Horóscopo do dia (19/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Segurança afetiva

A Lua em Peixes nos traz um tom mais sonhador, cheio de sensibilidade e afetividade. Ela faz um trígono a Vênus em Escorpião, nos possibilitando segurança afetiva nas relações, em especial no amor. Uma combinação entre profundidade e desapego. Segurança emocional no senso de valor próprio e compartilhado.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu senso de partilha, amor, sexualidade e profundidade é facilitado por sentimentos mais abnegados, universais, compassivos e amorosos. Segurança na troca afetiva e/ou sexual. O senso de valor conjunto é facilitado por uma vibração de devoção, entrega e amor universal. Mas não se esqueça de ter também um tom realista e objetivo nestes contextos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe as vibrações lunares. Ela te faz mais entregue emocionalmente ao amor romântico e parcerias. Vibrações de amor e amizade em alta. Também energias do passado e nostálgicas relacionadas ao amor podem emergir, mas de uma maneira mais suave. Esteja aberto e receptivo a acolher e se permitir ser acolhido.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há hoje um senso de devoção amorosa ao trabalho, rotina, saúde e tarefas. Seu valor no trabalho é estimulado e isso lhe facilita a projeção de uma imagem profissional magnética, popular e intensa. Busque exercer sua autoridade com sensibilidade feminina. O dia de hoje lhe permite enxergar o que ama fazer e o que faz de melhor no mundo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, recebe vibrações facilitadas de Vênus. Você estará mais confiante em si mesmo e na sua expressão criativa. O amor e os romances estão em alta, já que você está com mais fé e otimismo fluindo. Acredite em si mesmo e na sua atratividade. Capacidade de trocar sem perder a si mesmo no processo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz maior fluidez emocional. Estará disposto a partilhar mais de seus valores e do seu amor para os outros. A vibração sexual será de acolhimento e troca profunda. Nas relações familiares há também um tom de maior tolerância e necessidade de equilíbrio, mas lembre-se de usar de boas doses de racionalidade neste contexto também.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz facilidade na troca afetiva com os outros. Há necessidade de se estar junto de outra pessoa e sua capacidade de expressar e verbalizar isto se faz aumentada. O amor pode e deve ser leve e flexível, mas sem perder a profundidade emocional. Boas ideias fluindo a partir da comunicação e interatividade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe as vibrações lunares. Isto se aplica, no seu caso, ao terreno material, financeiro e de funcionamento da vida prática. A segurança na sua força de trabalho lhe fará se valorizar mais. Novas possibilidades financeiras a partir do uso da sensibilidade e magnetismo. Harmonia entre prazer e dever. Cuide da vida material com amor.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais amor, empatia e valorização de si mesmo. O trígono com a Lua lhe traz ainda maior segurança em si mesmo e na expressão da sua sensibilidade. Busque valorizar o que há de mais belo em si mesmo e na sua expressão. Atratividade e romances facilitados.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Hoje você é estimulado pelo amor divino e isto reverbera na sua vida pessoal e familiar. Questões antigas são transcendidas com fluidez, lhe permitindo um olhar mais amoroso e compreensivo para com o passado e questões pessoais ou familiares. Necessidade de recolhimento e de se permitir sentir mais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe estimula muito no contato com as pessoas. Estará mais disposto a socializar e interagir, mas tudo isso com um tom mais sensível, acolhedor e amoroso. Busque ter uma fala acolhedora e compreensiva, em especial nas amizades, nos grupos e projetos dos quais participe. Demonstre sua sensibilidade e a verbalize.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz um senso de segurança em si mesmo, na sua autoridade e profissionalismo. Tudo isso muito estimulado pela segurança no seu senso de valor próprio. Sua imagem lá fora será atrativa, magnética e está propício que seu valor seja reconhecido. Busque viver hoje o prazer de se pautar nos seus princípios.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior subjetividade, introspecção e amorosidade. O aspecto facilitado com Vênus lhe amplia os horizontes para novas possibilidades, expansão e otimismo, em especial quando vividos junto de outras pessoas. Afetividade dada com generosidade e liberdade.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com