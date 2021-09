Horóscopo do dia (03/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Depurando relações

A conjunção de Vênus e Vesta em Libra nos traz a possibilidade de depurar as relações através de nosso fog interno. Há necessidade de transformá-las em algo melhor, mais justo e equilibrado. A necessidade de justiça equilibrada e imparcial também se faz presente.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas relações precisam ser depuradas e transformadas hoje. Pense em como ter equidade real, mas sem perder seus próprios limites. Há uma grande força de cura que lhe permite o equilíbrio entre ser você mesmo e se relacionar com os outros. Se sentirá em casa na troca e comunicação com os semelhantes.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe o fogo purificador de Vesta. Sua relação com seu corpo físico, alimentação, saúde, assim como rotinas e trabalho passam por uma depuração. Hora de buscar o equilíbrio entre prazer e rigor, disciplina e bem estar. Estará mais disposto a ser útil e eficiente, cooperando com os demais. Viva a vida material com equilíbrio e harmonia.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe intensifica a necessidade de se viver com mais alegria, prazer e aventura, em especial em conjunto com outras pessoas. Há um senso cooperativo e lúdico, excelente para reequilibrar a relação com filhos e suas criações. Os romances serão intensos e a energia sexual está em alta, mas de maneira leve. Renovação na expressão e no visual pode ser benéfica.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Ocorre hoje uma depuração quanto às emoções pessoais, raízes, relações familiares, lar e vida pessoal. Busque ser realmente imparcial e justo ao interpretar e expressar o que sente. Há um grande foco naquilo que pode ser melhorado para que haja mais harmonia e reciprocidade no ambiente pessoal e familiar. Busca por equilíbrio entre você mesmo, o parceiro e a família.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A vibração de hoje lhe traz uma forte purificação a nível mental e opiniões a respeito das relações. Você é convidado a ter um olhar mais profundo para as relações e justiça verdadeira. Haverá grande foco em trocar ideias com os outros, mas dentro de um senso crítico. Reveja como pode comunicar com mais veracidade, mas sem perder a diplomacia e respeito mútuo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz a necessidade de purificar sua relação com o mundo material, finanças e seus valores e talentos. Excelente momento para reciclar, jogar fora, doar e renovar o que seja realmente essencial em termos de posses. Seus talentos são intensificados, o que lhe leva a ter mais coragem de expressá-los. Sua fé e força de vontade lhe serão o impulso necessário para alavancar sua vida material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe o fogo purificador de Vesta no seu signo (solar ou ascendente). Sua intensidade será muito maior, assim como sua conexão com seus reais desejos e anseios. Esse fogo interno arde no sentido de lhe trazer mais conexão para consigo mesmo, seja justo com o que realmente quer e vá em busca de novas possibilidades e horizontes.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Ocorre uma purificação em você a nível subconsciente e/ou espiritual. Pode ser que tenha deixado de ter equilíbrio, diplomacia ou um senso de justiça mais racional; sendo esse o caso, deverá refletir e reorganizar estas questões dentro de si. O amor aqui é propício caso haja entrega, universalidade e desapego de possessividade. Força a partir das parcerias espirituais e também na análise emocional em conjunto.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Ocorre uma depuração em torno das relações sociais, amizades, grupos e interações online. Você buscará equilíbrio e justiça verdadeira nestas interações. Seja um parceiro de verdade, auxiliando, dando justos limites e apoiando o que for certo. Algumas relações e interações podem passar por revisão; busque ter calma e racionalidade no processo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz uma purificação relacionada à sua carreira, imagem pública e autoridade. Muito em especial no que tange parcerias, deverá se questionar quais parcerias profissionais realmente beneficiam ambas as partes. Grande foco em exercer autoridade com diplomacia e ponderação. Foco em projetar o melhor de si profissionalmente e também como figura de autoridade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A vibração lhe hoje lhe intensifica os ideais, crenças, fé e possibilidades futuras, mas também lhe pede renovação neste sentido. Seu fogo interno arderá na comunhão de ideias para com os semelhantes e os esforços em conjunto lhe serão valiosos. Também foco na equidade e justiça social. Viva o melhor de seus ideais e se permita flexibilidade e ponderação.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz profunda necessidade de troca emocional intensa, vivência da energia sexual e dos bens compartilhados. Você está sendo levado a enxergar o que precisa ser melhorado nas relações, se há equidade real. Tudo isso pede que encare também o que é difícil nas relações, mas com equilíbrio e imparcialidade. Viva o melhor do amor profundo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com