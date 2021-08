Horóscopo do dia (29/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência crítica

O Sol em Virgem faz quadratura ao eixo nodal no eixo Gêmeos-Sagitário. O Norte em Gêmeos nos pede comunicação e intelecto, todavia o Sol nos relembra que isso deve ser feito com senso crítico, realismo e parcimônia. Ceres e Lilith no Norte nos apontam que podemos estar consumindo informações em excesso; Sol e Mercúrio em Virgem nos relembram de sermos mais pragmáticos e pé no chão com o uso do intelecto.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O momento lhe pede que busque lapidar arestas na área comunicativa e mental. Há um grande senso de pragmatismo atuante que lhe pede mais filtro e seletividade. Saiba selecionar com critério o que consome a nível intelectual, quais estudos se dedica e quais escolhas tem feito. Questões e resoluções práticas lhe pedem mais ação e menos dúvida.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O momento lhe pede lapidar as arestas da vida material e financeira, buscando ver o que é realmente necessário. Busque a referência do ser, da sua própria consciência antes de tomar decisões neste âmbito. Também lhe pede que seja mais você mesmo e veja se não tem se pautado em valores cristalizados, rígidos ou aprisionantes.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O momento lhe pede que seja fiel a si mesmo e autêntico, além de ter iniciativa e individualidade. Todavia, há também um senso emocional e prático que lhe pede um olhar crítico sobre esse senso de personalidade e individualidade. Busque ouvir suas emoções e sensibilidade com realismo para não perder partes importantes de si mesmo no processo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O momento lhe pede conexão com o próprio subconsciente, espiritualidade e instâncias superiores da vida. Todavia, deve usar de racionalidade e senso crítico. Busque enxergar o lado emocional sem lentes cor de rosa, mas com racionalidade e prudência. O nível intelectual será útil para desmistificar e curar possíveis questões subconscientes mal trabalhadas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O momento lhe pede conexão com as relações humanas, sociedade, grupos e amizades. Todavia, deve usar seu senso de valor próprio para selecionar melhor suas interações. Contribua com a coletividade, mas sempre se pautando no seu senso de valor pessoal e naquilo que pode oferecer dentro de seus limites.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O momento lhe pede dedicação ao trabalho, carreira e autoridade. Todavia, deve usar de seu natural bom senso, pragmatismo e olhar crítico para limpar as arestas neste setor da vida. Selecione melhor aquilo que deseja fazer de verdade no mundo lá fora e comece a trabalhar por esta meta. Seus esforços pessoais e mentalidade afetarão muito os resultados.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O momento lhe pede busca por expansão, novos rumos, fé, otimismo e audácia. Tudo isso, porém, deve ser feito em respeito à própria sensibilidade. Por mais que se queira liberdade e novidades, busque entender suas motivações psicológicas profundas primeiro. A fé aqui carece de mais entrega e devoção. Não atropele o que sente na ânsia de expansão.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe pede introspecção, transformação profunda, vivência do afeto, sexualidade e bens conjuntos. Todavia, não deve se esquecer de interagir com grupos, amigos e com o coletivo. Um senso de racionalidade e pensamento alternativo pode ser muito útil para que analise suas emoções de maneira diferenciada. Mudanças com inteligência e senso crítico.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O momento lhe pede que se abra mais para as relações sociais, o amor e parcerias. Todavia, não deve se esquecer de seus limites, senso de autoridade e necessidade de isolamento quando necessário. Busque lapidar as arestas das relações respeitando o espaço seu e do outro. Comunicação objetiva e equilibrada facilitará o processo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O momento lhe pede dedicação ao mundo material, trabalho, saúde e rotinas. Todavia, não deve se esquecer de colocar tudo isso sob a ótica de seus planos futuros e maiores. Perceba qual o sentido de se fazer algo em sua rotina, se é algo realmente que vale à pena, se é construtivo e útil. Também tenha mais fé e otimismo nas vivências práticas e materiais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O momento lhe pede que seja autêntico em sua expressão, que seja criativo, corajoso e lúdico. Todavia, suas emoções profundas também pedem expressão. O simplesmente querer aparecer não pode ser uma motivação, será preciso encontrar motivos profundos e reais para se fazer algo evidente. Também a relação com filhos e criações pede senso crítico transformador.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O momento lhe pede introspecção, vida pessoal, lar, família e tudo o que lhe traga segurança emocional. Todavia, não deve se esquecer de manter equilíbrio nas relações. Saiba escutar também o outro e suas necessidades, assim como ouvir seus conselhos. Um pouco mais de ponderação e racionalidade lhe auxiliarão na lida com suas emoções.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com