Horóscopo do dia (15/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Expansão com equilíbrio

O trígono do Sol em Libra com Júpiter em Aquário traz grande consciência que se expressa através da vida social e intelectual. Capacidade de se enxergar o futuro e as novas possibilidades com equilíbrio. Ação justa em prol das coletividades. Visão de vanguarda e fé racional. Expansão com temperança.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu senso de justiça e equidade fala mais alto hoje. Sua ação e consciência te direcionam a buscar o que for realmente justo. Sua atuação em prol do coletivo, em grupos, amizades ou redes sociais tende ao engajamento. Busque se pautar nos seus princípios, naquilo que é justo, ético e que traga benefícios a todos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz consciência clara daquilo que há de melhor no seu trabalho e rotina. Tudo isso lhe serve de apoio para que planeje voos mais altos em sua carreira e projeção. Será notado por sua diligência e capacidade de engajar pessoas no seu ofício. Na saúde estará mais otimista e disposto a buscar mudanças com equilíbrio.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A energia do dia de hoje lhe traz grande liberdade e otimismo para que você seja você mesmo. Sua fé no futuro, em si mesmo e em sua capacidade flui com facilidade. Mercúrio, seu regente, lhe faz revisar nesta retrogradação quem você realmente é, qual a sua individualidade e propósito na vida. Tudo isso feito com o tom de leveza e adaptabilidade do elemento ar.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe permite consciência e libertação no terreno emocional. Enxergará com clareza padrões emocionais passados, devendo se permitir a limpeza e reciclagem de velhas emoções tóxicas. Sua capacidade de doar-se sem se perder está aflorada. Terá um olhar mais generoso, equilibrado e leve quanto à vida familiar, sexualidade, emoções profundas e transformações.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, recebe as vibrações facilitadas de Júpiter, lhe expandindo a consciência, em especial no que se refere ao intelecto, comunicação, parcerias e amor romântico. Expressará a si mesmo com menos dúvidas, mas sempre no tom diplomático e justo de Libra. Questões e expansões conjuntas podem ser muito benéficas no dia de hoje.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A vibração de hoje lhe traz equilíbrio, expansão e novas possibilidades no campo do trabalho e finanças. Terá mais clareza de seu senso de valor próprio e isso lhe faz vislumbrar novas possibilidades no campo do trabalho e rotina. Você deve agora nutrir a si mesmo e reconhecer seu valor para além do puro cumprimento de rotinas e obrigações.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe traz grande consciência sobre si mesmo, seu caminho de vida, individualidade, vontades e personalidade. Hoje, em especial, terá ainda mais otimismo para se expressar mais corajosamente e livremente. Busque ouvir bem claramente a si mesmo, o que realmente deseja e se permita mais. Segurança em ser autêntico.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A vibração de hoje lhe permite maior libertação no campo emocional, em especial ao se conectar com seu lado mais subconsciente, emocional e/ou espiritual. Questões limitantes, em especial no tocante a agradar os outros ou dependência, são trabalhadas. Você vai descobrir que pode ser muito mais livre do passado, expectativas familiares e emoções do que imagina.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, recebe as vibrações benéficas do Sol. Você tem sido estimulado a pensar de forma mais livre, abrangente e significativa. Hoje isso terá respaldo na sua convivência com amizades, grupos, causas e na vida virtual. Pense grande e busque aquilo que pode ser bom para auxiliar a todos,

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz consciência de sua capacidade de realização, profissionalismo e autoridade. Tudo isso lhe traz novas perspectivas no campo financeiro e material. Terá clareza em enxergar como expandir seus ganhos com equilíbrio, ambição e otimismo. Sua imagem profissional tende a ter boa visibilidade, assim como sua iniciativa.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você tem sido estimulado a uma expansão pessoal com a presença de Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) e hoje a força solar lhe impele a este crescimento. Terá maior clareza de seus propósitos, objetivos, princípios e fé, lhe estimulando a crescer para além das limitações. Esteja seguro de si mesmo e busque sua felicidade futura desde já.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, recebe as vibrações benéficas do Sol. O dia de hoje lhe permite grande libertação emocional e espiritual. Você tem sido estimulado a superar e se libertar de complexos subconscientes; o dia de hoje lhe traz clareza quanto às mudanças que são necessárias. Busque sua natural capacidade de fluir e se entregar à vida para que esta limpeza ocorra com facilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.