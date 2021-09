Horóscopo do dia (08/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Cura pelo entendimento

A oposição de Mercúrio em Libra com Quíron em Áries nos leva a raciocinar sobre feridas, dores e dificuldades. Pela oposição, pode ser que isso venha a partir do diálogo ou confronto com os outros. Juno em Sagitário aspecta ambos, nos lembrando que devemos ser fiéis aos nossos princípios e à ética neste processo. Possibilidade de cura pelo entendimento.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

As relações agora podem lhe trazer a necessidade de encarar certas feridas em si mesmo. Pode ser que não tenha tido ponderação e se entregado à impulsividade excessiva que machuca o outro. Ou então deixou de se posicionar e se machucou atendendo demandas alheias. Seja como for, encare de frente estas feridas e se cure pelo diálogo sincero com o outro. Seja fiel aos seus princípios, mas também flexível e aberto à comunicação.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Concessões feitas quanto à vida material e seu andamento podem ser fontes de dores e precisam ser curadas. O confronto com o próprio psiquismo pode lhe mostrar que viveu uma vida robótica em alguns aspectos. Será preciso encarar de frente suas emoções profundas, subconscientes e também sua espiritualidade para achar cura. Fidelidade ao aprofundamento emocional auxiliando no processo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As relações, amizades, grupos e opiniões públicas podem trazer à tona feridas que devem ser curadas, Pode ser que nem sempre haja conciliação na esfera das relações, mas deve buscar sua paz pela consciência antes de tudo. Talvez você tenha de trazer certas questões à tona para que haja resolução e possa estar em paz na convivência com os demais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A dicotomia entre vida pessoal e pública pode trazer certas feridas à tona para a cura. Se foi muito duro, terá de encarar as questões emocionais com a cabeça aberta. Se ficou demais no nível emocional, deverá assumir mais a própria autoridade e senso de limites. Conversas a nível familiar podem ser necessárias, mas deverá haver respeito às individualidades para que haja cura no processo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje pode trazer certas feridas à tona no que tange a comunicação. Terá de expressar suas crenças, visões de mundo e princípios, mas busque não ser agressivo nestas colocações. Pode ser também o oposto, que enxergue que lhe faltou algo disso, que não se posicionou, também devendo curar esta situação.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe influência direta de Quíron. Há hoje grande energia de cura para você. Em especial no que tange emoções profundas, sexualidade, bens compartilhados e transformação emocional, será estimulado a encarar feridas de frente quanto à estagnação material ou teimosia em aceitar a mudança. A integração com as próprias emoções facilitará a fluidez material e financeira.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Feridas ligadas às parcerias, relacionamentos, casamento e vida social podem emergir agora. Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais confiança para verbalizar os problemas e dialogar com o outro. Você precisa ter o compromisso de verbalizar suas necessidades, expectativas e emoções nas relações para se curar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Feridas ligadas à não materialização de seus potenciais podem emergir. Você tende a buscar o instinto e as emoções, todavia deve reconhecer que está num corpo físico e deve viver a materialidade. Há um senso de comprometimento com a expansão material que lhe facilita o processo. Traga seus potenciais emocionais e espirituais para o serviço prático e se cure.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Feridas ligadas a um senso de exagero da própria vontade, personalidade e poder podem emergir. Pode ser que tenha faltado empatia na relação com os outros e agora é tempo de curar esta ferida. Busque ter tato nas relações, mas isso não quer dizer abrir mão de si mesmo. Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe conecta à sua faceta mais cooperativa e parceira, facilitando o processo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Feridas emocionais abafadas e reprimidas pedem expressão hoje. Em especial no ambiente de trabalho ou no mundo lá fora, se permita um pouco mais de expressão subjetiva. Você tende a ser sério e pragmático, todavia sua sensibilidade e individualidade precisam se expressar também. Compromisso para com as questões emocionais em alta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Feridas ligadas à expressão das próprias ideias podem emergir e pedirão cura. Se teve ou tem de se diferenciar de contextos filosóficos, religiosos ou acadêmicos, busque a cura focando em ser você mesmo. Use a fala com sabedoria e discernimento, sabendo também a hora de se retirar. Compromisso para com o progresso e sua visão de mundo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A necessidade de troca afetiva, emocional e intelectual se faz alta. Todavia, pode ter feito concessões em prol das relações, não expressando seus valores pessoais e espaço. Estas feridas devem ser curadas. Tenha a coragem de se posicionar e conversar tranquilamente com o outro sobre isso. Também sobre o que lhe faz bem ou mal a nível afetivo e/ou sexual.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com