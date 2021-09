Horóscopo do dia (06/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Um dia intenso

Vários trânsitos ocorrem hoje: o trígono de Vênus e Júpiter em signos de ar nos faz expandir naturalmente as relações, buscando mais fé e otimismo nas parcerias. A conjunção de Lilith e Nodo Norte em Gêmeos nos impele a buscar expressão daquilo que foi reprimido, porém isto deve ser feito com leveza e racionalidade. O trígono de Marte e Plutão em signos de terra nos traz uma natural força para transformar as velhas estruturas e agir com pragmatismo. Finalmente o trígono de Sol e Urano nos traz consciência facilitada de todas as inovações pessoais e coletivas pelas quais passamos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe as vibrações de Plutão. Sua força de ação cotidiana e no trabalho lhe facilita transformar velhas estruturas e buscar maior realização de carreira e se empoderar mais da própria via. Lembre-se de utilizar a vibração racional e socializante tão forte no céu de hoje para dar conta de transformar, mas ainda sim mantendo o equilíbrio nas relações.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe as vibrações de Júpiter. Seu amor pelo trabalho, rotina e vida material se intensifica. Expansão de possibilidades no trabalho pela fé em si mesmo, na sua capacidade profissional e nas muitas possibilidades do momento. Também busque mais sentido no ser útil aos demais, mas sem perder a conexão com seu senso de valor próprio.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A conjunção de Lilith e Nodo Norte no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede busca consciente por expressar as facetas de si mesmo que foram reprimidas. Mas lembre-se de seu talento natural para rir de si mesmo e das situações, trazendo leveza. Emoções subconscientes estarão mais claras para que possa ser você mesmo integralmente, livre e feliz,

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Ocorre hoje um grande estímulo no campo intelectual e social para você. Sol, Urano, Marte e Plutão lhe convidam a renovar suas ideias e se relacionar de forma mais verdadeira. Transformações nas relações que vem a partir de ideias libertadoras. Questões subconscientes podem lhe revelar verdades importantes sobre si mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, recebe as vibrações de Urano. Estará muito consciente de seu senso de valor próprio e isto lhe pede que tenha coragem para romper com velhas estruturas limitantes, Esse senso de valor pragmático lhe auxiliará a enxergar seu real valor profissional e também que assuma mais autoridade e responsabilidade por si mesmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sol e Marte se encontram no seu signo (solar ou ascendente) e aspectados por Urano e Plutão. Há grande consciência em você de quem você é, seu propósito e seu senso de individualidade. Tudo isso apoiado por um senso de aprofundamento em seu poder pessoal e também uma revisão de metas, objetivos e crenças. Caminho para concretizações e carreira também estimulados.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe as vibrações de Júpiter. Seu senso de valor próprio está aumentado e lhe pede mais expressão, aventura, brincadeira e leveza. Seu lado lúdico se expressará intensamente. Se permita explorar mais seus potenciais e talentos. A vida lhe convida a expandir para territórios ainda não explorados e terá essa confiança agora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Plutão e Marte, seus regentes, fazem um aspecto harmônico. Você estará buscando com intensidade as relações humanas, mas com um tom de veracidade e conteúdo emocional. O momento lhe pede que enxergue com honestidade suas emoções mais profundas e aprenda a expressá-las, mas com leveza e sem perder a cabeça.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz aspecto harmônico com Vênus. As relações de amizade e em grupos são facilitadas e trarão um senso de alegria e expansão. Busque compartilhar suas boas ideias com as pessoas. Este momento lhe pede que busque interagir e comunicar. Perceberá hoje em especial que você não é uma ilha, que faz parte de uma coletividade e tem seu papel a cumprir.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Plutão no seu signo (solar ou ascendente) recebe as vibrações de Marte. Pode haver aqui um tanto de inquietação no sentido de se transformar e seguir aquilo em que acredita. Busque se conectar com sua fé, sabendo que está num processo de renascimento. As posições planetárias também lhe favorecem agora a capacidade de materialização, trabalho e lucro.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Urano, seu regente, aspecta o Sol. A consciência de suas emoções profundas lhe estimula a ser mais objetivo, independente e ter um olhar mais livre sobre questões pessoais, familiares e passadas. Aqui é preciso fluir com as mudanças. Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) recebe aspecto benéfico de Vênus, trazendo ponderação, equilíbrio e imparcialidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz aspecto harmônico com Vênus. Sua necessidade de troca, sexualidade e afetividade se faz alta. Forças benéficas despontam do seu subconsciente, lhe incitando a usar mais da sensibilidade na troca. Não ignore o que se passa no seu mundo interior; o dia de hoje lhe propicia descobertas importantes quanto à vida pessoal e íntima.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com