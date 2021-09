Horóscopo do dia (30/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Busca pelo prazer

A quadratura de Vênus em Escorpião com Júpiter em Aquário nos traz impulsos de busca pelo prazer, sexualidade, liberdade e diversidade. Todavia, devemos estar atentos aos excessos. Também na alimentação, nos recursos financeiros e nas relações sociais, expansão, mas com bom senso. Busque abrir a cabeça para valores e prazeres na medida certa.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A necessidade de se encarar a troca sexual profunda com mais liberdade e clareza se faz mais clara. Busque abrir a cabeça para as possibilidades afetivas e sexuais, mas saiba também se moderar para evitar excessos. A visão de amigos, pessoas de fora e ideias inovadoras pode ser útil no entendimento de suas próprias questões emocionais profundas e também sexuais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe um aspecto desafiador de Júpiter. Você está mais aberto às relações e ao amor e agora pode se permitir um pouco mais, dentro de seus limites e visão. O amor por figuras de autoridade também se faz alto, mas busque bom senso sempre. Parcerias de trabalho podem gerar novas ideias e possibilidades, mas busque seu natural pragmatismo para analisar com realismo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz muitas novas ideias e possibilidades em relação a como ganhar dinheiro com seu trabalho, parcerias e como lida com o mundo material. Todavia, será preciso cuidado com os excessos; não assuma mais do que possa realmente cumprir. Também na questão alimentar busque prazer, mas com moderação. O excesso de indulgência pode levar a excessos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A posição de Vênus lhe pede que busque mais romance, vaidade e alegria na vida. Todavia, a quadratura a Júpiter pode lhe levar a extremos emocionais que devem ser ponderados. Cuidado com o excesso de drama, vaidade competitividade. Busque aquilo que lhe traz real prazer e também lhe satisfaz emocionalmente. Romances e aventuras em alta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seus valores pessoais são mobilizados agora, mas pode haver confronto com aqueles de outras pessoas. Busque ser o mais imparcial que puder. Seus valores familiares e pessoais não precisam ser os mesmos que os dos outros ou do parceiro. A visão de outras pessoas pode lhe ajudar a entender melhor seus valores, suas relações familiares e suas emoções.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição de Vênus lhe traz grande prazer na comunicação, nos estudos e uso do intelecto. Todavia, a quadratura a Júpiter reforça o quanto será necessário dosar isso com uma visão mais pragmática. Mas também deve evitar estragar os prazeres por excessos críticos ou de detalhismo. Cuidado também com fofocas e comentários dos quais pode se arrepender.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe um aspecto desafiador de Júpiter. Você é chamado a expandir sua visão sobre finanças, talentos e valores a partir de uma conexão forte com sua própria consciência, criatividade e poder pessoal. Mas tome cuidado para não gastar seus recursos para além do necessário ou exceder na autoindulgência. Busque ouvir seu coração e faça o melhor uso para ampliar suas possibilidades materiais agora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz se valorizar mais e se concetar ao prazer de ser você mesmo. Todavia, deve tomar cuidado para não exagerar em atitudes dramáticas, vitimizantes ou apassivadas. Suas emoções são afloradas pela posição de Júpiter, mas deve fazer isto com sabedoria e reflexão. Se valorize na medida justa e expanda no tempo certo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu contato com o subconsciente, espiritualidade e vida emocional é mobilizada pelas vibrações de Vênus. Todavia, deve usar de bom senso e racionalidade para enxergar para além de fantasias, idealizações ou situações enganadoras. Também o oposto para os que não se permitem o contato profundo: busque acalmar a inquietação mental, aprendendo a fluir mais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas relações sociais são muito incentivadas neste período. Todavia, deve tomar cuidado para não exceder no terreno das amizades, grupos, virtual e coletivo. Busque ter bem claros os limites entre você e os outros. Se permita o contato humano, mas sem perder de vista os seus valores pessoais. Auxilie dentro de suas possibilidades reais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu amor pelo trabalho, carreira e imagem profissional está em alta. Mas deve tomar cuidado para não exceder neste contexto. Suas ideias inovadoras pedem canalização, mas o faça dentro do cabível. Saiba dosar bem sua atitude pessoal dentro do contexto profissional. Novas possibilidades na carreira caso se use bem este trânsito.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu amor pela fé está em alta, mas deve tomar cuidado com excessos. Também em aceitar tudo, embarcar naquilo que não é seu ou seguir demais as visões e crenças alheias. Use do contato com sua sensibilidade, bem aflorada pela posição de Júpiter, e se permita escutar o outro, mas dentro do seu próprio discernimento e visão de mundo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com