Horóscopo do dia (17/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sol quadratura Plutão

A quadratura de Sol em Libra com Plutão em Capricórnio traz à tona questões de poder, sexualidade e emoções profundas, mas que devem ser trabalhadas sob a luz equilibrada deste Sol. Consciência daquilo que é justo e vai além das questões de poder material e mundano.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Questões de poder na esfera do trabalho e autoridade podem ser desafiadoras hoje. Em especial no uso da autoridade dentro de um princípio de diplomacia e consideração com o outro. Use seu poder de maneira equilibrada e racional para tomar as melhores decisões. Saiba os limites dentro das parcerias e relações, deixando tudo às claras.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Questões políticas, religiosas e de princípios podem lhe ser desafiadoras, mas será preciso que se aja de maneira justa e pragmática. Evite partidarismos excessivos. Também pode se deparar com decisões no trabalho que envolvam ética. Saiba se posicionar de acordo com o que realmente acredita, mas sempre dentro de um senso de equilíbrio e temperança.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Suas emoções profundas estão muito intensas, assim como os processos de transformação em sua vida. Saiba estar no centro e comando de sua vida, com equilíbrio e temperança, para melhor lidar com tais emoções e situações. Consciência da sexualidade e dos processos transformadores de si mesmo. Assumir o seu poder também inclui fazer as pazes com as suas sombras.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Transformações profundas na área dos relacionamentos se processam e a consciência de suas emoções pessoais lhe mostra o quão necessário é mudar certos aspectos conjugais e/ou sociais. Isto tudo, porém, precisa ser feito sob a luz da razão e não sob impulsos emocionais descabidos. Escute a sua sensibilidade para agir de maneira estratégica perante o outro.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Sua vida material passa por profundas transformações e sua mente vem lhe trazer clareza, imparcialidade e flexibilidade ao processo. Questões de poder no trabalho lhe pedem um posicionamento justo. Também as transformações ligadas à saúde lhe pedem um olhar mais equilibrado. Tenha frieza para lidar com os desafios do mundo material.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A consciência de sua realidade material e financeira lhe instiga na transformação de si mesmo e do uso de seu poder pessoal. Está sendo relembrado que é capaz de se bancar pelos próprios esforços pessoais. Tenha um posicionamento estratégico, mas sem abrir mão daquilo que são seus princípios. Nos romances é relembrado de não abrir mão dos valores pessoais.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Sua consciência pessoal é aumentada pelo Sol no seu signo (solar ou ascendente). Hoje, em especial, é relembrado das profundas transformações emocionais e familiares pelas quais tem passado. Use de seu natural discernimento e imparcialidade para passar por tais transformações pessoais, que lhe trarão bons resultados, aceitação e uma vida emocional mais rica e coerente.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A consciência de suas emoções subconscientes e espiritualidade lhe auxiliam a quebrar com velhas visões de mundo e ideias estagnadas. Use a ótica do subjetivo para enxergar sua realidade com mais profundidade. Também use de equilíbrio e razão para falar somente na hora que seja adequada. Visão mais ampla e espiritual sobre o mundo à sua volta.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



As profundas transformações materiais pelas quais tem passado tem lhe auxiliado a assumir um maior senso de responsabilidade e trabalho. Hoje sua consciência lhe relembra de acionar suas forças para fazer a vida material funcionar. Também é relembrado de suas responsabilidades sociais e coletivas. Use dos insights inovadores e criativos para avançar no plano material e financeiro.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A consciência das responsabilidades, da autoridade e da carreira ativam forças profundas e transformadoras em si mesmo. Se seu trabalho se alinha à sua verdade pessoal, se sentirá fortalecido. Caso contrário, forças internas são ativadas para que se transforme e busque algo mais alinhado à consciência e ao que sente profundamente.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Profundas transformações psicológicas e espirituais se processam em sua vida neste momento. A clareza de seu princípios, da sua fé e do seu eu superior lhe facilitam encarar tais mudanças com mais propriedade e entendimento. Não brigue com suas emoções, mas aprenda a ter um olhar mais sábio, maduro e equilibrado.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Transformações sociais tem ocorrido em sua vida, questões emocionais profundas e de confiança na esfera da amizade. Suas emoções e a clareza desta área lhe auxiliam a entender melhor as questões de poder na área social. Olhe para as próprias emoções com equilíbrio antes de tomar decisões quanto a amizades, grupos e vida social.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.