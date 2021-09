Horóscopo do dia (21/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformação profunda

Vesta entra em Escorpião. Nosso fogo interno parte para o território das emoções profundas, do subconsciente, sexualidade, divisão de bens, morte e renascimento. Estamos nos depurando em termos emocionais e há grande potencial de cura aqui. A quadratura de Mercúrio com Plutão nos pede sair da superficialidade mental e/ou social e aprofundar mais em temas emocionais relevantes.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções são mobilizadas no sentido de se aprofundar e transformar. Buscará temas mais profundos e relevantes emocionalmente. Energia sexual em alta; busque aquilo que lhe traz familiaridade e segurança. Temas de relacionamentos, parcerias e amor deverão ser aprofundados, respeitando seus próprios limites.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A energia das relações e parcerias é muito mobilizada agora. Busque transformar a si mesmo a partir do entendimento emocional das relações e daquilo que o outro lhe apresenta. Tenha seus valores bem definidos, mas também se permita acolher e ser acolhido. Ideias sobre rotina, saúde e trabalho carecem de aprofundamento e novos rumos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu terreno material é altamente mobilizado por Vesta. Buscará focar este fogo interior no cumprimento de suas tarefas, rotinas e trabalho. Use desta força emocional para realizar com foco. Também nas questões de saúde sua força de transmutação será alta. Mercúrio, seu regente, recebe aspecto desafiador de Plutão, lhe pedindo que encare honestamente suas sombras e emoções profundas para que se cure de verdade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu foco em sua criatividade será grande e esta força aumentada neste período. Buscará transformação a partir do contato com a verdade e com a própria essência. Energia de romance e sexual se faz intensa e expressiva também. Criatividade e procriação em alta. O contato com o outro lhe permitirá aprofundamento no próprio entendimento emocional.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu fogo interno arde fortemente agora no setor pessoal e familiar. Momento para buscar mais sensibilidade, introspecção e mudanças emocionais e pessoais. Foco naquilo que precisa melhorar no lar. Transformação também nas relações familiares. Sua mente está bem ativa, mas precisa de aprofundamento e pragmatismo neste período.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu terreno mental passa agora por transformações benéficas. Há um forte foco para que mude determinados padrões mentais velhos e desgastados. Foque agora no poder da palavra e da mente para transformar sua vida. Mercúrio, seu regente, recebe aspecto de Plutão, lhe trazendo transformações criativas que afetarão a área financeira e suas ideias sobre ela.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Haverá grande foco agora na área financeira e material. Terá muita energia e força para mobilizar recursos e finanças. Lembre-se que sua força emocional move sua vida financeira. Por mais intelectual se sinta com Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente), a quadratura a Plutão lhe obriga a entender suas profundidades emocionais e isto mobiliza mudanças benéficas, mas você deve colaborar com o processo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Vesta entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe levando a um movimento mais interiorizado e transformador de si mesmo. Busque seu senso de devoção, lar e cuidado para consigo próprio. A quadratura de Mercúrio e Plutão lhe pede que aprofunde seu senso analítico quanto a questões espirituais, psíquicas e subconscientes.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões emocionais subconscientes são agora transmutadas. Busque entender complexos, medos e traumas, levando a força de sua fé e devoção como norteador. Momento de limpeza energética, emocional e espiritual. As relações humanas, em grupo e amizades carecem de aprofundamento e que você se coloque mais com seu senso de valor próprio.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Haverá grande foco agora na transmutação de questões ligadas ao coletivo, grupos e amizades. Busque usar de sua intuição e auxilie como puder. Grande foco em trazer melhorias para todos. A quadratura de Mercúrio e Plutão lhe pede que saia das obrigações superficiais, buscando aquilo que se alinha com sua verdadeira personalidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua carreira, autoridade e obrigações ganham foco agora. Seu fogo interno se acende no sentido de transmutar e renovar no seu caminho de vida. Devoção ao trabalho e obrigações. Foco na intensidade emocional com que se realiza uma tarefa. A quadratura Mercúrio-Plutão lhe pede que reveja conceitos, crenças e visões de mundo com mais intuição e profundidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este é um momento que lhe intensifica a fé. Buscará intensamente a liberdade, a conexão com o divino e novas possibilidades. Se sentirá em casa em lugares abertos, amplos e em possibilidades renovadoras. A quadratura Mercúrio-Plutão lhe pede que aprofunde mais nos conceitos racionais superiores para analisar mais claramente suas emoções.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com