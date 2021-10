Horóscopo do dia (14/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Conciliando liberdade e compromisso

Vênus em Sagitário e Saturno em Aquário fazem um sextil. Há hoje uma facilidade em conciliar a liberdade e o compromisso nas relações. Somos lembrados de que esforços em conjunto podem frutificar muito bem. O valor ético e moral aliado ao compromisso humanitário e coletivo. Capacidade de idealizar, mas sem perder o realismo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu senso de compromisso com as pessoas está alto neste período. Estará enxergando melhor objetivos sociais e valores do coletivo, além de um reforço na sua capacidade de trazer mudanças para todos. As relações e parcerias expandem, mas sem perder o senso de compromisso e realismo. Expansão realista em alta.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe as vibrações de Saturno com facilidade. Você está muito aberto à sexualidade e vivência de valores conjuntos. Todavia, seu senso de autoridade e limites também se faz bem presente. Momento propício para reajustar a questão de bens e finanças conjuntas. Sexualidade vivida com realismo e honestidade também.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição de Vênus lhe pede mais abertura para a s relações e o amor. O aspecto a Saturno lhe auxilia a ordenar melhor esse impulso, trazendo necessidade de algo mais significativo nas relações. Busca por objetivos reais nas parcerias e casamento. Compromisso ético na vida social e com o parceiro. Crescimento conjunto planejado.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você tem passado por um aprofundamento e lapidação emocional e isto hoje lhe facilita enxergar melhor o valor do seu trabalho, tarefas, rotina e saúde. Sua força emocional será um trunfo para que possa expandir no plano material e agregar valor pelo seu esforço. Parcerias de trabalho podem ser benéficas. Equilíbrio entre prazer e dever na saúde.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Ocorre hoje um equilíbrio entre o romance e o compromisso nas relações. Se já está numa relação, será um ótimo momento para resgatar o lado lúdico, romântico e espontâneo. Traga renovação e novas vivências para a rotina a dois. Se está solteiro é um excelente momento para se permitir mais, mas dentro de um senso crítico e realista.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este momento lhe traz uma energia conciliatória entre a vivência no lar e no trabalho. Terá condições de aproveitar o melhor dos dois mundos. Também é um excelente momento para ter um olhar crítico sobre decoração e seu ambiente. Nutrição de valores pessoais e íntimos facilitando o avanço no mundo material também.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe as vibrações de Saturno com facilidade. Sua capacidade de interagir com as pessoas está facilitada e aumentada, mas com um senso de realismo, limites e fidelidade a si mesmo. Saberá equilibrar bem o quanto doa aos outros, mas sem perder de vista que deve ter compromisso para consigo mesmo e seu caminho na vida.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz capacidade de expansão material e financeira grande, mas isto virá muito do senso de amadurecimento de suas próprias emoções. A posição de Saturno lhe pede compromisso para com seus sonhos pessoais e seus valores mais profundos e tudo isso lhe traz facilidade na expansão material. Conciliação entre valor pessoal e vida familiar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior valorização de si mesmo, mais capacidade de se relacionar e vivenciar os prazeres. Mas tudo isso com a mentalidade objetiva trazida por Saturno. Estará sociável, mas também deixando bem claros os seus limites. Compromisso em verbalizar aquilo em que se acredita.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz conciliação entre os planos material e emocional/espiritual. Saturno, seu regente, lhe pede ação pragmática e realismo quanto à vida material e financeira. Todavia, o aspecto a Vênus lhe relembra que suas vivências emocionais e/ou espirituais podem auxiliar muito na transformação de sua realidade objetiva. Visão futura criativa que traz também realismo e objetividade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe reforçado o compromisso para consigo próprio e seus objetivos. O dia de hoje lhe traz facilidade em conciliar sua visão e autoridade pessoal com questões coletivas. Sua força de trabalho, autoridade e compromisso serão um exemplo que pode auxiliar a muitos. Capacidade de convívio social sem se perder.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O seu compromisso com suas questões psíquicas, emocionais e espirituais tende hoje a auxiliar sua frutificação em termos de carreira, trabalho e valor. Entendimento facilitado se há algum nível de sabotagem subconsciente. Facilidade de transformar a sensibilidade em algo rentável e significativo. Senso de autoridade espiritual, amorosa e abnegada, mas também com realismo e objetividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.