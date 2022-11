Horóscopo do dia (12/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua em Touro

A Lua entra em Touro. Estamos na busca de vivenciar nossa segurança emocional e material. Nossos esforços para cuidar e amar também estão maiores. Busque aquilo que lhe traga conforto, prazer e afeto. Momento de explorar tudo aquilo que lhe seja de valor, talento e potencial. Cuidado, maternidade e segurança material facilitados.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje sua busca por conforto, prazer sensorial, valor próprio e estabilidade está em alta. Também sua conexão emocional com posses, finanças e bens está forte. Questões relacionadas a bens familiares podem ser um foco. Esteja seguro de quem você é e da paz que vem disto, vivenciando o que lhe for bom e de valor.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua em seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior carga emotiva nos próximos dias. Estará mais expansivo, com mais energia. Aproveite para fazer aquilo que tenha vontade, mas deixou em segundo plano. Estará mais acolhedor e receptivo também. Sua intuição, amorosidade e generosidade se expressam significativamente agora.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua busca por conforto vai além do material; o que você busca agora é conforto emocional e espiritual. Se permita fluir mais com a vida. Nem tudo se pode controlar, mas você tem o poder de como reagir. Faça algo mais objetivo em prol disto: orações, rituais, meditações ou aquilo que lhe conecte ao invisível e à sensibilidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe traz força renovada para lidar com amigos e vida social. Seu senso de acolhimento hoje vai muito além do que lhe é familiar. Sua sensibilidade acolhe a coletividade hoje. Auxilie projetos e causas que puder e sentir que deve. Dê seu amor a seus amigos e a quem mais necessitar, doando de si mesmo generosamente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua energia emocional se volta hoje para o crescimento de sua carreira. Divulgue aquilo que tem de pessoal e de valor. Mostrar um pouco deste pessoal ao público auxiliará com sua popularidade. Sua autoridade anda junto de sua sensibilidade também. Expansões a nível de carreira e trabalho propiciadas. Trabalho feito com amor e valor.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua necessidade de expansão está altíssima hoje. Busque lugares amplos, conhecimentos superiores, expanda sua fé e se aventure. Terá muita força emocional agora para vibrar em favor de seus objetivos futuros. Tenha a coragem de demonstrar mais o seu afeto também. Emoções mais impulsivas, mas também valorosas, podem ser importantes no dia de hoje.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas profundezas emocionais são muito mobilizadas pela Lua, mas você tende a ser uma pessoa com mais estabilidade para lidar com esta faceta no geral. Sua necessidade de se abrir mais pra vivência sexual e/ou afetiva está alta. Aprenda também a reciclar e deixar ir velhos hábitos e emoções estagnadas. Expansão da afetividade profunda.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua está no signo oposto ao seu. Isso lhe faz mais consciente das relações, das emoções alheias e como lhe afetam. Busque se abrir mais para o outro no geral. Sair da desconfiança e aprender a receber o que o outro lhe traz de valor também será muito importante. Momento para valorizar o que há de melhor nas pessoas e na troca afetiva com elas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua aqui vem lhe auxiliando a se valorizar mais no trabalho. Pode ser que sua carga de trabalho ou tarefas domésticas esteja mais alta. Também lhe pede mais sensibilidade no cuidado com o próprio corpo e saúde. Cuide da vida material com mais amor e carinho. Boas possibilidades na vida material; valorize mais sua capacidade de servir e ser útil.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua conexão emocional para consigo mesmo expande. Estará mais seguro e convicto de quem você é e como se expressa. Romances e aventuras em alta. Busque expressões práticas de sua criatividade, tais como jardinagem, cerâmica ou qualquer coisa que lhe possibilite materializar seu poder criativo. Segurança emocional e pessoal aumentada.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua conexão com suas raízes, ancestralidade, família e emoções está aumentanda agora. Busque o conforto do seu lar ou de qualquer local que lhe dê essa sensação de familiaridade. Expresse seu emocional, mas com os pés no chão. Estará mais acolhedor, amoroso, mas também introspectivo. Expansão ligada ao lar, família, raízes e/ou passado.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente está mais aberta a abstrações e ideias sutis. Analise suas emoções, processe e verbalize o que sente. Intuições e insights importantes lhe chegam agora, esteja atento. A mente também estará um tanto nostálgica e cheia de memórias. Busque conciliar emoção e razão. Sua intuição lhe guiará pelos caminhos e decisões mais valorosas.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com