A trágica história de Tim Bergling, o DJ Avicii, morto em 2018

DJ sueco, nascido Tim Bergling, morreu aos 28 anos em 2018 após cometer suicídio; ele enfrentava problemas de alcoolismo e depressão (foto: AFP)

O DJ sueco Avicii, morto em 2018, ganhou uma homenagem do Doodle do Google nesta quarta-feira (8/9), data em que completaria seu 32º aniversário.

No tributo, o Google compartilhou uma breve animação com um pouco da história do artista ao som de "Wake Me Up", um de seus maiores hits.

"Seja nos alto-falantes do palco principal de um festival ou nos fones de ouvido de milhões de ouvintes em todo o mundo, a música do DJ superstar sueco, produtor, compositor e humanitário Tim Bergling — mais conhecido por seu nome artístico Avicii — é amplamente considerada como tendo mudado para sempre a trajetória do gênero pop", escreveu a plataforma de buscas.

"O vídeo Doodle de hoje, com uma de suas faixas mais icônicas, "Wake Me Up", comemora seu 32º aniversário e homenageia seu legado como um dos primeiros artistas a elevar a música eletrônica ao sucesso global", acrescentou.

Avicii foi encontrado morto aos 28 anos em um hotel em Mascate, em Omã, após cometer suicídio.

Na ocasião, a morte do DJ, cujo talento para criar sucessos pop-house melódicos e vibrantes o tornou um dos maiores produtores de EDM (Electronic Dance Music) do mundo, deixou fãs e outros músicos em estado de choque profundo.

Apesar de sua curta carreira, o sueco lotou casas de shows e estádios, teve suas músicas baixadas por milhões de pessoas e trabalhou com alguns dos maiores nomes da indústria fonográfica.

Mas, fora dos palcos, sofria problemas de saúde e lutava contra a depressão.

Avicii dizia ter sido moldado por sensibilidade pop sueca (foto: Getty Images)

Escola sueca do pop

Nascido Tim Bergling em Estocolmo em 1989, sua mãe é a atriz Anki Liden, que estrelou o filme de Lasse Hallstrom de 1985, 'Minha Vida de Cachorro', indicado a dois Oscar (Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado).

Em uma entrevista, Avicii disse que foi moldado pela sensibilidade pop sueca.

"Nós crescemos cantando ótimas canções folk, então o sentido da melodia é bom, e você cresce com isso em você. Acho que molda todos nós".

"Mas também cresci sabendo que pessoas como Eric Prydz e Swedish House Mafia viviam no mesmo bairro."

Início

O também DJ Pete Tong descobriu Avicii quando ele participou de uma competição de talentos, em 2008. O sueco venceu por uma vitória esmagadora e Tong decidiu lançar seu primeiro hit — intitulado Manman — por seu próprio selo.

"Claramente, ele tinha um talento muito forte para construir uma melodia e mostrou grande maturidade na maneira como montava uma faixa", disse Tong ao tabloide britânico Evening Standard em 2014. "Natural. Meu único arrependimento é não tê-lo contratado por um prazo mais longo."

Popularidade

Depois de fazer seu nome com uma série de singles, a popularidade de Avicii explodiu com a música "Levels" em 2011.

A canção combina um refrão pulsante e eufórico com um trecho de "Something's Got a Hold on Me" da cantora americana Etta James, e vendeu 1 milhão de cópias em pelo menos 10 países.

Em seguida, outros sucessos vieram — "I Could Be The One", com Nicky Romero, e "Wake Me Up", apresentando os vocais de Aloe Blacc.

Avicii podia ter várias influências musicais, mas seus maiores sucessos apresentavam os mesmos elementos — produção house insistente e escapista; vocais convidados para dar acessibilidade e profundidade; e, acima de tudo, melodias irresistíveis.

Quando foi acusado de não fazer "música de verdade", ele rebateu ao Evening Standard: "Você está desenhando as melodias, desenhando as progressões de acordes. Você está fazendo música. Mozart escreveu tudo em um pedaço de papel. DJs escrevem em computadores. Realmente não vejo nenhuma diferença. "

Uma superestrela entre os DJs

Avicii firmou-se como superestrela da música com 'Levels', em 2011 (foto: Getty Images)

A curta carreira de Avicii incluiu outros hits, como "Hey Brother", "You Make Me", "The Nights" e "Waiting For Love".

Avicii foi a atração principal de festivais e se tornou o primeiro DJ de EDM (Electronic Dance Music) a realizar uma turnê mundial, ganhando US$ 19 milhões em 2015, de acordo com a revista americana Forbes.

Também colaborou com artistas de renome, como Coldplay, Rita Ora, Sia, Lenny Kravitz, Leona Lewis e Robbie Williams. Um ano antes de sua morte, ele trabalhou com a lenda da música disco Nile Rodgers.

E apresentações de alto nível incluíram a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2014, no Rio de Janeiro, e o casamento do príncipe sueco Carl Philip.

Filantropia

Em 2012, o DJ embarcou em uma turnê de 27 datas nos EUA, House for Hunger, prometendo US$ 1 milhão para a Feeding America, organização de caridade para combate à fome.

"Quando comecei a ganhar dinheiro, descobri que não precisava realmente dele", disse ele certa vez. "Quando você tem tanto dinheiro de que não precisa, a coisa mais sensata, mais humana e completamente óbvia é dá-lo às pessoas necessitadas."

Ele também apoiou outras causas. Em 2015, ele abordou as questões do tráfico de pessoas e violência de gangues ao dirigir os vídeos de suas faixas For a Better Day e Pure Grinding. "Todas as músicas têm uma história que eu queria contar", disse Avicii.

Alcoolismo e problemas de saúde

Os problemas de saúde de Avicii começaram em janeiro de 2012, quando ele passou 11 dias no hospital com pancreatite aguda, supostamente causada por ingestão excessiva de álcool.

"Beber se tornou rotina para mim, mas é impossível continuar em turnê e beber ao mesmo tempo, porque você vai desmoronar", disse ele ao Standard. "Especialmente quando você faz 320 shows por ano."

Avicii voltou ao hospital em 2013 e foi aconselhado a remover a vesícula biliar. Ele recusou e continuou a turnê, mas foi forçado a fazer a cirurgia em 2014. Os médicos descobriram que seu apêndice havia rompido e realizaram uma intervenção de emergência para retirá-lo.

"Tirei um mês de folga, mas não foi realmente um mês", disse ele à Billboard. "Ficava no estúdio 12 horas por dia, e então voltava direto para a turnê. É difícil dizer não nesta indústria. Você quer tocar de tudo e estar em todos os lugares".

Apesar de seus problemas de saúde, o anúncio em 2016 de que ele estava se aposentando das turnês foi recebido com um misto de surpresa e choque.

"Para mim, era algo que tinha que fazer pela minha saúde", disse ele ao Hollywood Reporter. "Esse ambiente não era para mim. Não eram os shows e nem a música. Sempre eram as outras coisas ao redor que nunca vinham naturalmente para mim".

"Sou uma pessoa mais introvertida. Sempre foi muito difícil para mim. Carreguei muita energia negativa, acho."

Após o anúncio da aposentadoria, ele disse que tinha sua "vida privada de volta" e estava "focando em mim pela primeira vez em muito tempo".

"Esta foi obviamente a decisão mais difícil da minha vida até agora", disse ele. "Mas até agora valeu a pena tremendamente em termos de bem-estar para mim. Estou mais feliz do que nunca."

Seu último show foi em Ibiza (Espanha) em agosto de 2016, e ele lançou um EP (Extended Play) de retorno em agosto de 2017.

