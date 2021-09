Horóscopo do dia (29/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Devoção com consciência e razão

O trígono de Vênus em Escorpião com Netuno em Peixes traz maior fluidez e entrega nas relações amorosas. Sentimentos intensos e românticos se fazem presentes. Nossa capacidade de entrega e sacrifício pelo outro também. Já o trígono do Sol em Libra com Saturno em Aquário nos traz um facilitado senso de realismo ao enxergar as outras pessoas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua necessidade de romance, troca afetiva e sexualidade estão em alta. Você espera algo quase transcendental, um encontro de almas. Seu senso de parceria é estimulado, mas conquanto abarque individualidade e razão. Se entregue ao amor, ao romance ou troca afetiva, mas com realismo e racionalidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua necessidade de estar rodeado de pessoas, sejam amigos, sejam amores estará em alta. Terá mais condições de se doar tanto a nível intelectual quanto emocional. Toda essa entrega e adaptabilidade, porém, é equilibrada por um forte senso de pragmatismo e conexão lúcida com a própria autoridade e senso de limites.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua dedicação ao trabalho será intensa neste período. É como um “casamento com o trabalho”. Você está se entregando de corpo e alma para a realização de um bom serviço com competência e isso se faz visível aos olhos do mundo. Você também é estimulado a manter um senso de confiança realista na vida e em si mesmo, equilibrando toda essa devoção ao trabalho.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua necessidade de expandir e se expressar livremente está em alta. A vontade de viver romances intensos e se entregar também. Viva o romance da vida, busque aquilo que lhe faz feliz, trocas afetivas e/ou sexuais que lhe reanimem a alma. Todavia, há também um senso de consciência e limites atuando no campo emocional que complementa bem esta primeira motivação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de acolhimento na esfera afetiva e sexual se faz grande. Precisa levar em conta suas vontades emocionais, sexuais e espirituais. Terá uma visão mais romântica do amor, família e tudo que se refira ao nível afetivo. O campo mental também é estimulado, lhe trazendo consciência de si mesmo e de seus limites nas relações humanas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua capacidade de se entregar nas relações sociais e românticas está alta. Há uma fluidez no aspecto intelectual e da troca que lhe pede entrega ao outro e verbalização do seu amor. Há também um forte senso de consciência de seu senso de valor próprio atuante, o que lhe dará um bom equilíbrio entre se entregar nas relações e estar centrado em si mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua capacidade de se entregar ao trabalho e buscar recompensas materiais está em alta. Seus sonhos de realização material pedem vazão e estará disposto a dar o melhor de si. Também está mais ligado aos prazeres materiais e ao conforto. Use de seu magnetismo para atrair os recursos que deseja. O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz consciência de si mesmo e o contato com Saturno lhe traz compromisso para com seu caminho de vida.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua vibração feminina está em alta com a passagem de Vênus pelo seu signo (solar ou ascendente) e hoje lhe pede expressão. O amor, o prazer e o que a vida tem de melhor estarão em seu foco. Sua expressão criativa se beneficia muito desta vibração. Há também uma consciência da responsabilidade por suas emoções e pela sua vida pessoal.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua energia de comunhão com o espiritual está alta e sublime. A fluidez emocional lhe traz muita sensibilidade. Amores nostálgicos e boas lembranças emocionais podem emergir. A consciência de sua vida social e atuação no coletivo está acentuada e auxiliada por um padrão de disciplina mental e racional.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua necessidade de troca de ideias com outras pessoas está alta. Busque compartilhar seus mais sublimes ideais com seus semelhantes. Força emocional para lutar pelas causas coletivas, mas com uma vibração mais pacífica. Saturno, seu regente, recebe as vibrações solares, lhe trazendo boas oportunidades de trabalho e realização material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Estará com muito brilho profissional neste período, mostrando seus valores e o que há de melhor em você para oferecer ao mundo. Sua capacidade de trabalhar e buscar prazer em sua profissão está em alta. Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça o compromisso para consigo próprio e é beneficiado pelas vibrações solares que lhe reforçam a fé na vida e em si próprio.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seus ideais estão em alta e isso possui grande ressonância em sua individualidade. Valorização daquilo que se acredita, do senso de fé e comunhão com o divino. Busque fluir com otimismo e confiança na vida. O bom aspecto de Sol e Saturno no seu terreno emocional lhe auxilia a ancorar suas emoções sob um tom de maturação e consciência.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com