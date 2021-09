(foto: João Cotta/GLOBO)

Marcos Mion estreia neste sábado (4/09) o novo "Caldeirão", trazendo quadros inéditos – "Sobe o som", "Isso a Globo mostra" e "Mamãe, tô na Globo!' – e o já conhecido "Tem ou não tem". O programa vai ao ar após a "Sessão de sábado", às 16h30. "A sensação é de realizar um sonho alimentado por anos que, por diversas vezes, pareceu distante e até impossível", declarou o apresentador. No primeiro programa, Mion recebe Juliana Paes, Paulo Vieira, Ana Furtado, Tiago Leifert, Larissa Manoela e Ramón, que participam dos quadros da atração. "O que posso garantir é alegria, alto-astral, risadas, ritmo, diversão e um tanto de loucura que cai bem num sábado à tarde", acrescentou ele.





(foto: Marcos Rosa/GLOBO)





Neste domingo (5/09), às 18h05, Luciano Huck comanda o seu primeiro “Domingão com Huck”, com a estreia da nova temporada do “Show dos famosos”, um episódio inédito do “Quem quer ser um milionário?” e a história especial que começa em Pocinhos, no interior da Paraíba, e termina ao vivo no palco do programa. “A vida é feita em ciclos. Então, você precisa ter a sabedoria de abrir, ver e de encerrar os ciclos com o melhor que pode dar em cada um deles. O ciclo do ‘Caldeirão’ foi de

21 anos muito bem vividos, que não voltam, mas estão guardados na memória e cumpriram um capítulo na história da televisão. Agora, inicio um novo ciclo. Acho que há uma certa simbologia em começar um novo ciclo profissional aos 50 anos”, declarou Luciano, que tem a missão de substituir Fausto Silva.