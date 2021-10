Horóscopo do dia (01/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação na relação

A oposição de Marte em Libra com Quíron em Áries nos traz consciência de como nos portamos nas relações e de feridas nestes contextos. O dia de hoje nos pede que saibamos estabelecer o espaço pessoal dentro das relações, mas sem ferir o outro. Somos lembrados de agir em conjunto, mas sem abrir mão da individualidade. O uso da raiva deve ser ponderado e analisado sob o crivo da razão.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você deve hoje aprender a estar nas relações, ser companheiro, mas também saber de seus limites, não projetando no outro responsabilidades, vontades e desejos que são seus. Quíron no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz cura no sentido de reconhecer as próprias vontades e individualidade. Marte, seu regente, se encontra no signo oposto, lhe pedindo ponderação, racionalidade e equilíbrio neste processo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Questões relacionadas a trabalho, rotina e saúde pedem mais independência e objetividade. Pode ser que a relação com colegas lhe toque em feridas emocionais profundas e talvez mesmo subconscientes. Você deve lembrar que pode agir em parceria, mas deve também deixar bem claro qual o seu espaço e limites. Use da intuição e sensibilidade para ter bons insights quanto à vida material.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição de Marte no céu de agora lhe pede autonomia, criatividade e que esteja no comando de si mesmo. Feridas ligadas a amizades, grupos e questões coletivas podem emergir, mas isso deve ser uma motivação para que você seja mais independente e dono de si mesmo. Saiba se relacionar com as pessoas, mas sem suprimir sua vontade pessoal.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe desafia a “sair da concha”, do estabelecido, da dependência para abarcar sua autoridade, independência e capacidade de comandar a própria vida e carreira. Questões familiares pedem mais independência, objetividade e respeito às individualidades. Algumas raivas podem servir como combustível para que você amadureça e busque mais seu próprio caminho.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe estimula a falar com mais energia, assertividade e individualidade, Todavia, será preciso usar do tom libriano da ponderação e respeito mútuo neste processo. Questões de princípios, crenças, fé ou visão de mundo podem lhe tocar profundamente e será preciso que você se posicione, mas saiba como fazê-lo. Cure sua fé e busque agir no tempo presente.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Algumas feridas emocionais podem servir de impulso para que você tenha mais ação no terreno material e financeiro. Buscará ter mais independência, saindo de misturas que envolvam bens ou emoções que não lhe pertencem. Se permita o contato com as feridas emocionais, cuja cura lhe servirá de propulsor para se bancar e expandir no plano material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz mais assertivo, independente e corajoso. Tudo isso lhe permite enxergar dores ligadas aos relacionamentos. Esta viração lhe mostra que, por mais que seja uma pessoa parceira, precisa de seu espaço e sua independência. Busque ampliar sua visão de mundo, se permitindo vislumbrar novos horizontes e possibilidades.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, tem sondado questões subconscientes e você tem sido chamado a usar seu poder no plano sutil, emocional e/ou espiritual. Quíron lhe relembra que todo esse potencial deve ser trazido para o plano material e para algo concreto. A possibilidade de cura pela fé e energia se faz alta. Lembre-se de canalizar sua sensibilidade com realismo, trabalhando no mundo material com coragem e força.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe relembra que você tem força para fazer não só por si mesmo, mas por muitos, Seu exemplo pode ser a chave de mudanças em outras pessoas, mas você deve aprender a confiar em si mesmo. Também está equilibrando a relação com o coletivo, aprendendo que não precisa agradar sempre, mas ser fiel à sua essência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição de Marte no céu lhe traz energia para que avance na carreira, se posicione e exerça sua autoridade. Todavia, também precisará de encarar feridas emocionais, familiares ou passadas para que isto seja favorecido. Lembre-se que você possui autonomia e é uma individualidade para além dos grupos e família. Cure suas feridas e avance no plano material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você é incentivado hoje a agir mais conforme sua fé e com mais coragem e otimismo. Medos gerados pela mente e dúvidas pedem cura, sair da indecisão e seguir adiante. Busque sair das dúvidas e tenha mais fé na vida e suas possibilidades. Cuidado com os excessos na fala, tanto pela posição de Quíron quanto por Mercúrio retrógrado. Se permita sentir e confiar mais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe incentiva a buscar mais transformação, sair da estagnação. Questões muito rígidas e cristalizadas devem ser curadas, você precisa se permitir mais a transformação que ocorre agora. Busque viver a sexualidade, a sensibilidade, saindo de ideias enrijecidas quanto ao mundo material e ao estabelecido.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com