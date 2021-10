Horóscopo do dia (16/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Multiplicidade e relações

O sextil de Vênus em Sagitário com Mercúrio em Libra nos traz mais leveza para buscar liberdade, alegria e flexibilidade nos contextos das relações. Pode haver dualidade e indecisão, mas também há multiplicidade, flexibilidade e adaptabilidade. A capacidade de socializar e interagir está facilitada.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A sociabilidade tem sido um forte fator motivacional para você e hoje isso é reforçado. Estará buscando possibilidades nas relações, seja buscando novas pessoas, seja renovando os horizontes e possibilidades nas relações já existentes. Se permita refletir sobre as possibilidades futuras das relações, traçar planos e sonhar alto.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, recebe aspecto harmônico de Mercúrio. A posição de Vênus lhe instiga aprofundamento afetivo e sexual e o contato com Mercúrio facilita a flexibilidade nos métodos e vivências materiais. Busque inovação em sua rotina sexual e afetiva. Também seus sonhos e desejos profundos pedem ação pragmática, equilibrada e objetiva.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, recebe aspecto harmônico de Vênus. A posição de Mercúrio tem lhe deixado mais em contato com quem você é realmente e isso hoje se reflete nas relações e no amor. Estará mais disposto a comunicar com veracidade, mas sem perder a racionalidade. Use de sua própria consciência, expressando-a no terreno social e das relações.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Ocorre hoje um aspecto harmônico que liga seu terreno emocional com o prático. Sua mente está ligada às emoções pessoais e isto lhe traz mais energia para que desenvolva seu trabalho, rotina, tarefas materiais e cuidados com a saúde com mais amor e cuidado. Busque colocar seu coração naquilo que faz, doando de si mesmo no melhor que tem a dar.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe traz facilidade para se expressar e comunicar de acordo com sua consciência. Seu talento único está no centro do palco e o dia de hoje lhe facilita comunicar este talento, divulgar o que tem de melhor para as pessoas. O amor e o romance também podem ocupar agora uma boa parcela do seu processo mental. Pense com amor e ame com razão.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, recebe aspecto harmônico de Vênus. Sua mente se volta agora em grande parte para seu próprio senso de valor. Todavia, este senso está brotando também do seu emocional profundo. Você precisa se valorizar mais e canalizar seus esforços para aquilo que condiz com seu senso de valor e propósito profundo. Se ame e se cuide mais.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, recebe aspecto harmônico de Mercúrio, que se encontra no seu signo (solar ou ascendente). Há grande capacidade de amar e comunicar agora. Está focado em si mesmo e seu próprio direcionamento, mas sem perder as interações e trocas que lhe aparecem no caminho. Verbalize mais o que acredita e ama, se permitindo interatividade.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O entendimento de instâncias profundas da sua psique, do subconsciente e da vida espiritual facilita seu progresso material, senso de valor próprio, desejos e prazer na vida. É preciso resgatar o senso de fluidez e confiança na vida; isto lhe facilitará a expansão das instâncias materiais e melhorias no campo financeiro.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe traz grande energia para interagir socialmente. Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais charme, adaptabilidade, carisma e atratividade. O bom aspecto a Mercúrio no campo social lhe permite mais interatividade, escuta e troca. Esteja mais aberto para amar, acolher e receber.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe pede que resgate seu senso de valor próprio, muito em especial naquilo que tange sua carreira e imagem profissional. A posição de Mercúrio tem lhe feito refletir sobre o que realmente é importante em termos profissionais e Vênus vem lhe relembrar de valores mais profundos, que vão além das convenções do plano material. Senso de propósito profundo.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Há hoje um senso de conexão entre seus princípios e sua vida social. Busque interagir sendo fiel àquilo que acredita. Lembre-se de despender energia com o que for útil e esteja alinhado à sua consciência, mas não se desdobre em excesso pelas demandas alheias que não tem nada a ver com você. Haverá um olhar tanto generoso quanto objetivo neste sentido.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A posição de Vênus lhe favorece muito o valor profissional. Há um forte magnetismo para que você seja notado por seus talentos e/ou esforços. A conexão com Mercúrio lhe pede aprofundamento emocional, que suas energias básicas, sexuais e magnéticas sejam canalizadas em prol de sua realização no mundo. Traga aspectos significativos para o mundo exterior.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.