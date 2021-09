Horóscopo do dia (25/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Agindo com maturação e racionalidade

Ocorre hoje um grande trígono do elemento ar entre Marte em Libra, Saturno em Aquário e Lilith em Gêmeos. O dia de hoje traz uma facilidade para que possamos agir com maturação em relação a temas não trabalhados ou reprimidos. Busque enxergar com objetividade, racionalidade e proatividade tais temas. Também somos chamados a assumir mais nossa autoridade nos contextos sociais e coletivos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, lhe pede um senso de ação conjunta, cooperação e motivação mútua. Isto hoje facilita ter um olhar mais maduro para com as amizades, grupos, amor, parcerias e com as relações humanas como um todo. Este momento lhe pede comunicação honesta, tendo em vista o respeito às individualidades de cada pessoa.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O grande trígono de hoje lhe estimula no campo da vida material. Este momento lhe pede que assuma de verdade seus talentos e valor próprio. Isso é facilitado pela forte força de trabalho e execução trazida por Marte ao seu setor de trabalho e também pelas possibilidades de concretização trazidas pelo posicionamento de Saturno. Assuma com assertividade e maturação seu valor profissional e pessoal.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O grande trígono de hoje lhe estimula no campo da identidade, criatividade e fé. Este momento lhe pede que busque expressar mais a si mesmo e aquelas facetas de si mesmo que reprimiu. Seu senso de fé é reforçado de maneira realista e sólida pela posição de Saturno e sua independência e criatividade pela posição de Marte. Ouse ser você mesmo com ação e maturidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O grande trígono de hoje lhe estimula no campo emocional, mas com um colorido de racionalidade. Este momento lhe pede que busque mais a espiritualidade, o sentido da vida ou ainda suas próprias questões psíquicas. A posição de Saturno lhe traz uma lapidação quanto ao senso de partilha e dependência, assim como a posição de Marte lhe instiga a não se acomodar no passado ou em emoções aprisionantes.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O grande trígono de hoje lhe estimula no campo intelectual, social e humano. Este momento lhe pede que busque mais as amizades, os grupos e o convívio humano. Busque se comunicar, saindo um pouco mais de si mesmo. Marte lhe traz iniciativa e expressividade na comunicação, assim como Saturno lhe relembra do compromisso em auxiliar os seus semelhantes.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O grande trígono de hoje lhe estimula no campo da vida material. Este momento lhe pede eu busque expressão no mundo lá fora, que realize na carreira e faça uso do seu senso de autoridade. Isso é reforçado pela ação pragmática e alinhada a seu senso de valores dada por Marte e pelos esforços na rotina que tem sido estimulados por Saturno.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O grande trígono de hoje lhe estimula no campo da identidade, criatividade e fé. Este momento lhe pede que busque mais possibilidades expansivas, novas paragens e possibilidades. Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior carga de independência, proatividade e uso da vontade. Saturno auxilia trazendo maturação para seu senso de identidade e propósito.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O grande trígono de hoje lhe estimula no campo emocional, mas com um colorido de racionalidade. Este é o momento para se encarar suas emoções profundas, em especial as que foram de alguma forma reprimidas, trazendo cura a partir do entendimento. Saturno lhe traz amadurecimento no setor pessoal e familiar e Marte lhe traz ação no campo sutil e subconsciente.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O grande trígono de hoje lhe estimula no campo intelectual, social e humano. Este momento lhe pede que se abra mais para as relações, o amor, parcerias e vida social. Busque expressar mais sua racionalidade e sociabilidade. A posição de Marte lhe traz forte engajamento nas questões coletivas e cooperativas. A posição de Saturno lhe amadurece o terreno intelectual.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, lhe traz grande amadurecimento em seu senso de valor próprio e capacidade de realização neste sentido. O momento lhe pede engajamento com o mundo material, que busque trabalhar, ter rotinas, cuidar da saúde e do corpo, tudo isso sob o tom leve e racional do elemento ar. A posição de Marte lhe traz forças para realizar suas ambições e metas profissionais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O grande trígono de hoje lhe estimula no campo da identidade, criatividade e fé. Este momento lhe pede que busque expressar mais a si mesmo e sua criatividade. Seja espontâneo e aja com coragem. Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe amadurece o senso de identidade e individualidade. A posição de Marte lhe instiga a buscar novos rumos e possibilidades com fé.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O grande trígono de hoje lhe estimula no campo emocional, mas com um colorido de racionalidade. Este momento lhe pede que busque maior interiorização, buscando suas motivações internas e subjetivas. Busque nas suas raízes aquilo que precisa ser expresso. A posição de Saturno lhe traz amadurecimento espiritual e psíquico. A posição de Marte lhe impele a passar pelas transformações com coragem e temperança.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com