natural da espiritualidade, psiquismo, emoções subconscientes e sublimação. Agora será possível viver essa plenitude e benevolência com mais propriedade e qualidade. A posição de Mercúrio lhe permite expressar melhor e com mais propriedade sua sexualidade e emoções profundas, mas com leveza e fluidez.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.