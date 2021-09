Horóscopo do dia (04/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Relacionando com sabedoria

A Lua Minguante entra em Leão, nos pedindo que utilizemos nosso senso de criatividade e personalidade com mais sabedoria e na hora certa. A oposição a Saturno em Aquário mostra que devemos ter maturidade ao nos relacionar com os outros e suas visões, mesmo quando restritivas. O sextil a Mercúrio em Libra facilita a verbalização equilibrada das emoções.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Use hoje de seu senso de espaço, criatividade e poder de maneira sábia. Questões relacionadas a grupos, amizades e ao coletivo podem lhe desafiar. A rejeição pode ser uma porta necessária para que você olhe honestamente para si mesmo antes de querer aprovação externa. Sua capacidade de pensar com ponderação está facilitada.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Questões familiares, emocionais, pessoais e/ou passadas lhe pedem mais desapego e sabedoria. Viva sua vida interior sem reatividade e à sua maneira, Use de sua autoridade para saber estabelecer limites justos na sua vida pessoal. Sua mente estará ponderada e com senso crítico aguçado para que saiba fazer esse movimento com equilíbrio.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você precisa agora acalmar sua mente. Mesmo que tenha ideias muito próprias, não se agarre a elas, mas tenha flexibilidade para lapidá-las. Confrontos com crenças suas ou alheias pode lhe pedir mais calma, sabedoria e flexibilidade. Mercúrio, seu regente, se encontra em Libra e lhe facilita as negociações e o diálogo racional e frio.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe pede mais desapego de situações rígidas ou cristalizadas. O confronto com emoções difíceis suas ou alheias podem lhe pedir mais pé no chão, calma e sabedoria. Também será preciso entender que o outro tem seus limites e não tem de dar acolhimento e abertura sempre. Use da clara sabedoria emocional de hoje para encontrar equilíbrio.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede mais interiorização, meditação e conexão interior. Desafios nos relacionamentos e parcerias lhe pedem uso desse senso de sabedoria de ser quem você é sem reatividade. Entender que o outro tem seus limites e nem sempre tem de te acolher. Sua inteligência e ponderação estão ativas e facilitarão o processo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição lunar lhe pede mais recolhimento, entrega, não controle e fluidez. Se permita este estado de entrega à vida. Desafios do mundo material, trabalho, saúde ou rotina lhe pedem amadurecimento e também desapego. Mercúrio, seu regente, lhe traz boas ideias para que possa desfrutar do mundo material com equilibro e ganhe seu dinheiro de maneira justa.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você tende a ser alguém sociável, todavia a posição lunar atual lhe pede que o faça com sabedoria. Tenha sabedoria para saber a hora de relacionar e a hora de dizer não. Seu senso de autoridade pessoal está mobilizado e lhe traz a força para ser mais maduro e respeitar seus limites perante os outros. Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz ponderação, raciocínio e flexibilidade nas escolhas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição lunar de hoje lhe pede mais desapego da rigidez, do isolamento e de compromissos que não condizem com sua sensibilidade. A necessidade de se enxergar as emoções se faz imperativa e você deve assumir o compromisso em vivenciá-las. A sua mente sonda questões subconscientes importantes que lhe facilitam este processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Hoje você deve usar seu senso de expansão com sabedoria. Questões de ordem prática e objetivas lhe demandam atenção e pedem que saia das idealizações. Melhor integrar e interagir com a realidade do que se frustrar. Não seja rígido com crenças, mas busque disciplina mental.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Emoções profundas são mobilizadas e você deve ter a sabedoria de deixar ir aquelas que são ruins e tóxicas. Saturno, seu regente, lhe traz o aterramento e solidez necessários para encarar tais emoções com mais serenidade. Saiba também estabelecer os justos limites nas relações. Sua mente estará disciplinada e focada em sua autoridade, mas com ponderação e equilíbrio.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Algumas emoções, pirraças e inquietações nas relações devem ser sacrificadas. Busque ter entendimento, mas também saiba estabelecer seu próprio espaço. Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra que você deve assumir compromisso consigo próprio e com a construção de você mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Alguns velhos hábitos e rotinas precisam ser sacrificados agora. Busque tudo aquilo que não faz sentido e assuma o compromisso em resignificar. Há um senso de responsabilidade emocional, psíquica e espiritual neste momento que lhe direciona a mudar caminhos materiais. Use da mente intuitiva para lhe auxiliar.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com